Kevin Spacey stara się chronić swoją prywatność. Teraz została ona naruszona. Został oskarżony przez aktora Anthony'ego Rappa, o molestowanie seksualne. Miało do niego dojść w 1986 roku na jednej z imprez, gdy Rapp miał 14 lat. Co na to Spacey?

Kim jest Anthony Rapp?

Jest aktorem musicalowym: w 1996 roku zagrał w „Rent”, występował m.in. w „You're a Good Man, Charlie Brown”. Ma 46 lat i określa siebie jako biseksualistę. W rozmowie z portalem buzzfeed.com aktor opowiedział, jak to w 1986 roku Spacey zaprosił go na przyjęcie podczas którego doszło do wydarzeń gorszących, które do tej pory „nie mogą wyjść z głowy” Rappowi, jak mówi 46-latek.

