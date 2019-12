Sernik zebra. Prosty przepis na bardzo efektowne ciasto

Szukasz sposobu, by zachwycić rodzinę i znajomych wyjątkowym deserem? Sernik zebra to idealny wybór dla ciebie. Jego przygotowanie zajmie zaledwie kilkanaście minut, a wygląda i smakuje wspaniale. Jak go przygotować?

Piekarnik rozgrzej do 200 stopni. W dużej misce wymieszaj składniki na masę twarogową (oprócz kakao). Przełóż połowę masy do drugiej miski, dodaj kakao i jeszcze raz wymieszaj. Uważaj, by nie napowietrzyć zbytnio sernika. Wtedy podczas pieczenia mocno wyrośnie, ale gdy wyjmiesz go z piekarnika, może opaść. Formę lub tortownicę wysmaruj miękkim masłem. Nakładaj do niej kolejno po dwie łyżki masy waniliowej i po dwie łyżki masy kakaowej. Gdy wypełnisz całą formę, możesz delikatnie wymieszać jeszcze ciasto za pomocą wykałaczki, wtedy jego faktura będzie jeszcze ciekawsza. Piecz przez 10 minut w temperaturze 200 stopni. Potem zmniejsz temperaturę do 140 stopni i piecz jeszcze przez 60 minut. Po upieczeniu zostaw na 20 minut w gorącym piekarniku z uchylonymi drzwiczkami. Potem schłodź ciasto w lodówce. W rondelku rozpuść czekoladę ze 100 ml mleka. Dodaj kakao i masło. Ostudź. Jeszcze płynną polewą ozdób swój sernik. Wstaw ponownie do lodówki. Smacznego!

