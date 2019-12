Dwukolorowy sernik z malinami. Zobacz przepis na pyszne ciasto

Maliny i kakao to zawsze doskonałe połączenie. Dwukolorowy sernik z malinami to za to sposób na pyszny i prosty deser, którym zachwycą się nie tylko twoi goście, ale i ty sama! Jak go przygotować?

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. W garnku połącz 250 g masła, szklankę cukru i 3 łyżki kakao. Rozpuść i odstaw do ostygnięcia. Przelej zawartość garnka do miski. Dosyp mąkę, proszek do pieczenia i dodaj 4 żółtka. Porządnie wymieszaj. W osobnej misce ubij 8 białek na pianę. Połowę piany dodaj do pozostałych składników i delikatnie wymieszaj za pomocą szpatułki. W drugiej misce utrzyj cztery żółta z 3/4 szklanki cukru. Dodaj pozostałe białka, kaszę mannę, pół łyżki proszku do pieczenia i mielony twaróg. Delikatnie wymieszaj. Połowę ciasta kakaowego wylej do blachy wyłożonej papierem do pieczenia. Na ciasto wylej całą masę serową i umieść na niej maliny. Na górę wylej resztę ciasta kakaowego. Piecz około 50 minut. Wystudź, udekoruj cukrem pudrem, malinami i świeżą miętą. Smacznego!

