Wszystko zaczęło się od niewinnych planów na nasz wspólny urlop. Od lat marzyliśmy o tym, by zabrać nasze dzieci, sześcioletnią Zuzię i ośmioletniego Franka, na prawdziwe, długie wakacje. Chcieliśmy polecieć w miejsce, gdzie słońce grzeje przez cały dzień, a woda jest przejrzysta niczym kryształ. Nasz wybór padł na gorącą Turcję. Dzieciaki godzinami potrafiły przeglądać w internecie zdjęcia wielkich basenów, zjeżdżalni i piaszczystych plaż. To miał być nasz czas. Czas na odpoczynek, na budowanie więzi, na odcięcie się od codziennej rutyny, która powoli nas pochłaniała.

Zbierałem przez wiele miesięcy

Z Moniką ustaliliśmy jasny plan. Założyliśmy specjalne subkonto, na które każdego miesiąca mieliśmy przelewać określoną kwotę. To był nasz wakacyjny fundusz. Monika stwierdziła, że zajmie się tym osobiście. Przelewała tam część swojej pensji, a ja oddawałem jej co miesiąc moją dolę, wierząc, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ufałem jej bezgranicznie. W końcu byliśmy małżeństwem od dziesięciu lat. Przeszliśmy razem przez wiele życiowych zawirowań, zawsze wspierając się nawzajem. Dlaczego miałbym w ogóle przypuszczać, że coś może pójść nie tak?

Wieczorami, kiedy dzieci już spały, często siadaliśmy z kubkami gorącej herbaty i planowaliśmy wycieczki fakultatywne. Wybieraliśmy hotele, sprawdzaliśmy opinie, wyobrażaliśmy sobie, jak spacerujemy brzegiem morza.

– Zobacz, ten hotel ma niesamowite animacje dla dzieci – mówiła Monika, pokazując mi ekran tabletu.

– Wygląda świetnie. Franek na pewno oszaleje na punkcie tej zjeżdżalni w kształcie statku pirackiego – odpowiadałem, uśmiechając się do niej.

Byłem szczęśliwy. Czułem, że ciężka praca, którą oboje wykonywaliśmy, w końcu przyniesie wymierne efekty. Nie zarabialiśmy kokosów, ale dzięki dyscyplinie finansowej i wspólnemu celowi, zdołaliśmy uzbierać całkiem pokaźną sumę. Przynajmniej tak mi się wydawało.

Szwagier zawsze miał jakiś problem

Żeby zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło, muszę wspomnieć o bracie Moniki, Tomku. Był o pięć lat młodszy od mojej żony. Miał trzydzieści dwa lata, był zdrowym, silnym mężczyzną, ale jego podejście do życia przypominało zachowanie zbuntowanego nastolatka. Nigdy nie zagrzał miejsca w żadnej pracy na dłużej niż kilka miesięcy. Zawsze coś mu nie pasowało: a to szef był niesprawiedliwy, a to godziny pracy zbyt wczesne, a to dojazdy zbyt męczące. Tomek miał wielkie ambicje, ale brakowało mu jakiejkolwiek chęci do działania.

Monika od zawsze traktowała go jak jajko. Była jego starszą siostrą, a po śmierci ich rodziców wzięła na siebie rolę jego opiekunki. Rozumiałem to na początku naszego związku, ale z czasem stało się to po prostu męczące. Tomek często wpadał do nas na obiady, zawsze z miną udręczonego przez los człowieka. Siedział przy naszym stole, opowiadał o swoich niepowodzeniach, a Monika patrzyła na niego z pełnym współczucia wzrokiem.

– Musisz dać mu trochę czasu, on po prostu jeszcze nie odnalazł swojej drogi – mawiała, gdy po jego wyjściu zwracałem jej uwagę, że Tomek znowu pożyczył od nas drobne kwoty, których nigdy nie oddawał.

– Moniko, on ma ponad trzydzieści lat. Nie jest dzieckiem. Musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie – odpowiadałem, starając się zachować spokój.

– Ty go po prostu nie rozumiesz. Nie każdy ma tyle szczęścia w życiu co my.

Zawsze kończyło się tak samo. Odpuszczałem, nie chcąc wywoływać kłótni o człowieka, który i tak nie był tego wart. Skupiałem się na naszej rodzinie, na Zuzi i Franku, wierząc, że z czasem Tomek w końcu dorośnie. Nie miałem pojęcia, jak bardzo jego obecność wpłynie na naszą przyszłość i jak wysoką cenę przyjdzie mi zapłacić za moją naiwność.

Zobaczyłem zupełnie puste konto

Nadszedł marzec. Uznałem, że to idealny moment, by w końcu zarezerwować nasze loty i opłacić hotel. Znalazłem wspaniałą ofertę, dokładnie taką, o jakiej marzyliśmy. Zniżka za wczesną rezerwację sprawiała, że mieściliśmy się w budżecie z ogromnym zapasem. Zrobiłem dzieciom niespodziankę, pokazując im zdjęcia pokoju, w którym mieliśmy mieszkać. Franek zaczął skakać po kanapie z radości, a Zuzia od razu pobiegła do swojego pokoju, żeby pakować swoje ulubione pluszaki, choć do wyjazdu zostało jeszcze kilka miesięcy.

Wieczorem usiadłem przy komputerze, gotowy do sfinalizowania transakcji. Monika brała akurat prysznic.

– Monia! – krzyknąłem przez uchylone drzwi łazienki. – Będę robił przelew za wycieczkę! Zaloguję się na nasze wspólne konto, zrobisz mi tylko autoryzację na telefonie!

– Poczekaj! – odkrzyknęła, a jej głos brzmiał dziwnie nerwowo. – Zrobię to sama, jak wyjdę!

