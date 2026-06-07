Kiedy wychodziłam za Kostka, byłam przekonana, że to miłość na całe życie. Byliśmy dwojgiem młodych ludzi, którzy patrzyli w tym samym kierunku. Kostek był opiekuńczy, czuły, a jego matka, pani Jadwiga, od pierwszego dnia przyjęła mnie z otwartymi ramionami. Zawsze marzyłam o dużej, ciepłej rodzinie. Moja własna mama odeszła wiele lat temu, więc w Jadwidze odnalazłam matczyną figurę, której tak bardzo mi brakowało. Spędzałyśmy razem mnóstwo czasu. Uczyła mnie piec ciasta według starych, rodzinnych przepisów, rozmawiałyśmy o wszystkim i o niczym.

Wierzyłam, że mam w niej oparcie

Po trzech latach małżeństwa coś zaczęło się psuć. Kostek zmienił się nie do poznania. Z pogodnego, spokojnego mężczyzny stał się kłębkiem nerwów. Wszystko zaczęło się od drobnych nieporozumień, które z czasem przeradzały się w potężne awantury. Zarzucał mi rzeczy, których nigdy nie zrobiłam. Twierdził, że oddalam się od niego, że ukrywam przed nim swoje prawdziwe życie.

Kiedyś jakimś cudem znalazł w mojej torebce paragon z kawiarni, w której nigdy nie byłam, innym razem twierdził, że widział w moim telefonie wiadomości od nieznajomego mężczyzny. Nie miałam pojęcia, o czym mówi. Moje zapewnienia o niewinności tylko potęgowały jego złość. Nie mogłam znieść jego ciągłych krzyków, oskarżeń i tej lodowatej atmosfery, która zapanowała w naszym domu.

W końcu nie wytrzymałam. To ja złożyłam pozew o rozwód. Miałam ogromne poczucie winy, że się poddaję, że nie potrafię uratować naszego związku, ale bałam się o własny spokój ducha. Kiedy pakowałam swoje rzeczy, moja teściowa płakała razem ze mną. Przytulała mnie mocno, gładząc po włosach.

– Pamiętaj, kochanie, że dla mnie zawsze będziesz jak córka – szlochała. – Drzwi mojego domu będą dla ciebie zawsze otwarte. Nie wyobrażam sobie, że znikniesz z mojego życia.

Obiecałam jej wtedy, że nic się nie zmieni w naszych relacjach. Czułam, że jestem jej to winna. Przecież to ja odchodziłam, to ja rozbijałam rodzinę, którą ona tak pieczołowicie starała się scalać.

Samotne wieczory spędzałam z nią

Przez kolejne miesiące po rozwodzie dotrzymywałam słowa. Odwiedzałam Jadwigę regularnie. Zazwyczaj przychodziłam w piątkowe wieczory. Piłyśmy gorącą herbatę z malinami, jadłyśmy szarlotkę i wspominałyśmy dawne czasy. Starałyśmy się nie rozmawiać o Kostku, choć jego obecność unosiła się w powietrzu. Wiedziałam, że on rzadko ją odwiedza, że rzucił się w wir pracy. Jadwiga często narzekała na samotność, a ja czułam się w obowiązku, by tę pustkę wypełnić.

Moje własne życie przypominało gruzowisko. Wynajęłam małe mieszkanie na odległym osiedlu miasta. Każdego dnia po powrocie z pracy siadałam na kanapie i patrzyłam w pustą ścianę. Wciąż zastanawiałam się, gdzie popełniłam błąd. Dlaczego Kostek nagle przestał mi ufać? Skąd wzięły się te wszystkie zmanipulowane sytuacje, te rzekome dowody mojej niewierności? Przecież nigdy nawet nie spojrzałam na innego mężczyznę.

Jadwiga była dla mnie jedynym łącznikiem ze starym, dobrym życiem. W jej domu czułam się bezpiecznie, otoczona znanymi zapachami i dźwiękiem tykającego zegara w salonie. Nie przypuszczałam, że ten dom skrywa najmroczniejszą tajemnicę mojego życia.

Nie rozumiałam jego zachowania

Wspomnienia z ostatnich miesięcy małżeństwa często wracały do mnie w snach. Widziałam twarz Kostka wykrzywioną w złości, słyszałam jego podniesiony głos. Pamiętam ten dzień, kiedy musiał wrzucić mi do torebki tajemniczy liścik, twierdząc, że wypadł mi z kieszeni płaszcza. Były na nim zapisane tylko dwa słowa: „Czekam, tęsknię”. Nie miałam pojęcia, kto to napisał i skąd wzięła się ta kartka. Kostek szalał. Rzucał przedmiotami, trzaskał drzwiami.

– Myślisz, że jestem głupcem?! – krzyczał wtedy, a jego oczy płonęły gniewem. – Przecież widzę, co się dzieje! Widzę, jak się uśmiechasz do telefonu!

Próbowałam mu wytłumaczyć, że to pomyłka, że ktoś musiał podrzucić tę kartkę w autobusie albo w pracy, ale on nie słuchał. Każde moje słowo było dla niego tylko kolejnym kłamstwem. Z czasem jego ataki stawały się coraz częstsze. Budził mnie w środku nocy, domagając się haseł do mojego komputera. Żyłam w ciągłym napięciu, w strachu przed kolejnym wybuchem.

Kiedy opowiadałam o tym Jadwidze jeszcze przed rozwodem, ona tylko kręciła głową, ocierając łzy.

– Nie wiem, co w niego wstąpiło, Małgosiu – mówiła cicho. – Zawsze był taki spokojny. Może to stres w pracy? Musisz być cierpliwa, na pewno mu przejdzie.

Byłam cierpliwa. Bardzo długo. Aż w końcu przestałam być. Nie mogłam tego dłużej znieść.

Postanowiła mi coś wyznać

To był chłodny, wiosenny wieczór. Wiatr wył za oknami, uderzając gałęziami o szyby domu Jadwigi. Siedziałyśmy w salonie, kiedy nagle zgasło światło. Awaria prądu w całej okolicy. Jadwiga szybko znalazła kilka grubych świec i rozstawiła je na stole. Ich ciepły, migoczący blask oświetlał nasze twarze, tworząc niemal intymną, spowiedniczą atmosferę.

Nalała nam kolejną porcję herbaty, ale widziałam, że coś ją dręczy. Jej ręce drżały, a wzrok unikał mojego. Przez dłuższą chwilę w pokoju panowała absolutna cisza, przerywana jedynie zawodzeniem wiatru.

– Małgosiu... – zaczęła w końcu, a jej głos załamał się niebezpiecznie. – Jest coś, o czym muszę ci powiedzieć. Coś, co leży mi na sercu i nie daje mi spać po nocach.

Spojrzałam na nią z troską.

– Co się stało? Możesz mi powiedzieć wszystko, przecież wiesz.

Jadwiga ukryła twarz w dłoniach. Z jej piersi wyrwał się zduszony szloch. Płakała tak żałośnie, że natychmiast przysunęłam się do niej, próbując ją objąć.

– Nie dotykaj mnie! – krzyknęła nagle, odsuwając się gwałtownie. – Nie zasługuję na to. Nie zasługuję na twoją dobroć.

Zamarłam z rękami zawieszonymi w powietrzu. Patrzyłam, jak po jej pomarszczonych policzkach płyną grube łzy.

– O czym ty mówisz? – zapytałam cicho, czując dziwny ucisk w żołądku.

Gryzły ją wyrzuty sumienia

Jadwiga wzięła głęboki, drżący oddech. Spojrzała na mnie, a w jej oczach zobaczyłam coś, czego nigdy wcześniej tam nie widziałam. Strach, wstyd, ale też determinację.

– To ja – szepnęła. – To ja to wszystko zrobiłam.

– Zrobiłaś co? Nie rozumiem.

– Ten liścik w twoim płaszczu... Ten paragon z kawiarni... Wiadomości z obcych numerów. To wszystko była moja sprawka.

Czułam, jak powietrze uchodzi z moich płuc. Świat wokół mnie zawirował, a blask świec nagle stał się oślepiający.

– Co ty opowiadasz? – Mój głos brzmiał obco, jakby należał do kogoś innego.

– Chciałam, żebyście się rozstali – kontynuowała, łkając. – Nie mogłam znieść, że on kocha ciebie bardziej niż mnie. Zawsze był moim małym chłopcem. Kiedy się pobraliście, czułam, że go tracę. Widziałam, jak patrzy na ciebie, jak planujecie wspólne życie, w którym dla mnie było coraz mniej miejsca. Musiałam coś zrobić. Musiałam odzyskać mojego syna.

Kręciłam głową, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę. Kobieta, którą traktowałam jak matkę, metodycznie niszczyła moje życie.

– Prowokowałam go – wyznała, nie patrząc mi w oczy. – Mówiłam mu, że widziałam cię z kimś na mieście. Podsuwałam mu te fałszywe dowody. Wiedziałam, że on ma wybuchowy charakter, wiedziałam, jak go podejść. Ziarno niepewności szybko wykiełkowało. A ty... ty po prostu uciekłaś. Dokładnie tak, jak zaplanowałam.

– Dlaczego mi to teraz mówisz? – wyszeptałam, czując, jak po moich własnych policzkach płyną łzy.

– Bo plan się powiódł, ale cena jest zbyt wysoka – załkała. – Kostek wcale do mnie nie wrócił. Odciął się od wszystkich. A ty... ty przychodzisz tu, opiekujesz się mną, patrzysz na mnie z taką ufnością. Nie mogę z tym żyć. Poczucie winy mnie zżera. Zniszczyłam wam życie.

Znów stałam na rozdrożu

Wstałam powoli. Moje nogi były jak z waty. Patrzyłam na tę zapłakaną, żałosną kobietę i nie czułam już do niej żadnej litości. Czułam jedynie ogromną, paraliżującą pustkę. Zniszczyła moje małżeństwo, zniszczyła mojego męża, doprowadziła do ruiny wszystko, w co wierzyłam. A potem, jak gdyby nigdy nic, piła ze mną herbatę i pozwalała, bym się nią opiekowała.

– Małgosiu, córeczko, błagam cię, powiedz coś... – prosiła, wyciągając do mnie ręce.

– Nie mów tak do mnie – powiedziałam lodowatym tonem. – Nigdy więcej nie waż się tak do mnie mówić.

Odwróciłam się na pięcie i ruszyłam do przedpokoju. Nie ubrałam nawet płaszcza, po prostu wybiegłam w ciemną, wietrzną noc. Deszcz zaczął padać, mieszając się z moimi łzami. Szłam przed siebie, nie wiedząc, dokąd idę. Moje życie legło w gruzach, nie z powodu braku miłości, ale z powodu chorej, zaborczej obsesji kobiety, której ufałam bezgranicznie.

Zostałam z niczym, z poczuciem winy za rozwód, który wcale nie był moją winą, i ze świadomością, że człowiek, którego kochałam, został zmanipulowany tak samo jak ja. Nie wiedziałam, czy powinnam mu powiedzieć prawdę, czy po prostu zniknąć na zawsze. Zostałam sama na zgliszczach mojego własnego życia.

Małgorzata, 35 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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