Szybki sernik z owocami. Przepis na ciasto, które zawsze się udaje

Serniki na zimno są pyszne, ale zbyt często potrzebują nawet całej nocy, by porządnie stężeć. Istnieje jednak sposób na szybki sernik, który idealnie sprawdzi się w awaryjnych sytuacjach. Jest mocno owocowy, bardzo prosty, a co najważniejsze – bardzo szybki w przygotowaniu. Jak go zrobić?

Zacznij od przygotowania spodu naszego szybkiego sernika. Masło rozpuść w rondelku i lekko ostudź. Herbatniki pokrusz na drobno w blenderze, wlej do nich mało i porządnie wymieszaj. Całość powinna mieć konsystencję mokrego piachu. Dół tortownicy wyłóż papierem do pieczenia. Wysyp do niej herbatniki i łyżką lub dłonią porządnie je ubij. Dwie galaretki przygotuj według instrukcji na opakowaniu i odstaw, aż ostygną. Twaróg i cukier puder przełóż do dużej miski i miksuj, aż całkowicie się połączą. Wlej tężejącą galaretkę i dalej miksuj. Masę twarogową wlej na herbatniki i dokładnie wyrównaj. Odstaw na godzinę do lodówki. Na górze ułóż truskawki (lub inne owoce, na które masz ochotę). Trzecią galaretkę przygotuj według instrukcji i poczekaj, aż ostygnie i zacznie tężeć. Polej nią górę sernika i odstaw jeszcze raz do lodówki.

Kiedy ten szybki sernik będzie gotowy, powinien być sprężysty, piankowy i mocno owocowy. Smacznego!

