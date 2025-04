Natalia Kukulska rzadko mówi o swoich bliskich w mediach. Wokalistka stara się chronić swoją prywatność, dlatego też nie wiemy zbyt wiele o planach ani jej syna, ani córki. To uległo właśnie zmianie, bo Kukulska po raz pierwszy zabrała głos w sprawie potencjalnej kariery jej córki Ani Dąbrówki. Pójdzie w ślady mamy?

15-letnia Ania Dąbrówka dość niedawno wystąpiła w teledysku znanej marki, który promował zdrowe nawyki żywieniowe. Wiele osób uznało, że oznacza to początek jej kariery muzycznej, którą nastolatka zamierza rozwijać. Jej mama przyznała jednak w rozmowie z „Pudelkiem”, że Ania nie ma planów na pracę w showbiznesie.

Moja córka nie została twarzą żadnej firmy. Jest twarzą kampanii społecznej, która propaguje zdrowe żywienie. Nagrała bardzo fajną piosenkę, muzycznie i tekstowo. Ania od dawna niezwykle dba o to, co je. Ma hopla na tym punkcie. Nie wkracza do show-biznesu. Mówi, że w przyszłości nie chce śpiewać. Nie ma takich planów

- wyjaśniła Kukulska