Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo nad Adriatykiem w odcieniach głębokiego pomarańczu i różu. Siedziałam na kamiennym murku przy nadmorskiej promenadzie w Splicie, wpatrując się w horyzont. Wiatr delikatnie targał moje włosy, a ja po raz pierwszy od bardzo dawna wzięłam naprawdę głęboki oddech. Powinnam być tu z Jarkiem. Powinniśmy trzymać się za ręce, planować naszą przyszłość i cieszyć się chwilą, która miała być ratunkiem dla naszego dziesięcioletniego związku. Zamiast tego byłam sama. I ku mojemu własnemu zaskoczeniu, wcale nie czułam z tego powodu smutku.

Jako architektka na co dzień zajmuję się planowaniem przestrzeni, budowaniem solidnych fundamentów i dbaniem o to, by każda konstrukcja mogła przetrwać próbę czasu. Zawsze wierzyłam, że z relacjami jest podobnie. Jeśli włoży się odpowiednio dużo pracy, stworzy się coś trwałego i pięknego. Dlatego od miesięcy starałam się zaprojektować naszą codzienność na nowo. Chciałam, żebyśmy znów zaczęli ze sobą rozmawiać, a nie tylko mijać się w korytarzu naszego mieszkania. Wyjazd do Splitu miał być nowym otwarciem.

Wymówka, którą słyszałam tysiąc razy

Bilety kupiłam z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaplanowałam każdy szczegół: urokliwy pensjonat w samym sercu starego miasta, spacery po Pałacu Dioklecjana, popołudnia spędzane na podziwianiu starożytnej architektury. Jarek początkowo wydawał się zadowolony. Przynajmniej tak to odbierałam, kiedy potakiwał głową znad ekranu swojego telefonu. Prawda okazała się jednak zupełnie inna, a ostateczny cios nadszedł na zaledwie kilkanaście godzin przed wylotem. Stałam w sypialni, dopinając walizkę, kiedy wszedł do pokoju z tym swoim wyuczonym, znużonym wyrazem twarzy.

– Karolina, musimy porozmawiać – zaczął, opierając się o futrynę drzwi. – Nie mogę lecieć.

Zastygłam z dłonią na zamku błyskawicznym. Spojrzałam na niego, czując, jak po moich plecach przebiega nieprzyjemny dreszcz.

– Jak to nie możesz lecieć? Wszystko jest opłacone. Wzięliśmy urlopy. O czym ty mówisz?

– Mam awarię w pracy. Projekt, nad którym siedzi mój zespół, całkowicie się posypał. Szef dzwonił do mnie przed chwilą. Jeśli tego nie uratuję, stracimy kluczowego klienta. Muszę zostać.

– Jarek, pracujesz w dziale analiz. Twoja firma przetrwa bez ciebie przez cztery dni. Obiecałeś mi ten wyjazd.

– Nie rozumiesz tego. Nie mogę ich zostawić z tym bałaganem.

Opuścił wzrok, unikając mojego spojrzenia. Wtedy jeszcze myślałam, że to po prostu jego pracoholizm. Zawsze stawiał pracę na pierwszym miejscu. Każde nasze wyjście do kina, każda rocznica, każdy wspólny weekend były zagrożone nagłymi telefonami z biura. Przez lata tłumaczyłam sobie, że jest ambitny, że dba o naszą przyszłość. Ale tamtego wieczoru coś we mnie pękło. Zrozumiałam, że to nie praca była najważniejsza. To ja byłam na szarym końcu jego listy priorytetów.

– W porządku – powiedziałam cicho, zamykając walizkę. – Ja lecę. Nie mam zamiaru marnować tych biletów.

Nie protestował. Wzruszył tylko ramionami, mruknął coś o tym, żebym bawiła się dobrze, i wrócił do salonu, by zasiąść na swojej ulubionej kanapie przed telewizorem.

Samotny spacer pod chorwackim niebem

Lot minął mi w całkowitym zawieszeniu. Patrzyłam przez niewielkie okienko samolotu na przesuwające się w dole chmury i czułam w piersi dziwną pustkę. Dopiero gdy wyszłam z lotniska w Splicie i uderzyło mnie ciepłe, południowe powietrze przesycone zapachem morza, coś zaczęło się we mnie zmieniać.

Zostawiłam rzeczy w pensjonacie i ruszyłam przed siebie. Wąskie, brukowane uliczki tętniły życiem. Mijałam uśmiechniętych ludzi, którzy niespiesznie cieszyli się popołudniem. Jako architektka od razu zwróciłam uwagę na detale starych kamienic, na idealne proporcje łuków, na sposób, w jaki światło odbijało się od jasnego kamienia. Wszystko wokół mnie było piękne, harmonijne i pełne życia.

