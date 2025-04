Wyjątkowa sceneria Pałacu w Wilanowie, piękny letni wieczór i doborowe towarzystwo gwiazd – wszystko to w ramach kolejnej imprezy z okazji Inauguracji Lata, zorganizowanej przez markę Raffaello. Już po raz trzeci polskie gwiazdy spotkały się, aby wspólnie celebrować piękne, a zarazem ulotne chwile. W tym roku, na Dziedzińcu Głównym Pałacu w Wilanowie gościli m. in. Anna Mucha, Joanna Krupa, Olivier Janiak, Agnieszka Cegielska, Dorota Gardias, Anna Wendzikowska, Omenaa Mensah i wiele innych. Gościem specjalnym imprezy była Kayah, której zmysłowa muzyka uświetniła to wyjątkowe wydarzenie.

Lato oficjalnie rozpoczęte! Jak co roku, marka Raffaello zaprosiła do wspólnego otwarcia sezonu. Wieczorem 25 czerwca, Pałac w Wilanowie zamienił się w letni ogród Raffaello, w którym goście mieli okazję rozkoszować się urokiem niezapomnianych chwil. Wszystko to, pod hasłem zmysłowego lata, które podkreślała obecność pięknych hibiskusów, które niczym Raffaello zachwycają swą delikatnością i głębią doznań.

Wśród licznie zaproszonych gości nie mogło zabraknąć polskich gwiazd – Anny Muchy, Doroty Gardias, Joanny Krupy, Anny Wendzikowskiej, Omeny Mensah, Aleksandy Kwaśniewskiej, Karoliny Malinowskiej, Joanny Horodyńskiej, Tamary Arciuch, Bartka Kasprzykowskiego, Mai Sablewskiej i Agnieszki Szulim. Gospodarzami wieczoru byli – Agnieszka Cegielska i Olivier Janiak, którzy zatroszczyli się o wyjątkową atmosferę spotkania. Wieczór zakończył się występem gościa specjalnego – Kayah, która zachwyciła energetyzującym koncertem. Niespodzianką wieczoru był duet wykonany wspólnie z Kubą Badachem.

Wyjątkowa scenografia prezentująca świat marki Raffaello pozwoliła gościom przenieść się w egzotyczny, barwny świat letnich doznań, który podobnie jak smak zmysłowych pralinek Raffaello na długo pozostanie w pamięci gości!