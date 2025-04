Wynaleziony przez właściciela gatunek whisky jest produkowany nieprzerwanie od 1886 roku. Dostępne są trzy rodzaje tej whiskey: Jack Daniel, Gentleman Jack Daniels oraz Jack Daniels Single Barrel. Co roku firma Jack Daniel's hucznie obchodzi urodziny swojego twórcy. Na 157 urodziny jubilata przybyło wielu miłośników trunku o kolorze bursztynu. Nieznana jest niestety dokładna data urodzin Jacka, ponieważ spłonęły archiwa miejskie w rodzinnym mieście Daniela, Lynchburgu. Wiadomo jedynie tyle, że urodził się we wrześniu 1850 roku. Dla wielbicieli whiskey jest to powód, żeby świętować przez okrągły miesiąc. W całej Polsce i Europie, przez cały wrzesień świętują urodziny Jacka.

Reklama

Tradycją jest, że po zakończeniu cyklu imprez urodzinowych, jest organizowana jedna, podsumowująca dla wszystkich najlepszych przyjaciół Jacka. Dla uczczenia święta dostojnego jubilata na początku października pojawiła się na rynku butelka Gentleman Jack Daniels o zupełnie nowym obliczu. To kultowy trunek, unikat na skalę światową. Charakteryzuje się tym, że jest dwukrotnie filtrowana przez warstwę węgla drzewnego, jako jedyna whiskey na świecie. Manager tej marki na Polskę, Piotr Chmielecki, znalazł chwilę, żeby przybliżyć nam odrobinę produkty swojej firmy. Zdradził nam także, że osobiście bardzo lubi Tennessee Whiskey, która jest klasyką gatunku whiskey z rodziny Jacka Danielsa. Na wieczory, do sączenia preferuje Gentleman Jack - to esencja dobrego stylu i wyszukanego, doskonałego smaku - powiedział.