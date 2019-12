Keks - przepis na klasyczne ciasto z bakaliami

Klasyczny keks z bakaliami to ciasto, które jest znane do wieków w wielu krajach Europy. Ponoć pieczono je już w starożytnym Rzymie. Ten tradycyjny deser często pojawia się również na polskich stołach np. z okazji świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy. Miękkie ciasto biszkoptowe z dodatkiem orzechów, suszonych i kandyzowanych owoców, to wypiek, który zawsze się sprawdza.

Pamiętaj, że keks najlepiej smakuje po 2-3 dniach od upieczenia. Po upieczeniu najlepiej owinąć go bawełnianą lub lnianą ściereczką i odłożyć w chłodne miejsce. Przepis na keksówkę o długości 30 cm.

Przepis na keks

Rozpocznij od posiekania bakalii. Powinny być rozdrobnione na mniejsze, lecz nie zbyt drobne kawałki. Bakalie przełóż do miseczki, a następnie wymieszaj je z ok. 1 łyżką przesianej mąki. Tak przygotowane bakalie odstaw na bok. Oddziel białka jaj od żółtek. Do mleka dodaj sodę oczyszczoną i wymieszaj. Na najwyższych obrotach utrzyj masło z cukrem do uzyskania masy. Nie przestając miksować, stopniowo dodawaj do masy po 1 żółtku jaja. Białka ubij na sztywną pianę. Zmniejsz obroty miksera. Powoli dodawaj mąkę i miksuj do zyskania gładkiej masy. Następnie dodaj do masy pianę z białej jajek, delikatnie mieszając łyżką. Do masy, dodaj sodę z mlekiem oraz przygotowane wcześniej bakalie. Przygotuj keksówkę, smarując ją w środku masłem i obsypując mąką. Do keksówki przełóż masę, zostawiając trochę wolnej przestrzeni. Ciasto sporo wyrośnie w trakcie pieczenia. Piecz keks w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około godzinę. Sprawdzaj patyczkiem, czy ciasto dobrze się piecze.

Jak upiec keks z bakaliami?

