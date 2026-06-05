Moja teściowa to kobieta z gatunku tych, które nie znoszą sprzeciwu, choć rzadko podnoszą głos. Jej broń to wymowne milczenie, idealnie wyprasowane obrusy i rosół, który leczy wszelkie dolegliwości. Marek jest jedynakiem, wychuchanym oczkiem w głowie mamusi, co stawiało mnie w trudnej pozycji: musiałam być wystarczająco dobra dla jej syna, ale broń Boże nie lepsza od niej samej.

Chciała być lepsza

Przez pierwsze trzy lata naszego małżeństwa stosowałam taktykę „pokornej uczennicy”. Dzwoniłam pytać o czas pieczenia schabu, mimo że doskonale wiedziałam, jak to zrobić. Chwaliłam jej sernik, nawet gdy był nieco za suchy. Pozwalałam jej poprawiać ułożenie serwetek w moim własnym domu, kiedy wpadała z niezapowiedzianą wizytą. To była cena świętego spokoju. Marek, jak to mężczyzna, zupełnie nie dostrzegał tych subtelnych gier o dominację. Dla niego liczyło się to, że „dziewczyny się dogadują”.

Wszystko zaczęło się dwa tygodnie przed naszą rocznica ślubu. Siedzieliśmy u teściów na niedzielnym obiedzie. Teściowa, nakładając mi dokładkę ziemniaków, której wcale nie chciałam, westchnęła teatralnie, łapiąc się za nadgarstek.

– Oj, starość nie radość – powiedziała, patrząc znacząco na swojego męża. – W tym roku chyba nie dam rady przygotować sernika na waszą rocznicę. Ręce już nie te. Przywiozę kupny, z cukierni.

W tym domu kupno ciasta w cukierni było równoznaczne z kapitulacją i przyznaniem się do życiowej porażki. Marek spojrzał na matkę z troską. I wtedy, zupełnie odruchowo, odezwałam się ja.

– Mamo, nie ma problemu. Ja mogę zrobić sernik. Mam świetny przepis od mojej babci.

Upiekłam sernik

Teściowa spojrzała na mnie tak, jakbym właśnie zaproponowała, że przemaluję jej salon na neonowy róż. W jej oczach nie było wdzięczności. Było wyzwanie.

– Twój przepis? – powtórzyła. – Doceniam chęci, ale sernik to wyższa szkoła jazdy. To nie babeczki z proszku. Trzeba mieć wyczucie, odpowiedni ser… No, ale jak chcesz, to rób. Tylko żebyście nie musieli potem w pośpiechu szukać otwartej cukierni.

W tamtym momencie postanowiłam: mój sernik będzie nie tylko jadalny. On będą dziełem sztuki. Wróciłam do domu z misją. Przez kolejne dni studiowałam zeszyt z przepisami mojej babci Janiny. W piątek wieczorem zamknęłam się w kuchni. Marek chciał pomóc, ale go wygoniłam. To była moja bitwa. Musiałam się skupić.

– Będziesz idealne – szeptałam do ciasta.

W sobotę, kiedy zaprosiliśmy teściów na obiad, padał deszcz, ale ja czułam się, jakby świeciło słońce. Marek był dziwnie milczący. Chyba podświadomie wyczuwał, że szykuje się awantura. Gdy teściowie przyszli, stół był już nakryty. Teściowa jeszcze w progu podała mi reklamówkę.

– Ja też upiekłam, tak na wszelki wypadek, gdyby twój nie wyszedł albo było za mało.

Uśmiechnęłam się tylko i zaniosłam jej dzieło na stół w jadalni. W porównaniu z sernikiem teściowej, mój wyglądał jak koronkowa robota przy solidnym rzemiośle.

Smakowało mu

Zasiadłszy do kawy, teść pierwszy sięgnął po kawałek mojego sernika. Wszyscy patrzyliśmy na jego ręce. Wziął ciastko, ugryzł i przymknął oczy.

– Matko Boska… – wyszeptał. – Alu, co ty tam dodałaś? Toż to poezja! Teresko, spróbuj!

Zobaczyłam, jak twarz teściowej tężeje. Jej uśmiech stał się przyklejony, oczy zwęziły się minimalnie. To był ten moment. Jej mąż, jej poddany, właśnie publicznie zdetronizował jej kuchnię.

– Cieszę się, Stasiu, że ci smakuje – powiedziała lodowatym tonem, sięgając po moje ciastko z taką ostrożnością, jakby mogło ją ugryźć. Skubnęła rożek. Przeżuwała powoli, analizując każdą nutę smaku.

– No, całkiem smaczne – oceniła w końcu, odkładając niedojedzony kawałek. – Bardzo… delikatne. Aż za bardzo, powiedziałabym. Człowiek zje i nawet nie czuje. Ja tam wolę czuć, że jem ciasto, a nie wydmuszkę. Ale dla młodych, co to dbają o linię, pewnie w sam raz.

To była klasyczna teściowa. Niby komplement, a jednak szpila. Sugestia, że moje wypieki nie są „prawdziwym” jedzeniem. Jednak widziałam, jak jej ręka mimowolnie drży, gdy sięgała po filiżankę. Wiedziała. Wiedziała, że przegrała tę rundę.

Byłam górą

Reszta wieczoru upłynęła w dziwnej atmosferze. Marek i teść zajadali się moim sernikiem, głośno go chwaląc. Sernik teściowej leżał na talerzu nietknięty, jak wyrzut sumienia. Teściowa próbowała zmienić temat, opowiadając o problemach sąsiadki, o polityce, o pogodzie, ale rozmowa i tak wracała do jedzenia.

