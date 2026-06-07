Wszystko układało się dokładnie tak, jak to sobie zaplanowałem. Miałem trzydzieści cztery lata, stanowisko starszego architekta i projekt osiedla mieszkaniowego, który miał być moją przepustką do zarządu. Pracowałem na to latami, zarywając noce i rezygnując z życia prywatnego.

Odniosłem sukces

Nasz poprzedni dyrektor odszedł na emeryturę, a plotki głosiły, że zarząd sprowadza kogoś z zewnątrz, kogoś z dużym doświadczeniem międzynarodowym. Nie przejmowałem się tym. Znałem swoją wartość i wiedziałem, że moje projekty bronią się same.

Zebranie całego zespołu zwołano na poniedziałek rano. Siedziałem w sali konferencyjnej, popijając kawę, kiedy otworzyły się szklane drzwi. Prezes wszedł pierwszy, a zaraz za nim pojawiła się nowa dyrektor działu projektowego. Zamrugałem, pewny, że to jakieś przywidzenie wywołane zmęczeniem. Ale nie. To była Marta.

Dziesięć lat temu byliśmy parą. Poznaliśmy się jeszcze na studiach. Byliśmy młodzi, ambitni i kompletnie niedojrzali. Nasze rozstanie było głośne, pełne wzajemnych pretensji i trzaskania drzwiami. Zostawiłem ją z dnia na dzień, twierdząc, że mnie ogranicza i że muszę skupić się na sobie. Zachowałem się wtedy jak skończony egoista i choć po latach zdawałem sobie z tego sprawę, nigdy jej nie przeprosiłem. Po prostu zniknęła z mojego życia, a ja o niej zapomniałem. Aż do tego poniedziałku.

– Poznajcie państwo Martę – powiedział prezes, wskazując na nią dłonią. – Marta przez ostatnie osiem lat kierowała zespołami w Kopenhadze i Berlinie. Przejmuje stery od dzisiaj.

Byłem w szoku

Marta uśmiechnęła się do zespołu. Była inna niż zapamiętałem. Zniknęła tamta roztrzepana studentka w za dużych swetrach. Zastąpiła ją chłodna, elegancka profesjonalistka. Jej wzrok przesuwał się po twarzach moich kolegów i koleżanek, aż w końcu zatrzymał się na mnie. Nie było w jej oczach zaskoczenia. Wiedziała, że tu pracuję. W tym krótkim spojrzeniu wyczytałem coś, co sprawiło, że kawa nagle przestała mi smakować.

– Dzień dobry wszystkim – powiedziała spokojnym, opanowanym głosem. – Bardzo się cieszę na naszą współpracę. Mam nadzieję, że razem podniesiemy standardy tej firmy na zupełnie nowy poziom. Będę wymagać pełnego zaangażowania, ale zapewniam, że każda wasza praca zostanie sprawiedliwie oceniona.

Słowo „sprawiedliwie” zabrzmiało w moich uszach wyjątkowo głośno. Początkowo myślałem, że uda nam się po prostu unikać. Biuro było duże, miałem swój zespół, swoje zadania. Szybko jednak okazało się, że Marta jako dyrektor ma ostatnie słowo w każdym kluczowym projekcie. A mój projekt osiedla był najważniejszy.

Wpadliśmy na siebie

Pierwsze starcie nastąpiło po dwóch tygodniach. Złożyłem na jej biurku gotowe wizualizacje i plany zagospodarowania przestrzeni. To był projekt mojego życia. Innowacyjny, nowoczesny, pełen światła. Wezwała mnie do swojego gabinetu pod koniec dnia, kiedy większość ludzi już wyszła.

– Usiądź, Tomaszu – powiedziała, nie podnosząc wzroku znad moich wydruków.

Użyła mojego pełnego imienia. Kiedyś mówiła do mnie po prostu Tomek. Usiadłem naprzeciwko niej, starając się zachować swobodną postawę.

– Przejrzałam twoją koncepcję – zaczęła, stukając ołówkiem w papier. – Jest… poprawna. Ale brakuje jej głębi. Przestrzenie wspólne są potraktowane po macoszemu. Zbyt duży nacisk położyłeś na efektowną fasadę, ignorując funkcjonalność. Zupełnie jakby liczyło się tylko pierwsze wrażenie, a nie to, co zostaje na lata.

Zacisnąłem dłonie na poręczach krzesła. Jej słowa dotyczyły architektury, ale czułem w nich wyraźne drugie dno. Zupełnie jakby opisywała mnie z czasów naszego związku.

– Ten projekt był konsultowany z inwestorem – odpowiedziałem, starając się utrzymać profesjonalny ton. – Zależało im na nowoczesnej bryle. Przestrzenie wspólne spełniają wszystkie normy.

Miała uwagi

– Normy to za mało, jeśli chcemy być w czołówce – ucięła. – Odrzucam tę koncepcję. Musisz to przeprojektować. Masz na to czas do końca przyszłego tygodnia.

– To niemożliwe – wyrwało mi się. – To tygodnie pracy całego zespołu.

– Z pewnością znajdziesz sposób. Jeśli nie, zawsze mogę przekazać ten projekt komuś innemu. Na przykład Michałowi. Ostatnio pokazał bardzo ciekawe pomysły.

