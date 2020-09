Dania z brukselką - 10 sprawdzonych przepisów

fot. Adobe Stock

Brukselka, zwana inaczej kapustą brukselską, to właśnie miniaturowa kapustka. Wyhodowana została poprzez skrzyżowanie kapusty z jarmużem, przez belgijskich ogrodników w Brukseli, skąd wzięła swoją nazwę.

Brukselka zawiera najwięcej białka roślinnego ze wszystkich roślin kapustnych. Ma dużo witaminy C i A, kwasu foliowego oraz składników mineralnych - potasu, wapnia, fosforu, żelaza, a także substancji antynowotworowych. Można ją gotować, smażyć, dusić i piec. To świetny dodatek do sałatek, zapiekanek, makaronów i zup.

Spis treści:

Składniki:

10 brukselek,

5 ziemniaków,

kilka pomidorki koktajlowe,

1 czerwona cebula,

5 łyżek octu balsamicznego,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka suszonej bazylii,

1 łyżeczka suszonego oregano,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki umyj i ugotuj w mundurkach. Odcedź, pokrój na mniejsze kawałki i przełóż do miski . Brukselkę ugotuj w osolonej wodzie - aby była al dente wystarczy jej 5-6 minut (sporo zależy od jej wielkości). Cebulę pokrój drobno w piórka, a pomidorki pokrój na połówki. Do ziemniaków dodaj wszystkie warzywa. Ocet balsamiczny wymieszaj razem z oliwą i z ziołami i polej nimi sałatkę. Sałatkę z gotowaną brukselką podawaj jako samodzielne danie.

Składniki:

10 brukselek,

15 małych ziemniaków,

10 pieczarek,

1 marchew,

1 łyżeczka suszonego tymianku,

cały czosnek,

5 łyżek oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Marchewkę pokrój na plastry, pieczarki i ziemniaki na pół, a brukselki zostaw w całości. Wszystkie warzywa przełóż na do miski, dodaj oliwę, tymianek, oprósz całość solą i pieprzem i dokładnie wymieszaj, najlepiej dłońmi. Przełóż wszystko na patelnię, dodaj przekrojoną na pół główkę czosnku i wstaw do piekarnika na około 30 minut. Pieczona brukselka z warzywami to idealny dodatek do pieczonych mięs i ryb.



Składniki:

10-12 brukselek,

4 ziemniaki,

1 marchewka,

1 pietruszka,

1/2 kalafiora,

1/2 cebuli,

1 l bulionu warzywnego,

szczypior do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku na oleju podsmaż cebulę pokrojoną w kostkę. Po 2 minutach dodaj pokrojoną w słupki marchewkę i pietruszkę. Smaż minutę. Następnie dodaj ziemniaki pokrojone w kostkę i całość zalej gorącym bulionem. Gotuj 10 minut. Po tym czasie dodaj podzielonego na mniejsze różyczki kalafiora i brukselkę i gotuj kolejne 5-7 minut. Zupę z brukselką podawaj ze świeżym szczypiorkiem albo koperkiem.



Składniki:

500 g brukselki,

5 grubych plastrów boczku wędzonego,

1 łyżka miodu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Brukselkę umyj, oderwij zewnętrzne liście i odetnij twarde końcówki. Gotuj w osolonej wodzie przez 20 minut. Odcedź i pokrój na połówki. Boczek pokrój w drobną kostkę i usmaż na patelni. Gdy wytopi się cały tłuszcz, dodaj do niego brukselki i smaż całość przez 8-10 minut. Dodaj łyżkę miodu. Całość dopraw solą i pieprzem. Do brukselki z boczkiem możesz podać ulubiony makaron albo świeże pieczywo.



Składniki:

5 brukselek,

5 jajek,

1/2 cebuli,

4 plasterki szynki,

50 g parmezanu,

1/2 czerwonej papryki,

1 ząbek czosnku,

1 łyżka masła,

koperek do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 180 stopni Celsjusza. Jajka roztrzep i dopraw solą i pieprzem. Brukselkę wrzuć do wrzącej, osolonej wody i gotuj bez przykrycia około 8 minut. Odcedź, przelej zimną wodą i przekrój każdą na pół. Na patelni rozgrzej masło i podsmaż cebulę pokrojoną w kostkę razem z czosnkiem. Smaż przez 2 minuty i dodaj drobno pokrojoną szynkę, brukselkę i paprykę pokrojoną w kostkę. Do masy jajecznej dodaj starty parmezan i wylej całość na patelnię. Smaż około 3 minut a następnie wstaw patelnię (koniecznie z metalową rączką) do piekarnika na 15-20 minut.



