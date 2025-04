Aleksandra i Michał Żebrowscy to bezsprzecnzie jedna z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu. On starszy, ona młodsza (dzieli ich 13 lat różnicy). Zawsze razem i nie odstępują się ani na krok. W czerwcu świętowali 7. rocznicę ślubu!

Michał Żebrowski od lat jest oczarowany swoją żoną. Poznał ją, gdy ta miała... 5 lat! Śmieje się, że to przeznaczenie, bowiem później spotkali się w jednej grupie podczas nauki języka angielskiego. Ale jak mówi znane powiedzenie, do 3 razy sztuka... Wpadli na siebie, poszli na kawę, a Żebrowski nie wypuścił już Aleksandry Adamczyk z rąk i obiecał sobie, że ta długonoga piękność zostanie jego żoną. Lata mijają, a ona wciąż olśniewa i zachwyca urodą. Mogłaby robić prawdziwą karierę w modelingu, a traktuje to jako hobby.

Moja przygoda z modelingiem to przypadek i raczej zabawa, a nie zajęcie na stałe. Jestem szczęśliwą, spełnioną mamą i żoną. Mam mnóstwo rzeczy na głowie i bardzo to lubię.

- mówi Aleksandra.

Michał Żebrowski jest wpatrzony żonę i matkę 2 swoich synów jak w obrazek. Od lat traktuje ją jak księżniczkę. Znajomi także komplementują piękną panią Żebrowską:

Ona jest nowoczesną kobietą i mamą. U niej wszystko jest poukładane, zdrowe i wyważone. Mądrze wychowuje chłopców, fajnie prowadzi dom. Michał jest szczęściarzem.

- dodaje znajomy małżonków.

Szalone, ale jakże urocze małżeństwo!

Aleksandra Żebrowska ma boskie ciało

Gdy przejrzymy zdjęcia na Instagramie Żebrowskiej, usta same układają się w uśmiech. Widać, że para tworzy szczęśliwą rodzinę i wspaniale zajmują się chłopcami. Każda fotka jest żywo komentowana przez fanów i... zazdrośników. Nic dziwnego, sylwetka Żebrowskiej to powód do podziwu:

Nogi lepsze od Lewandowskiej

Takie nogi to marzenie. Przepiękne.

Ostatnio Żebrowscy pokazali się na pokazie Agnieszki Maciejak i oboje wyglądali rewelacyjnie.