Wyszedłem z jej gabinetu kipiąc z gniewu. Michał był o pięć lat młodszy i miał o połowę mniejsze doświadczenie. Groźba odebrania mi projektu była jawnym ciosem poniżej pasa. Przez kolejne tygodnie sytuacja tylko się pogarszała. Każda moja propozycja była kwestionowana.

Kiedy proponowałem odważne rozwiązania, słyszałem, że są oderwane od rzeczywistości. Kiedy stawiałem na klasykę, Marta oceniała je jako przewidywalne i nudne. Najgorsze było to, że nie mogłem poskarżyć się zarządowi. Wszystkie jej uwagi były merytoryczne. Miały sens z punktu widzenia biznesowego. Nie mogłem udowodnić, że mnie dyskryminuje, bo wobec innych pracowników była po prostu wymagająca. Tylko wobec mnie była bezwzględna.

Odebrałem to osobiście

Zacząłem tracić pewność siebie. Moje poprawki stawały się zachowawcze. Zespół zaczął zauważać napięcie. Kiedyś byłem liderem, z którym chętnie pracowano. Teraz byłem kłębkiem nerwów, który odrzucał pomysły podwładnych, z góry zakładając, że Marta i tak je skrytykuje. Pewnego popołudnia staliśmy w firmowej kuchni. Robiłem sobie kolejną kawę, kiedy weszła do pomieszczenia. Byliśmy sami.

– Jak idą poprawki do drugiego etapu? – zapytała.

– Dobrze – odpowiedziałem krótko. – Choć pewnie i tak znajdziesz w nich powód do całkowitej przebudowy.

Spojrzała na mnie chłodno.

– Nie schlebiaj sobie. Moje uwagi dotyczą wyłącznie projektów. Jeśli bierzesz je do siebie, to już twój problem zawodowy.

– Mój problem? – Nie wytrzymałem. Odstawiłem kubek z takim impetem, że kawa wylała się na blat. – Dobrze wiesz, co robisz. Każda twoja decyzja, każda uwaga w sali konferencyjnej. Robisz to specjalnie.

– Co takiego robię? – Jej głos był tak spokojny, że aż nienaturalny.

Czułem, że się mści

– Odgrywasz się na mnie za to, jak to się skończyło dziesięć lat temu. Używasz swojego stanowiska, żeby udowodnić mi… sam nie wiem co. Że jesteś lepsza? Że popełniłem błąd?

Marta westchnęła cicho i pokręciła głową z wyrazem lekkiego politowania na twarzy.

– Jesteś niesamowity. Minęła dekada, a ty wciąż myślisz, że jesteś pępkiem świata. Moje życie zawodowe nie kręci się wokół tego, że kiedyś zachowałeś się jak dzieciak. Odrzucam twoje projekty, bo przestałeś się rozwijać. Osiadłeś na laurach. Jeśli nie potrafisz przyjąć krytyki bez dorabiania do tego melodramatycznej teorii o mojej rzekomej zemście, to może faktycznie to stanowisko jest dla ciebie za dużym obciążeniem.

Zostawiła mnie w kuchni samego, z rozlaną kawą i gonitwą myśli. Wróciłem do biurka, ale nie mogłem skupić się na pracy. Jej słowa uderzyły w czuły punkt. Czy to możliwe, że miała rację? Przez ostatnie lata byłem chwalony przez poprzedniego dyrektora za wszystko, co zrobiłem. Może faktycznie stałem się leniwy? A może to ona mistrzowsko mną manipulowała, sprawiając, że zacząłem wątpić we własne umiejętności?

Utknąłem w pułapce

Wieczorem, w pustym mieszkaniu, otworzyłem stary folder z projektami ze studiów. Przeglądałem je jeden po drugim. Było w nich coś, czego brakowało moim obecnym pracom. Odwaga. Pasja. Rzeczywiście, moje ostatnie koncepcje były poprawne, ale sztampowe.

Jeśli Marta naprawdę się na mnie mściła, robiła to w sposób perfekcyjny, obnażając moje rzeczywiste słabości. Nie mogłem z nią wygrać, skarżąc się na niesprawiedliwość, bo jej zarzuty, odarte z naszych osobistych zaszłości, były prawdziwe. Następnego dnia przyszedłem do pracy wcześniej. Otworzyłem pliki z projektem i zacząłem wszystko od nowa.

Przez kolejne dni pracowałem w milczeniu. Oddawałem poprawki w terminie, nie wdając się w żadne dyskusje. Marta przyjmowała je z chłodnym kiwnięciem głowy. Nasze relacje ograniczyły się do niezbędnego minimum. Nie wiem, jak to się skończy. Projekt wciąż trwa, a każda prezentacja w jej gabinecie to dla mnie ogromny stres. Czasami, gdy patrzę na nią z drugiego końca sali konferencyjnej, zastanawiam się, czy kiedykolwiek mi wybaczyła. Przeszłość nigdy nie znika. Po prostu czeka, aż poczujesz się zbyt pewnie, by wrócić i wystawić ci rachunek.

Tomasz, 37 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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