– Nie ma problemu, mam wszystko przygotowane, wystarczy, że kliknę! – odpowiedziałem i zalogowałem się do banku.

Przeszedłem do zakładki z subkontami. Spojrzałem na ekran i zamrugałem. Myślałem, że to jakiś błąd systemu, może chwilowa awaria aplikacji. Zamiast kilkunastu tysięcy złotych, które powinny tam być po całym roku oszczędzania, widniała tam kwota: trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt groszy. Odświeżyłem stronę. Nic się nie zmieniło. Trzydzieści cztery złote.

Poczułem, jak serce zaczyna mi bić szybciej. Może Monika przeniosła pieniądze na jakąś lokatę? Może założyła inne konto, żeby mieć lepsze oprocentowanie? Zacząłem przeglądać historię wykonywanych przelewów. To, co zobaczyłem, sprawiło, że zrobiło mi się słabo. Co miesiąc, regularnie, zaraz po tym, jak przelewałem swoją część na wakacje, pieniądze znikały. Tytuły przelewów brzmiały: „pomoc”, „na czynsz”, „opłaty”, „dla Tomka”. Wszystkie nasze oszczędności, każdy grosz, który odkładaliśmy kosztem własnych przyjemności, trafiał na konto jej bezrobotnego brata.

Prawda była gorsza niż przypuszczałem

Kiedy Monika wyszła z łazienki, w szlafroku i z ręcznikiem na głowie, spojrzała na mnie i od razu wiedziała. Mój wyraz twarzy musiał mówić wszystko. Zbladła, a ręcznik zsunął się z jej włosów, opadając na ramiona.

– Co to jest? – zapytałem cicho, wskazując na ekran monitora. Mój głos drżał, ale nie z gniewu, tylko z ogromnego, paraliżującego zawodu.

– Robert, ja... ja ci to wszystko wytłumaczę – zaczęła, robiąc krok w moją stronę, po czym zatrzymała się, widząc, jak się odsuwam.

– Wytłumaczysz mi, że oddałaś wszystkie nasze pieniądze Tomkowi? Nasze wakacje? Pieniądze, o których Zuzia i Franek mówią od pół roku? – Mój głos stawał się coraz głośniejszy, choć starałem się nad nim panować ze względu na śpiące w pokoju obok dzieci.

– On był w trudnej sytuacji! Groziło mu wyrzucenie na bruk, nie miał za co żyć. Nie mogłam go tak zostawić. To mój brat! – powiedziała, a w jej oczach pojawiły się łzy. Próbowała przyjąć postawę ofiary, osoby, która po prostu zrobiła dobry uczynek, a teraz jest za to niesprawiedliwie oceniana.

– Groziła mu eksmisja, bo nie chce mu się iść do pracy! – odpowiedziałem z naciskiem. – Utrzymywałaś go przez cały rok za naszymi plecami. Okłamywałaś mnie prosto w twarz. Kiedy siedzieliśmy na kanapie i wybieraliśmy hotele, ty doskonale wiedziałaś, że nie mamy za co tam pojechać. Jak mogłaś?

Monika opadła na krzesło i ukryła twarz w dłoniach. Zaczęła szlochać, powtarzając, że chciała to odpracować, że myślała, iż Tomek odda pieniądze, gdy tylko znajdzie pracę. Ale ja wiedziałem, że to kłamstwo. Tomek nie miał zamiaru pracować, dopóki miał siostrę, która finansowała jego wygodne życie na kanapie.

Najbardziej bolało mnie nie to, że straciliśmy pieniądze. Pieniądze można odrobić. Bolała mnie skala oszustwa. Każdego dnia patrzyła mi w oczy. Każdego dnia widziała radość naszych dzieci. I każdego dnia wybierała dorosłego, leniwego mężczyznę ponad własną rodzinę. To było dla mnie nie do pomyślenia.

Nie wiem, jak jej wybaczyć

Kolejne dni były koszmarem. Musiałem powiedzieć dzieciom, że nasze wakacje się nie odbędą. Wymyśliłem jakąś historię o nagłych problemach finansowych, żeby nie obciążać ich prawdą o matce. Widok łez w oczach Franka i smutna minka Zuzi, która bez słowa odłożyła swoje pluszaki z powrotem na półkę, złamały mi serce. To był moment, w którym coś we mnie bezpowrotnie się zmieniło.

Monika błagała o wybaczenie. Obiecywała, że zerwie finansowe kontakty z bratem, że weźmie nadgodziny, że wszystko naprawi. Tomek oczywiście nawet nie zadzwonił, żeby przeprosić, kiedy dowiedział się o całej awanturze. Uznał, że to nasza prywatna sprawa, a jemu pieniądze się po prostu należały jako wsparcie od rodziny.

Mimo upływu czasu, nie potrafię na nią patrzeć tak jak kiedyś. Zaufanie to fundament każdego związku. Kiedy znika, zostaje tylko pustka. Mieszkamy pod jednym dachem, wspólnie wychowujemy dzieci, ale między nami jest mur z lodu. Każde jej słowo budzi we mnie podejrzliwość. Zabrałem jej dostęp do naszych wspólnych finansów, rozdzieliłem konta, kontroluję każdy wydatkowany grosz. Zostaliśmy partnerami z rozsądku, uwięzionymi w jednym domu dla dobra dzieci.

Nasza wspólna przyszłość legła w gruzach przez kłamstwa, których nie potrafię wybaczyć. Zbudowaliśmy zamek z piasku, a ona własnoręcznie go zburzyła, oddając każdą garść piasku człowiekowi, który nigdy nie potrafił docenić niczyjego poświęcenia. Zostałem sam w małżeństwie, w którym najbliższa osoba okazała się moim największym wrogiem.

Robert, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

