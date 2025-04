Natalia Kukulska jest artystką przez duże A. Pracuje od najmłodszych lat, na nazwisko zapracowała sobie sama przy pomocy... taty, który chciał dla nie jak najlepiej i który przystopował rozwój jej kariery w latach nastoletnich. "Był moim aniołem stróżem" - mówi Natalia Kukulska o swoim tacie, Jarosławie Kukulskim, w rozmowie z Viva.pl.

Spotkanie miało początkowo charakter czysto zawodowy - Kukulska pracowała nad nowym singlem, stąd Krystyna Pytlakowska zapytała ją o to, czy ona sama czuje się kobietą i co to dla niej oznacza (singiel Kukulskiej to "Kobieta"). Rozmowa nieopatrznie zeszła na inne tory, prywatne. Natalia Kukulska wyznała, kiedy zaczęła się jej kobiecość...

- Dojrzałość jako człowieka przyszła, gdy straciłam tatę. Dlatego, że poczułam taki rodzaj osamotnienia, braku ochrony - wyznała Kukulska potwierdzając także, że poczuła się w pełni osierocona po jego stracie.

- Miałam takiego stróża w tacie, miałam takie poczucie, że jemu tak bardzo na mnie zależy , na tym, żeby mi było dobrze, żebym była szczęśliwa. (...) Wiem, co powiedziałby, gdyby tu wszedł, co by powiedział - wyznała Kukulska.

