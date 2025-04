4 z 6

Ben Affleck

Ben Affleck dołączył do grona celebrytów, którzy wskazują ze złością palcem na Weinsteina. Jednak Rose McGowan (jedna z ofiar Weinsteina), w odpowiedzi na tweet aktora oskarżyła go o obłudę i zakłamanie. McGowan przypomina mu, że po tym, jak była napastowana przez Weinsteina, zwierzyła się Affleckowi, który miał na to zareagować słowami: „Kur*a! Powiedziałem mu, że przestał to robić”. Affleck nie odpowiedział na tweeta aktorki.

Twórcę zaczęli bojkotować także politycy. Wszyscy odsuwają się od Weinsteina świadomi, że przyłożyli palec do jego sukcesu podszytego przestępstwami seksualnymi. Kto taki?