Gwiazdy i osoby publiczne coraz śmielej zabierają głos w sprawach politycznych. Niektórzy z nich cieszą się autorytetem - np. Grzegorz Turnau. Muzyk na swoim Facebooku opublikował post dotyczący obecnej sytuacji w kraju i wymowne zdjęcie.

Na wstępie Turnau zaznaczył, że jego domeną nie jest uczestniczenie w politycznym dyskursie i słowne potyczki. Jego płyty i koncerty "nigdy nie miały i nie będą miały politycznego podtekstu" - napisał muzyk. Z fanami podzielił się cytatem o szkodliwej bezstronności i kilkoma zdaniami, że choć nigdy nie wychylał się ze swoimi poglądami, to tym razem zrobił wyjątek.

Artysta tłumaczył udostępnienie zdjęcia z cytatem swoimi doświadczeniami potrzebą przysłowiowego wyłożenia kawy na ławę. Każdemu przyda się kilka słów prawdy.

- Jestem przeciw temu, co dzieje się w polskim państwie. Dzięki ojcu poznałem książki Orwella, Koestlera, Weissberga-Cybulskiego już jako dziecko i potrafię sobie wyobrazić, czym był stalinizm.

Wpis, który zamieścił Turnau, udostępniło kilka tysięcy użytkowników (artysta ma ponad 100 tys. fanów na swoim fanpage'u), zgadzając się z jego słowami.