Od miesięcy nasz dom żył tylko jednym tematem. Góry. Moi synowie, dziesięcioletni Kuba i ośmioletni Maciek, nie potrafili mówić o niczym innym. Wieczorami, zamiast oglądać bajki czy grać na konsoli, rozkładali na dywanie w salonie wielką, laminowaną mapę Tatr. Z wypiekami na twarzach śledzili palcami szlaki, o których im opowiadałem. Dolina Kościeliska, Morskie Oko, a może nawet, jeśli pogoda pozwoli, spacer na Halę Gąsienicową. To miał być ich pierwszy prawdziwy wyjazd w wysokie góry. Wcześniej jeździliśmy głównie nad morze albo do dziadków na wieś, ale w tym roku obiecałem im coś wyjątkowego.

Marzyliśmy o tej wyprawie

Zacząłem oszczędzać na ten cel już w październiku. Odkładałem każdą możliwą kwotę z premii, brałem dodatkowe zlecenia, żebyśmy mogli wynająć przytulny pensjonat z widokiem na Giewont i nie musieli martwić się o codzienne wydatki. Moja żona, Joanna, na początku wydawała się równie entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu. Wspólnie wybieraliśmy miejsce, przeglądaliśmy oferty w internecie, zachwycaliśmy się zdjęciami drewnianych domków. Wpłaciłem zaliczkę, a resztę miałem uregulować na dwa tygodnie przed przyjazdem.

– Tatusiu, a czy będziemy mogli kupić takie prawdziwe oscypki od bacy? – zapytał mnie pewnego wieczoru Maciek, patrząc na mnie swoimi wielkimi, ufnymi oczami.

– Oczywiście, synku. Kupimy najwięcej oscypków, ile tylko dacie radę zjeść. I jeszcze zrobimy sobie zdjęcie z owcami na hali – odpowiedziałem, czując ogromne ciepło w sercu.

Widok ich radości był dla mnie największą nagrodą za te wszystkie nadgodziny spędzone w biurze. Nie mogłem się doczekać, aż zobaczę ich uśmiechy, kiedy po raz pierwszy staną u stóp prawdziwych gór.

Obawiałem się tylko jednego

Niestety, w naszym idealnym, rodzinnym obrazku zawsze był pewien zgrzyt. Magda. Młodsza siostra Joasi. Od kiedy tylko pamiętam, Magda była uosobieniem chaosu i nieodpowiedzialności. Zmieniała pracę co kilka miesięcy, ciągle wpadała w jakieś tarapaty finansowe, brała pożyczki na rzeczy, na które absolutnie nie było jej stać, i wierzyła w każdy możliwy plan szybkiego wzbogacenia się, który ostatecznie kończył się spektakularną porażką.

Joanna zawsze czuła się za nią odpowiedzialna. Tłumaczyła to tym, że po śmierci ich rodziców musiała przejąć rolę opiekunki. Rozumiałem to, naprawdę. Ale z biegiem lat ta opieka przerodziła się w toksyczną zależność. Magda dzwoniła do nas o każdej porze dnia i nocy z kolejnym kryzysem, a Joanna natychmiast rzucała wszystko, by biec jej na ratunek. Ile razy musiałem odwoływać nasze wspólne wyjścia, bo Magda znowu potrzebowała pomocy z przeprowadzką, po tym jak nie zapłaciła czynszu? Ile razy pożyczaliśmy jej pieniądze, których nigdy nie oddała?

Tym razem miało być inaczej. Odbyliśmy z Joanną bardzo poważną rozmowę na początku roku. Ustaliliśmy, że koniec z dotowaniem dorosłej kobiety. Mamy własne dzieci, własne wydatki i marzenia. Joanna przyznała mi rację, obiecała, że odetnie pępowinę i pozwoli Magdzie wziąć odpowiedzialność za własne życie. Uwierzyłem jej. Naprawdę wierzyłem, że nasza rodzina w końcu jest dla niej na pierwszym miejscu.

Na koncie zobaczyłem pustki

To był wtorek, dokładnie czternaście dni przed naszym planowanym wyjazdem. Chłopcy właśnie poszli spać, a ja zrobiłem sobie kubek gorącej herbaty i usiadłem do laptopa. Otworzyłem stronę banku, żeby zrobić przelew z naszego wspólnego konta oszczędnościowego na konto właściciela pensjonatu w Zakopanem.

Wpisałem hasło, kliknąłem przycisk logowania. Ekran załadował się w kilka sekund. Spojrzałem na saldo i zamarłem. Zamiast kwoty, którą skrupulatnie odkładałem przez ostatnie pół roku, widniało tam zaledwie kilkaset złotych.

Przetarłem oczy, myśląc, że to jakiś błąd systemu. Może zalogowałem się na złe konto? Nie, wszystko się zgadzało. Przeszedłem do historii operacji. Moje serce zaczęło bić jak szalone, a w gardle poczułem gulę. Dwa dni wcześniej został wykonany przelew na konto Magdy. Tytuł: pożyczka. Kwota opiewała na niemal wszystkie nasze oszczędności wakacyjne.