Zatrzymałam się przy promenadzie Riva. Usiadłam na ławce, obserwując statki kołyszące się na delikatnych falach. Nagle uświadomiłam sobie coś, co uderzyło we mnie z siłą rozpędzonego pociągu. Nie tęskniłam za nim. Ani przez ułamek sekundy od momentu opuszczenia naszego mieszkania nie pomyślałam, że chciałabym, aby siedział tu obok mnie. Gdyby tu był, narzekałby na upał. Sprawdzałby nerwowo służbowe maile na telefonie. Poganiałby mnie, twierdząc, że bezcelowe siedzenie na ławce to strata czasu. Byłam sama, ale po raz pierwszy od dekady nie czułam się samotna. Czułam niewyobrażalną ulgę.

Przebudzenie z długiego snu

Przez kolejne dni chłonęłam Split każdym zmysłem. Spacerowałam godzinami, podziwiając majestatyczne pozostałości pałacu, słuchając szumu morza i obserwując zachody słońca. Każdy krok uświadamiał mi, jak bardzo skurczył się mój świat przez ostatnie dziesięć lat. Zaczęłam przypominać sobie dziewczynę, którą byłam przed poznaniem Jarka – pełną pasji, ciekawą świata, gotową na wyzwania. Kiedy zniknęła? Kiedy pozwoliłam, by moja codzienność stała się szara i przewidywalna, dyktowana przez humory i ciągłą nieobecność mojego męża?

Ostatniego wieczoru przed powrotem stanęłam przed witryną małej, rzemieślniczej galerii. W szybie dostrzegłam swoje odbicie. Zobaczyłam kobietę o wyprostowanych plecach, ze spokojnym uśmiechem na ustach i iskrą w oku. Przypominałam sobie lustro weneckie – takie, przez które widać wszystko wyraźnie z jednej strony, podczas gdy z drugiej widać tylko złudzenie. Przez lata patrzyłam w to lustro, próbując dostrzec miłość w naszym małżeństwie. Widziałam tylko to, co chciałam zobaczyć. Ale teraz stałam po tej właściwej stronie. Widziałam prawdę. Nasze małżeństwo było ruiną. Zepsutą konstrukcją bez szans na renowację.

Nie mogłam spędzić reszty moich dni w poczekalni. Życie przy Jarku stało się właśnie tym – wiecznym czekaniem. Czekaniem, aż skończy pracę. Czekaniem, aż zwróci na mnie uwagę. Czekaniem na moment, w którym w końcu będziemy szczęśliwi. Zrozumiałam, że ten moment nigdy nie nadejdzie, chyba że sama po niego sięgnę.

Scenografia martwego punktu

Lot powrotny był zupełnie inny niż podróż w pierwszą stronę. Byłam spokojna, zdeterminowana i pewna tego, co muszę zrobić. Kiedy taksówka zatrzymała się pod naszym blokiem w Warszawie, nie czułam żadnego lęku. Weszłam do mieszkania cicho, przekręcając klucz w zamku. W korytarzu panował półmrok. Z salonu dobiegał niebieskawy blask włączonego telewizora i stłumiony dźwięk jakiegoś programu informacyjnego. Zostawiłam walizkę w przedpokoju i zrobiłam kilka kroków w stronę pokoju dziennego. Jarek siedział na kanapie. Dokładnie w tym samym miejscu, w tej samej pozie, w której zostawiłam go cztery dni wcześniej. Jego oczy były wpatrzone w ekran, a na kolanach leżał otwarty laptop. Nawet nie drgnął, gdy usłyszał moje kroki.

– Cześć – rzucił w przestrzeń, nie odrywając wzroku od telewizora. – Jak tam wyjazd? Fajnie było?

Patrzyłam na niego i czułam jedynie obojętność. Zobaczyłam człowieka, który stał się dla mnie zupełnie obcy. Człowieka, z którym dzieliłam adres, ale nie życie.

– Było bardzo pouczająco – odpowiedziałam spokojnym głosem.

Zignorował mój ton. Zamiast tego westchnął ciężko i zaczął uderzać palcami w klawiaturę laptopa.

– U mnie urwanie. Cały weekend siedziałem nad tymi raportami. Koszmar jakiś. Nawet nie miałem czasu porządnie zjeść.

Nie mamy już wspólnych planów

Nie czekałam na ciąg dalszy jego narzekań. Wyjęłam z szafy największą walizkę.

– Po co ci ona? Przecież dopiero co wróciłaś ze Splitu. Znowu gdzieś jedziesz?

– Odchodzę, Jarek – powiedziałam, a mój głos był mocny i pewny. – Nie musisz się już martwić awariami w pracy, które rzekomo psują nam plany. Od teraz nie mamy już wspólnych planów.

Zanim zdążył wykrztusić z siebie jakiekolwiek słowo, odwróciłam się na pięcie. Skierowałam się do sypialni, by spakować najpotrzebniejsze rzeczy na najbliższe dni. Wiedziałam, że to dopiero początek długiego procesu, ale fundamenty pod moje nowe życie zostały właśnie wylane. Były twarde jak chorwacki kamień i jasne jak południowe słońce nad Adriatykiem.

Karolina, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

