Julia Kamińska

Byłam molestowana. To było zachowanie, które później było okryte milczeniem. Część sceny to było przytulanie i kiedy przeszliśmy do kadrów, żeby było widać tylko twarz, to ręce partnera znalazły się nie tam, gdzie powinny. Nie wiedziałam, co mam zrobić, nie byłam pełnoletnia, powiedziałam o tym mamie, która od tamtej pory była ze mną na planie.

Anna Mucha długo trzymała w sekrecie fakt, że była molestowana. Dlaczego?