– Alu, musisz dać mi przepis – wypalił w pewnym momencie teść. – Teresko, może następnym razem zrobicie razem? Nauczysz się tej metody.

W pokoju temperatura spadła chyba o dziesięć stopni.

– Ja mam swój przepis od czterdziestu lat – ucięła teściowa. – I nikt nigdy nie narzekał. Ale widzę, że na stare lata zmienia ci się gust. Może powinnam przestać gotować, skoro Ala robi wszystko lepiej.

Wyszła do kuchni, trzaskając drzwiami. Marek spojrzał na mnie błagalnie, jakby mówił: „Idź tam i to napraw. Ale ja siedziałam nieruchomo. Przez lata to ja biegałam, przepraszałam, łagodziłam. Tym razem nie zrobiłam nic złego. Po prostu upiekłam dobre ciasto.

Nie zamierzałam przepraszać

Poszłam jednak do kuchni po kilku minutach, nie żeby przepraszać, ale żeby posprzątać. Teściowa stała przy zlewie, zmywając filiżanki z taką furią, że bałam się o porcelanę.

– Mamo, zostaw, ja pozmywam – powiedziałam spokojnie.

– Nie trzeba. Radzę sobie. Jeszcze nie jestem niedołężna, chociaż pewnie wszyscy byście już woleli, żebym usiadła w fotelu i dała wam spokój.

– Mamo, o czym ty mówisz? – westchnęłam. – To tylko ciasto.

Odwróciła się gwałtownie.

– Nie, to nie jest tylko sernik. Wchodzisz do mojej rodziny i wszystko zmieniasz. Marek słucha ciebie. Teraz nawet Stanisław woli twoją kuchnię. Zabierasz mi wszystko po kolei.

Wtedy zrozumiałam. To nie była zazdrość o mąkę i cukier. To był strach. Strach kobiety, która całe życie budowała swoją wartość na byciu niezastąpioną gospodynią, a teraz czuła, że jej rola maleje. Starzeje się, siły ją opuszczają, a ja – młodsza, sprawniejsza – nieświadomie zajmuję jej miejsce. Mój sernik był dla niej dowodem na to, że jest już niepotrzebna.

Była załamana

Mogłam w tamtym momencie poczuć satysfakcję. Mogłam powiedzieć: „Trzeba było nie krytykować mnie przez te wszystkie lata”. Ale widok tej dumnej kobiety, która nagle wydała mi się taka mała i zagubiona, sprawił, że złość wyparowała.

– Mamo, nikt nie zabiera ci miejsca. Twój rosół nadal jest niedościgniony. A bigos? Marek ciągle marudzi, że mój nigdy nie smakuje tak jak twój. Sernik udał mi się raz, może to szczęście początkującego. Poza tym przepis mam od babci, ale technikę podpatrywałam u ciebie przez lata.

Spojrzała na mnie uważnie, szukając fałszu w moich słowach. Nie było go tam. Naprawdę podziwiałam jej umiejętności, mimo jej trudnego charakteru.

– Mój bigos faktycznie jest lepszy – mruknęła w końcu. – Dajesz za mało śliwek suszonych.

Uśmiechnęłam się w duchu. To był jej sposób na odzyskanie równowagi. Musiała znaleźć błąd w mojej kuchni, żeby poczuć się pewniej.

– Wiem – skłamałam gładko. – Dlatego zawsze bierzemy słoiki od ciebie.

Atmosfera nieco zelżała. Wróciłyśmy do salonu, choć napięcie nie zniknęło całkowicie. Do końca wizyty teściowa co jakiś czas rzucała uwagi w stylu: „No, ten sernik dobry, ale strasznie się kruszy, cały dywan będziesz musiała odkurzać”, ale wiedziałam, że najgorsze za nami.

Coś się zmieniło

Od tamtego dnia minęło kilka miesięcy. Relacje z teściową zmieniły się w sposób subtelny, ale zauważalny. Przestała mnie tak otwarcie pouczać w kwestiach kulinarnych – chyba zrozumiała, że nie jestem już amatorką. Zamiast tego, nasza rywalizacja przeniosła się na inne pole – teraz „walczymy” na grządki w ogrodzie. Ona ma większe pomidory, ja mam piękniejsze róże.

Nauczyłam się jednak czegoś ważnego. Czasami bycie najlepszą nie jest warte kosztów emocjonalnych. Kiedy zbliżała się Wielkanoc i padło pytanie o to, kto piecze mazurki, ugryzłam się w język. Miałam ochotę zrobić mój popisowy kajmakowy, ale spojrzałam na teściową. Widziałam, jak bardzo czeka na to, by móc się wykazać.

– Mamo, zrobisz mazurki? – zapytałam. – Marek mówi, że bez nich święta się nie liczą. Ja zajmę się sałatkami.

W jej oczach pojawił się błysk wdzięczności.

– Oczywiście, zrobię. Muszę tylko kupić dobre bakalie, bo w tych dzisiejszych sklepach to same śmieci sprzedają…

Sernik dał mi pewność siebie, ale też pokorę. Zrozumiałam, że w rodzinie nie chodzi o ranking kucharzy, ale o to, by każdy czuł się potrzebny. Moja teściowa jest trudną kobietą, zazdrosną i zaborczą, ale jest też matką mojego męża i babcią moich przyszłych dzieci. Jeśli oddanie jej pola w kwestii mazurka sprawi, że niedzielny obiad przebiegnie bez złośliwości – to jest to cena, którą chętnie zapłacę.

Ala, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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