Kiedy Anna Lewandowska urodziła wiedziałyśmy, że teraz każdy jej ruch, każde zdjęcie będzie komentowane. Media będą towarzyszyć też małej Klarze Lewandowskiej przy pierwszym kroczku, pierwszym uśmiechu, bo paparazzi nie da za wygraną. Nawet gwiazdy, które osobiście nie znają Lewandowskich, są pytane o zdanie. Party.pl przepytało Olę Szwed, co sądzi o figurze Lewandowskiej po ciąży.

Czy to jest w ogóle realne, by tydzień po porodzie wyglądać szczupło? Dla wielu kobiet to pytanie mija się z celem. Bo oczywiście, że to jakaś paranoja! Ciało kobiety, która dała życie, które było schronieniem przez 9 miesięcy dla dziecka, nie może w 7 dni powrócić do stanu sprzed ciąży i nigdy nie będzie wyglądać tak, jak kiedyś. Ola Szwed, która prędko odzyskała piękną figurę po urodzeniu synka, odpowiedziała na to pytanie ufając w rozsądek Polek.

Jeżeli jesteś kobietą, która ze swojego ciała zrobiła machinę bojową (tak jak Ania Lewandowska czy Ewa Chodakowska), to oczywiste jest, że to (powrót do formy) przebiega wręcz nienaturalnie szybko - stwierdziła.

Aktorka wyraziła także nadzieję, że kobiety doskonale wiedzą, że media sztucznie rozdmuchują niuanse i nabijają nas w butelkę, karmiąc plotkami i sugestiami niskich lotów. Sama Ania Lewandowska kilkakrotnie podkreślała, że racjonalnie podchodzi do swojego ciała i skupia się na Klarze.

Myślę że rozsądne, mądre kobiety, którymi Polki są, gdzieś w głębi duszy i z tyłu głowy wiedzą o tym, że ten czas po porodzie, to jest czas, w którym powinniśmy się skupić na sobie, na tym maleństwie, które się pojawiło przy nas na świecie, to jest MAGICZNY czas, nie psujmy sobie tego myśleniem o tym, jak wygląda nasz brzuch! - podsumowała Szwed.

Co jeszcze powiedziała Ola Szwed? Zachęcamy do wysłuchania szczególnie te panie, które nieracjonalnie podchodzą do swojego ciała i stawiają sobie zbyt wysoko poprzeczkę. I zalecamy też zażyć sporą dawkę pokory i wziąć coś na wstrzymanie tym osobom, które nie wiedzieć czemu, hejtują Annę Lewandowską za to, że wygląda po prostu dobrze i czuje się dobrze w swoim ciele po ciąży.

