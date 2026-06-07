Ślub miał się odbyć za zaledwie pięć dni. Moje życie od kilku miesięcy przypominało niekończący się maraton spotkań z florystkami, przymiarek sukni i dyskusji z menedżerem sali weselnej. Sala była piękna – jasna, przestronna, z wielkimi oknami wychodzącymi na malowniczy ogród.

Byłam podekscytowana

Wszystko było dopięte na ostatni guzik, a ja czułam w sercu tę radosną, chociaż nieco przytłaczającą ekscytację. Koszty rosły z każdym tygodniem, ale powtarzałam sobie, że taki dzień zdarza się tylko raz w życiu. Wzięłam na siebie większość opłat, bo Tomek, mój narzeczony, akurat zmieniał pracę i jego sytuacja finansowa była nieco niepewna. Zgodziłam się na to bez wahania. W końcu mieliśmy być rodziną, wspierać się na dobre i na złe.

Tomek wydawał się ostatnio nieco zdystansowany, ale kładłam to na karb przedślubnego stresu. Sama bywałam roztargniona. Tamtego popołudnia, kiedy wróciliśmy z ostatniego spotkania z fotografem, poprosił mnie, żebym zaniosła jego garnitur do pralni chemicznej. Sam musiał pilnie wyjść, tłumacząc się ważnym spotkaniem z nowym klientem. Nie widziałam w tym nic podejrzanego. Z radością wyobrażałam sobie, jak przystojnie będzie wyglądał, kiedy staniemy razem na ślubnym kobiercu.

Wyjęłam jego garnitur z szafy, nucąc pod nosem. Powiesiłam go na drzwiach szafy. Kiedy przesuwałam dłonią po marynarce, poczułam, że w wewnętrznej kieszeni znajduje się coś sztywnego. Moja ciekawość wzięła górę. Sięgnęłam do środka i wyciągnęłam z niej podłużną, elegancką kopertę ze znakiem biura podróży.

Serce zabiło mocniej

Zawsze marzyłam o dalekich podróżach, a Tomek dobrze o tym wiedział. Nasze dotychczasowe wakacje ograniczały się do wyjazdów za miasto, bo oszczędzaliśmy na ślub i wesele. Czyżby postanowił zrobić mi niespodziankę? Czyżby zorganizował wymarzoną podróż poślubną w tajemnicy przede mną? Uśmiech sam cisnął mi się na usta, kiedy delikatnie otwierałam kopertę, starając się nie zniszczyć papieru.

W środku znajdowały się dwa bilety lotnicze oraz lśniący, nowo wydany paszport na jego nazwisko. Wyciągnęłam dokumenty podekscytowana. Spojrzałam na kierunek. Buenos Aires. Argentyna! Mój Boże, to było na drugim końcu świata! Egzotyka, słońce, zupełnie inna kultura. Przez chwilę wyobrażałam sobie nas spacerujących kolorowymi uliczkami, cieszących się ciepłem i wolnością.

Jednak po chwili mój wzrok padł na datę wylotu, a uśmiech powoli zaczął znikać z mojej twarzy. Lot był zaplanowany na nadchodzącą sobotę. Na godzinę dziewiątą rano. Zmarszczyłam brwi, próbując zrozumieć ten absurd. Przecież w sobotę o czternastej mieliśmy wziąć ślub. Jak moglibyśmy lecieć do Argentyny w sobotę rano? Może to była pomyłka biura podróży?

Coś się nie zgadzało

Z bijącym sercem spojrzałam na drugi bilet, żeby sprawdzić, czy chociaż moje nazwisko zostało zapisane poprawnie. Przeczytałam je raz. Potem drugi. I trzeci. Litery rozmywały mi się przed oczami, a powietrze nagle stało się ciężkie i duszne. Na bilecie nie było mojego nazwiska. Widniało tam imię i nazwisko osoby, której nigdy nie chciałam już wspominać. Sylwia, była dziewczyna Tomka.

Byli ze sobą pięć lat temu, a ich rozstanie było burzliwe. Tomek zawsze powtarzał, że to zamknięty rozdział, że nie mają ze sobą żadnego kontaktu. Wierzyłam mu. Nigdy nie dał mi powodów do zazdrości, nigdy nie przyłapałam go na kłamstwie. A teraz trzymałam w rękach dowód na to, że cały mój świat, cała moja przyszłość, była jedną wielką iluzją.

Bilet w jedną stronę. Zrozumiałam to, patrząc na brak daty powrotu. Bilet w jedną stronę do Buenos Aires, w dniu naszego ślubu. Mój wspaniały, rzekomo kochający narzeczony zaplanował ucieczkę. Chciał zniknąć, zostawiając mnie przed ołtarzem, w białej sukni, otoczoną rodziną i przyjaciółmi. Zostawiłby mnie z rachunkami za wesele, z długami, w które wpadłam, żeby sfinansować ten radosny dzień. Zostawiłby mnie z pękniętym sercem, podczas gdy on rozpoczynałby nowe życie ze swoją dawną miłością w Ameryce Południowej.

