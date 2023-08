Maślak pstry: jak wygląda i czy jest jadalny? Jak można wykorzystać maślaki pstre w kuchni?

fot. Adobe Stock, Giedrius

Maślak pstry (grzyb miodówka) to popularny jesienny grzyb, który świetnie smakuje w wielu potrawach. W przeciwieństwie do swoich kuzynów nie ma charakterystycznej skórki pokrytej śluzem, ale możesz spotkać w tym samym miejscu - głównie pod iglakami. Jak wykorzystać maślaka pstrego w kuchni i czy można go z czymś pomylić?

Spis treści:

Maślak pstry występuje pod kilkoma nazwami. Możesz go znać jako grzyba bagniaka, jakubka albo grzyba miodówkę. Posiada kapelusz średnicy 5-17 cm, zazwyczaj o łukowatym lub poduchowatym kształcie. Skórka maślaka pstrego jest brudnopomarańczowa z oliwkowym odcieniem, trudno się ściąga (w przeciwieństwie do maślaków ze śliskim nalotem). W odróżnieniu od swoich kuzynów, jego powierzchnia jest matowa, delikatnie ziarnista lub nawet cętkowana.

Hymenofor, czyli część owocnika, jest rurkowaty, a same pory rurek ciemnooliwkowe, po uciśnięciu sinieją. Trzon maślaka pstrego jest gruby, walcowaty i gładki; barwy kapelusza z czerwonym odcieniem. Miąższ białawy, żółtopomarańczowy; twardy, mięsisty, soczysty, lekko sinieje po przekrojeniu. Zapach ma słabo wyczuwalny, lekko żywiczny.

Duże maślaki trzeba obierać, ale w przypadku odmiany pstrej nie jest to konieczne. Nie mają one śliskiej warstwy, więc możesz zostawić skórkę. To dobra wiadomość, bo zdejmuje się ona dość opornie.

fot. Maślak pstry/Adobe Stock, Martina

Maślak pstry (grzyb bagniak, miodówka) nadaje się do jedzenia i nie jest trujący. W lesie trudno jest też go pomylić z innymi grzybami, w tym trującymi. Niemniej jednak warto zachować ostrożność. Pamiętaj, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których masz absolutną pewność, że są jadalne i nie zaszkodzą tobie ani twoim bliskim.

Wszystkie odmiany maślaków są nie tylko jadalne, ale także bardzo pyszne. Możesz je wykorzystać do przygotowania aromatycznych sosów lub kremowych zup.

Maślaki pstre (miodówki, bagniaki) mają swoje stałe miejsce występowania. Pojawiają się od czerwca do listopada, w zależności od warunków pogodowych oraz regionu Polski. Szukaj ich przede wszystkim w lasach iglastych i mieszanych - wyrastają pod sosnami, wręcz uwielbiają ich towarzystwo.

Bagniaki lubią także gleby piaszczyste oraz torfowiska, a czasem możesz zobaczyć, jak wyrastają między wrzosami. Czasem są na tyle małe i z krótkim trzonkiem, że chowają się w mchu czy wyższych trawach, przez co trudno je dostrzec na pierwszy rzut oka, niemniej jednak z reguły rosną w większych grupach. Jeśli więc znajdziesz jednego osobnika, możesz mieć pewność, że gdzieś niedaleko chowają się także inne.

fot. Jak wygląda maślak pstry/Adobe Stock, coffemug

Co zrobić z maślaków i jak wykorzystać odmianę pstrą w kuchni? Przede wszystkim możesz z nich zrobić kremowe, śmietanowe sosy, zupę oraz zapiekanki. Sos z maślaków sprawdzi się jako dodatek do makaronów, kasz, a także mięs czy placków ziemniaczanych.

Możesz także suszyć maślaki (odmiana pstra suszy się dużo łatwiej, niż ta ze śliską skórką) i wykorzystać je do świątecznych zup czy sosów. Świetnym pomysłem jest także przygotowanie maślaków (bagniaków, miodówek) marynowanych w occie.

Maślaki pstre nadają się zarówno do gotowania, jak i smażenia czy duszenia. Po wstępnej obróbce możesz je wykorzystać do przygotowania tart na słono czy farszu do naleśników, a także zapiekanek pod serową pierzynką lub beszamelem.

fot. Maślak pstry przepisy/Adobe Stock, Mikhail Yakovenko

Czytaj także:

Moczenie grzybów bez tajemnic

Grzybobranie dla początkujących

Objawy zatrucia grzybami