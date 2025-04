3. sezon „Hotelu Paradise” dobiega już końca. Program oparty na poszukiwaniu miłości, przyjaźni, intrygach i walce o duże pieniądze, jest coraz bardziej popularny. Fani z zapartym tchem obserwują kolejne wydarzenia z Zanzibaru, które były co prawda nagrywane z wyprzedzeniem, jednak uczestnicy milczą i nie zdradzają żadnych wątków.

Luiza z „Hotelu Paradise” o swojej relacji z Olą

Jedną z relacji, która budziła największe poruszenie wśród widzów, była przyjaźń Oli i Luizy. Wiele osób uważało, że Ola miała na Luizę zły wpływ i namawiała ją do decyzji, które mogły zaszkodzić jej w show. Finalnie Luiza przemyślała ich przyjaźń i po odejściu Oli z programu przyznała, że ta manipulowała jej zachowaniem. Czy teraz, po nagraniach, kiedy miały okazję porozmawiać bez kamer, wciąż podtrzymuje tę opinię?

Był taki żal delikatny z mojej strony do Oli. Ale takie sytuacje nie skreślają od razu osoby z naszego życia. To są rzeczy, które można wyjaśnić. Porozmawiałyśmy o tym, Oli było przykro, teraz wszystko jest wyjaśnione i jest między nami jeszcze lepiej niż w programie - podsumowała Luiza

Przypomnijmy, że głównym punktem zapalnym relacji Oli i Luizy był fakt, że w hotelu pojawiły się plotki o nieuczciwości Oli i jej chłopaka Michała, którzy mieli dołączyć do programu już jako para, co jest niezgodne z regulaminem. To wtedy Luiza zaczęła podważać wiarygodność przyjaciółki i finalnie pozwoliła, by grupa wyeliminowała Olę z show.

