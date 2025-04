Aleksandra Domańska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Gwiazda ma na koncie udział w popularnych filmach romantycznych, takich jak „Podatek od miłości”, czy „(Nie)znajomi”. Wielokrotnie miała okazję występować w rolach panny młodej i mieć na sobie suknię ślubną. I chociaż aktorka nie planuje na razie swojego ślubu, zdradziła, jak będzie wyglądał, kiedy już do niego dojdzie.

Nie wiem, czy w ogóle zdecydowałabym się na taki krok. Chociaż jak teraz o tym myślę, to może zrobiłabym sobie taką ceremonię zaślubin. Na pewno byłby to ślub cywilny i taka wymyślona ceremonia, spotkanie gdzieś na wsi, impreza z najbliższymi

Gwiazda zdradziła też, że noszenie białej sukni na planie filmowym nie jest już dla niej niczym wyjątkowym, a jest to kostium jak każdy inny. Tylko za pierwszym razem poczuła „to coś”.

Kiedy parę lat temu grałam pierwszy raz scenę ślubu i założyłam białą suknię, to faktycznie czułam się bardzo dziwnie. Ten kostium był naładowany taką energią, że zaczęłam się zastanawiać, jak będzie wyglądał mój ślub, kiedy spotkam swojego męża. Ale to było lata temu, a teraz mój stosunek do ślubu bardzo się zmienił

- wspomniała gwiazda