Chciał uciec

Moje myśli pędziły jak szalone, próbując połączyć wszystkie kropki. Te jego tajemnicze telefony, to rzekome roztargnienie, nagłe spotkania biznesowe… Wszystko nabierało teraz zupełnie nowego, okrutnego znaczenia. Nie płakałam. Zamiast łez czułam narastający chłód, który powoli zamieniał się w stalową determinację. Nie pozwolę z siebie zrobić ofiary.

Kiedy usłyszałam klucz przekręcający się w zamku, wstałam. Odłożyłam bilety na stół. Stanęłam przy oknie i czekałam. Tomek wszedł do salonu z uśmiechem na twarzy. Zdjął płaszcz i spojrzał na mnie.

– O, widzę, że wyjęłaś mój garnitur. Dziękuję, kochanie. Wybacz, że tak długo mi zeszło, ale klient był bardzo wymagający.

Milczałam. Mój wzrok był wbity w jego twarz, w te oczy, które jeszcze wczoraj wydawały mi się najbezpieczniejszym miejscem na ziemi.

– Coś się stało? – zapytał, podchodząc bliżej. – Jesteś jakaś blada.

Oszukiwał mnie

Wskazałam dłonią na stół.

– Znalazłam to w twojej marynarce.

Jego wzrok powędrował na stół. Kiedy zobaczył kopertę i rozłożone obok niej bilety, jego twarz zbladła. Uśmiech zniknął w ułamku sekundy, a w oczach pojawiła się panika. Przez dłuższą chwilę w salonie panowała absolutna cisza, przerywana jedynie tykaniem zegara.

– Karolina, ja… – Zrobił krok w moją stronę, podnosząc dłonie w uspokajającym geście.

– Wyjaśnij mi to. Wyjaśnij mi, dlaczego masz bilet w jedną stronę do Buenos Aires na poranek naszego ślubu. I wyjaśnij mi, dlaczego drugi bilet jest na nazwisko Sylwii.

Otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale żadne słowa nie przeszły mu przez gardło. Cała jego maska idealnego narzeczonego powoli opadała. Widziałam w jego oczach strach przed konsekwencjami, ale nie widziałam grama skruchy za to, co chciał mi zrobić.

– Myślałeś, że po prostu znikniesz? – kontynuowałam, a mój głos stawał się coraz silniejszy. – Że zostawisz mnie w sobotę na sali, przed ołtarzem, z gośćmi, z rachunkami za wesele? Że ja będę świecić oczami i spłacać długi, a ty będziesz pił kawę w Argentynie z kobietą, o której rzekomo zapomniałeś?

Próbował się tłumaczyć

– Zrozum mnie – wydusił w końcu, unikając mojego wzroku. – Spotkaliśmy się kilka miesięcy temu przypadkiem. Zrozumiałem, że to z nią powinienem być. Bałem się ci powiedzieć. Bałem się twojej reakcji. To wszystko zaszło za daleko, zaproszenia były wysłane, sala opłacona… Nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć.

Zaśmiałam się gorzko. Ten dźwięk był pozbawiony jakiejkolwiek wesołości.

– Więc uznałeś, że tchórzliwa ucieczka bez słowa to najlepsze wyjście? Zostawienie mnie samej z tym całym bałaganem było łatwiejsze niż powiedzenie prawdy wprost?

Tomek milczał. Nie miał nic na swoją obronę. Patrzyłam na niego i nagle uświadomiłam sobie, że nie znam człowieka, który stoi przede mną. Spędziłam trzy lata z kimś, kto był gotów zrujnować moje życie tylko dlatego, że brakowało mu odwagi, by wziąć odpowiedzialność za swoje wybory.

– Masz godzinę, żeby spakować swoje rzeczy – powiedziała spokojnie, zaskakując samą siebie. – Nie chcę cię więcej widzieć. Ślub jest odwołany. A co do kosztów wesela, zwrócisz mi każdą złotówkę, którą wydałam na ten cyrk.

Dostałam nauczkę

– Karolina, proszę, porozmawiajmy…

– Czas na rozmowy minął – przerwałam mu, odwracając się w stronę okna. – Spakuj się i wyjdź.

Godzinę później usłyszałam trzaśnięcie drzwi wejściowych. Zostałam sama w pustym mieszkaniu. Następne dni były koszmarem. Odwoływanie gości, tłumaczenie sytuacji rodzinie, odwoływanie zamówień u podwykonawców. Straciłam część zaliczek, ale rodzina wsparła mnie, gdy poznali całą prawdę. Długi powoli udawało mi się spłacać.

Dziś, z perspektywy czasu, nie żałuję tego, co się stało. Znalazłam te bilety w idealnym momencie. Gdyby nie moja ciekawość, w sobotę stałabym przed ołtarzem, czekając na mężczyznę, który był już na innym kontynencie. Zamiast tego dostałam najcenniejszą lekcję w życiu. Nauczyłam się, że czasem najgorsze odkrycia chronią nas przed jeszcze większą tragedią. Zbudowałam swoje życie na nowo, tym razem na własnych zasadach, bez iluzji i kłamstw.

Karolina, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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