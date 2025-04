Wakacje, słońce, plaża, letnie sporty, spotkania z gwiazdami, niezapomniane imprezy i wciągająca w wir zabawy muzyka, a przede wszystkim widzowie grający główną rolę na antenie. To wszystko pojawi się latem w 4fun.tv w letnich pasmach Summer Hits, Summer Music oraz Summer Party. A w nich teledyski będzie zapowiadać z zapierającym dech w piersiach wdziękiem i powalającą dużą dawką seksapilu, nowa prezenterka stacji - Ola Ciupa.



Największy rozgłos zdobyła dzięki występowi w klipie Donatana i Cleo „My Słowianie” oraz podczas prezentacji tej piosenki na Festiwalu Eurowizji. Jej kuszący strój i uroda przykuły uwagę wszystkich oglądających popis naszych artystów w Kopenhadze. Po tym wydarzeniu, zaczęła bić rekordy popularności w Internecie. Modelka, laureatka konkursu Queen of Poland 2013, I Vice Miss Mazowsza 2013, Miss Club Poland Warszawa 2013 oraz Miss Małopolski 2014, zadebiutuje w 4fun.tv już 7 lipca. Ola ma za sobą występy przed kamerą. Prowadzenie programów telewizyjnych bardzo ją wciągnęło. Nagrania nie stresują jej, wręcz przeciwnie, wywołują u niej przyjemny dreszcz emocji. „Praca w stacji, której hasło brzmi „Nie bawisz się, nie żyjesz”, była moim marzeniem od lat. Oryginalne programy, dużo luzu na antenie oraz ogromna dawka muzyki – to od zawsze mi się podobało, dlatego też chciałam dołączyć do ekipy 4fun.tv”.



Na co dzień skromna dziewczyna, uwielbiająca bawić się modą, studiująca kosmetologię, pragnie rozwijać się jako prezenterka. Chce się jak najwięcej nauczyć, chłonąć wszystkie tajniki pracy w telewizji. To jednak nie jedyny kierunek jej kariery. Myśli o rozkręceniu własnego biznesu, związanego ze studiami. Marzy jej się własna linia kosmetyków. A tymczasem w Sopocie nagrywa swoje pierwsze programy dla najbardziej muzycznej stacji w Polsce.

Olę Ciupę można zobaczyć już od 7 lipca, w 4fun.tv, w Summer Music od poniedziałku do niedzieli o godz. 11.00. W paśmie Summer Hits teledyski będzie zapowiadać od poniedziałku do piątku o godz. 16.00, w soboty i niedziele o godz. 9.00, a w Summer Party od poniedziałku do piątku o godz. 20.00, w soboty i niedziele o godz. 18.00.