Zacząłem gorączkowo przeszukiwać skrzynkę mailową. Znalazłem wiadomość od właściciela pensjonatu, skierowaną do Joanny, z kopią do mnie – niestety, wpadła do folderu ze spamem. „Szanowna Pani Joanno, zgodnie z Pani prośbą telefoniczną, anuluję Państwa rezerwację. Zgodnie z regulaminem, zaliczka przepada. Pozdrawiam serdecznie”.

Siedziałem w ciemnym salonie, oświetlony jedynie blaskiem monitora. Czułem, jak narasta we mnie fala niedowierzania, która powoli zmieniała się w czysty, lodowaty gniew. Zrobiła to. Znowu to zrobiła. Zabrała pieniądze, które miały spełnić marzenia naszych dzieci, i oddała je swojej siostrze.

Ukrywała prawdę do końca

Kiedy usłyszałem zgrzyt klucza w zamku, wiedziałem, że muszę zachować spokój. Joanna wróciła ze spotkania z koleżankami. Weszła do salonu uśmiechnięta, zdejmując płaszcz.

– O, jeszcze nie śpisz? – zapytała lekko, jakby nigdy nic.

Wskazałem dłonią na otwarty laptop.

– Chciałem opłacić nasz wyjazd. Gdzie są pieniądze, Joasiu?

Jej uśmiech zniknął w jednej chwili. Twarz pobladła, a oczy zaczęły uciekać na boki. Nerwowo poprawiła włosy.

– Krzysztof, ja... ja miałam ci powiedzieć. Naprawdę chciałam ci o tym powiedzieć rano. To wyszło tak nagle...

– Powiedzieć o czym? O tym, że okradłaś własne dzieci z wakacji, żeby znowu ratować Magdę? – Mój głos był cichy, ale pełen napięcia.

– Nie mów tak! – oburzyła się, stając w obronie siostry. – Ona była w tragicznej sytuacji. Właściciel mieszkania groził jej wyrzuceniem, miała ogromne zaległości. Musiałam jej pomóc, przecież to moja siostra! Rodzina musi się wspierać.

– Rodzina? – Podniosłem się z fotela. – A my kim jesteśmy? Sąsiadami? Chłopcy od miesięcy żyją tylko tym wyjazdem. Codziennie oglądają mapy, spakowali już swoje plecaki. Jak możesz mówić o rodzinie, skoro właśnie zniszczyłaś plany własnych synów?

– Magda odda te pieniądze! Obiecała, że znajdzie nową pracę i zacznie nas spłacać. Pojedziemy w góry za rok, przecież nic się nie stanie, jak trochę poczekają. Góry nie uciekną! – Jej głos drżał, ale wciąż próbowała racjonalizować to, co zrobiła.

– Góry nie uciekną. Ale zaufanie ucieka, Aśka. Okłamałaś mnie. Anulowałaś rezerwację za moimi plecami. Wiedziałaś, że się nie zgodzę, więc wolałaś postawić mnie przed faktem dokonanym.

– Bo jesteś bezduszny! – krzyknęła, po czym zaniosła się płaczem. – Nie rozumiesz, że ona nikogo poza mną nie ma!

Patrzyłem na nią i po raz pierwszy w naszym małżeństwie poczułem absolutną pustkę. Zrozumiałem, że dla mojej żony lojalność wobec toksycznej siostry zawsze będzie ważniejsza niż obietnice złożone własnym dzieciom. Magda zawsze będzie na pierwszym miejscu. Zawsze znajdzie się jakiś powód, jakaś tragedia, która usprawiedliwi poświęcenie naszej rodziny na ołtarzu jej nieodpowiedzialności.

Musiałem powiedzieć synom

Następnego dnia rano musiałem stanąć przed moimi synami. Siedzieli przy kuchennym stole, jedząc płatki. Maciek miał na sobie koszulkę z narysowanym niedźwiedziem, którą kupiliśmy specjalnie na wyjazd.

– Chłopcy, musimy porozmawiać – zacząłem, czując, jak pęka mi serce. – Niestety, w tym roku nie pojedziemy w góry.

Spojrzeli na mnie zszokowani. Łyżka wysunęła się z dłoni Maćka i z brzękiem wpadła do miski.

– Ale dlaczego, tatusiu? – zapytał drżącym głosem Kuba. – Przecież mieliśmy wszystko zaplanowane. Byliśmy grzeczni.

– Wiem, synku. Byliście wspaniali. Ale pojawiły się pewne nieprzewidziane trudności finansowe. Musieliśmy wydać te pieniądze na coś innego.

Nie powiedziałem im prawdy. Nie chciałem, żeby znienawidzili matkę i ciotkę. Ostatecznie wziąłem winę na siebie, na nas jako dorosłych. Kiedy Maciek zaczął cicho płakać, przytuliłem go mocno, czując łzy pod własnymi powiekami. Joanna stała w drzwiach kuchni, blada jak ściana. Nie powiedziała ani słowa.

Ten wakacje spędzimy w domu. Będziemy oglądać zdjęcia z wyjazdów innych ludzi w internecie i spacerować po okolicznym parku. Ale coś we mnie się złamało i wiem, że już nigdy nie uda się tego posklejać. Zaufanie to fundament, a moja żona właśnie sama je zniszczyła i to bezpowrotnie.

Krzysztof, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: