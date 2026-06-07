Od zawsze ciągnęło mnie do wielkiego świata. Oglądając w telewizji relacje z czerwonych dywanów, wyobrażałam sobie, że kiedyś to ja będę stąpać po tych miękkich, luksusowych materiałach, w otoczeniu błysku fleszy i uśmiechów wpływowych ludzi. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna. Wyszłam za mąż za Fabiana, trenera młodzieżowej drużyny koszykarskiej. Fabian był wspaniałym, ciepłym i oddanym człowiekiem, ale nasze życie toczyło się z dala od świateł jupiterów. Jego codzienność to skrzypiący parkiet na sali gimnastycznej, zapach gumy z piłek i dresy, które nosił niemal na okrągło.

Zgodził się pójść

Kochaliśmy się, ale z każdym rokiem czułam rosnącą frustrację. Moje przyjaciółki wyjeżdżały na egzotyczne wakacje, kupowały drogie torebki i bywały w ekskluzywnych restauracjach. Ja natomiast spędzałam weekendy na trybunach, kibicując drużynie mojego męża. Fabian starał się jak mógł, zapewniał nam godne życie, ale nie potrafił dać mi tego blichtru, o którym tak skrycie marzyłam. Zaczynałam wierzyć, że zasługuję na coś więcej, na odrobinę luksusu, na bycie w centrum uwagi.

Szansa pojawiła się niespodziewanie, gdy drużyna Fabiana zyskała nowego, niezwykle bogatego sponsora. Adam, biznesmen z branży technologicznej, postanowił zorganizować wielki bankiet z okazji podpisania umowy. Zaproszenie, wydrukowane na grubym, tłoczonym papierze, trafiło w moje ręce jak bilet do raju. Wreszcie miałam okazję założyć długą, elegancką suknię i poczuć się jak gwiazda. Fabian nie podzielał mojego entuzjazmu, ale zgodził się pójść, widząc, jak bardzo mi na tym zależy.

Nie odpowiedział

Bankiet przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Kryształowe żyrandole odbijały światło w setkach barw, a stoły uginały się od wykwintnych potraw i egzotycznych owoców. Ludzie ubrani w kreacje od najlepszych projektantów prowadzili ciche, uprzejme rozmowy. Czułam się, jakbym wreszcie trafiła na swoje miejsce. Fabian stał z boku, wyraźnie spięty w swoim garniturze, który kupiliśmy kilka lat wcześniej. Czułam do niego dziwną mieszankę miłości i litości, ale tamtego wieczoru pragnęłam po prostu błyszczeć.

Wtedy podszedł do mnie on. Adam. Był czarujący, pewny siebie i roztaczał wokół siebie aurę sukcesu. Zaczął ze mną rozmawiać, komplementując moją urodę i suknię. Jego słowa łechtały moje ego. Przez całą rozmowę czułam, jak bardzo różni się od Fabiana. Adam mówił o podróżach jachtem, o inwestycjach, o świecie, który znałam tylko z kolorowych magazynów. Z każdym jego słowem czułam się coraz ważniejsza.

Wyszliśmy na ogromny taras, by odetchnąć świeżym powietrzem. Nocne niebo było bezchmurne, a w oddali widać było światła miasta. Adam stanął bardzo blisko mnie. Spojrzał mi w oczy w sposób, który sprawił, że serce zabiło mi mocniej. Byłam tak oszołomiona jego bogactwem, tą całą otoczką luksusu i uwagą, jaką mi poświęcał, że na ułamek sekundy straciłam zdrowy rozsądek. Gdy delikatnie ujął moją twarz w dłonie i złączył nasze wargi, nie odsunęłam się. Poddałam się temu impulsowi, tej chwilowej iluzji lepszego świata.

Nagle usłyszałam cichy dźwięk. Coś jakby szurnięcie. Otworzyłam oczy i odepchnęłam Adama. Spojrzałam w stronę wejścia na taras. W drzwiach stał Fabian. Jego twarz była całkowicie pozbawiona wyrazu, ale oczy... Jego oczy krzyczały z bólu. Zobaczyłam w nich coś, co rozdarło moje serce na miliony kawałków. Zobaczyłam zawód, zranienie i ulatującą bezpowrotnie ufność.

— Fabian... — szepnęłam, robiąc krok w jego stronę.

Nie odpowiedział. Odwrócił się na pięcie i odszedł.

Poczucie winy nie dawało mi spać

Powrót do domu przypominał koszmar. Fabian nie odezwał się do mnie ani słowem przez całą drogę. Milczał, gdy wchodziliśmy po schodach, milczał, gdy zmywałam makijaż, patrząc w lustro na zapłakaną, żałosną twarz kobiety, która zniszczyła swoje życie dla pustego kaprysu. Następnego ranka obudziłam się w pustym łóżku. Zbiegłam do salonu i zamarłam. Na środku pokoju stała duża torba podróżna. Fabian stał przy oknie, ubrany w swój ulubiony dres.

— Gdzie się wybierasz? — zapytałam drżącym głosem.

— Mam dwumiesięczny obóz sportowy z chłopakami. Wyjeżdżamy w góry — powiedział chłodno, nie patrząc na mnie.

— Fabian, błagam cię, porozmawiajmy. To był błąd, ogromny błąd. Ja nic do niego nie czuję, przysięgam!

— Nie mam ci nic do powiedzenia, Matylda — odpowiedział, chwytając za torbę. — Potrzebuję czasu. Nie szukaj mnie.

Drzwi zamknęły się z głuchym trzaskiem, a ja osunęłam się na podłogę. Zostałam sama w naszym cichym mieszkaniu. Dopiero wtedy, gdy siedziałam na zimnych kafelkach, dotarło do mnie, jak bardzo byłam głupia. Żadne pieniądze, żadne luksusowe bankiety i sztuczne uśmiechy nie mogły zastąpić poczucia bezpieczeństwa, jakie dawał mi Fabian. Straciłam człowieka, który kochał mnie ponad wszystko, za chwilę próżności. Dni zamieniły się w tygodnie. Każdy poranek był walką, by wstać z łóżka. Cisza w domu przytłaczała mnie, a poczucie winy nie dawało spać. Próbowałam do niego dzwonić, ale nie odbierał.

Staliśmy w strugach ulewnego deszczu

Nie mogłam tak dłużej żyć. Nie mogłam pozwolić, by moje małżeństwo rozpadło się przez moją bezdenną głupotę. Spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy, wsiadłam w samochód i ruszyłam na południe. Wiedziałam, w którym ośrodku odbywa się obóz. Podróż trwała wiele godzin, a pogoda psuła się z każdym przejechanym kilometrem. Kiedy dotarłam do małej górskiej miejscowości, niebo zasnuły ciemne chmury i zaczęło rzęsiście padać.

Zatrzymałam samochód pod ośrodkiem sportowym. Przez szybę zalaną deszczem widziałam boiska i hale. Wysiadłam, nie zważając na to, że lodowate krople od razu przemoczyły moje ubranie. Podeszłam pod główny budynek i czekałam. Po kilkunastu minutach drzwi otworzyły się i wyszedł z nich Fabian. Miał na sobie kurtkę z logo drużyny, w ręku trzymał notatnik. Na mój widok zatrzymał się w pół kroku. Stałam tam, mokra, zziębnięta i pozbawiona jakiejkolwiek dumy. Nie przypominałam tej eleganckiej kobiety z bankietu. Byłam tylko żoną, która błagała o wybaczenie.

— Co ty tu robisz? — zapytał, podchodząc bliżej, ale wciąż zachowując dystans.

— Nie mogłam dłużej czekać — powiedziałam, a łzy zmieszały się z deszczem na moich policzkach. — Fabian, ja tak bardzo przepraszam. Zrozumiałam, jak puste były moje marzenia. Szukałam czegoś, co tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Moim prawdziwym światem, moim jedynym domem jesteś ty. Zrobię wszystko, żeby odzyskać twoje zaufanie. Błagam cię, nie przekreślaj nas.

Patrzył na mnie długo. Deszcz spływał po jego twarzy, a ja widziałam, jak w jego oczach toczy się walka między zranioną dumą a uczuciem, które mimo wszystko wciąż tam było. Trzęsłam się z zimna i emocji, gotowa na to, że odwróci się i każe mi odjechać.

— Byłaś taka naiwna — powiedział cicho, a jego głos drżał.

— Wiem. Byłam najgłupszą osobą na świecie — zaszlochałam, obejmując się ramionami.

Fabian wypuścił z rąk notatnik, który z plaskiem upadł w kałużę. Zrobił krok do przodu i po prostu mnie przytulił. Jego ramiona były silne i ciepłe. Oplotłam go rękami tak mocno, jakby od tego zależało moje życie. Staliśmy w strugach ulewnego deszczu, a lód, który narósł między nami przez ostatnie tygodnie, powoli zaczął pękać.

— Będziesz musiała na nowo zapracować na to, bym ci uwierzył — szepnął mi do ucha.

— Mam na to całe życie — odpowiedziałam, wtulając twarz w jego mokrą kurtkę.

Wiedziałam, że przed nami długa droga, pełna trudnych rozmów i odbudowywania zaufania. Ale w tamtej chwili, w ramionach mojego męża, zrozumiałam jedno: prawdziwy skarb miałam zawsze przy sobie, a sztuczny blask blichtru nigdy więcej mnie nie oślepi.

Matylda, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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