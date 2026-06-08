Czasem miłość sprawia, że przekraczamy własne granice i poświęcamy się bardziej, niż kiedykolwiek byśmy przypuszczali. Dla dobra kogoś bliskiego jesteśmy w stanie zrezygnować z własnych marzeń, odkładać nawet drobne przyjemności, by spełnić jego największe pragnienie. Jednak czasem los – lub człowiek, któremu ufamy – potrafi zaskoczyć w najbardziej bolesny sposób.

Podjęłam trudną decyzję

Nigdy nie uważałam się za osobę, która stawia swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Od kiedy pamiętam, zawsze starałam się dbać o innych, a w szczególności o mojego męża, Tomasza. Byliśmy małżeństwem od sześciu lat i choć nasza sytuacja finansowa od dłuższego czasu była mocno napięta, staraliśmy się jakoś wiązać koniec z końcem. Każdego miesiąca siadałam z zeszytem i kalkulatorem, skrupulatnie planując wydatki. Zrezygnowałam z nowych ubrań, wyjść do restauracji i wyjazdów na weekendy. Wszystko po to, abyśmy mogli spokojnie opłacić rachunki i odłożyć choćby drobną kwotę na czarną godzinę.

Tomasz był zapalonym kibicem. Sport był jego największą pasją, ucieczką od codzienności i sposobem na relaks po ciężkim dniu pracy. Kiedy ogłoszono, że mistrzostwa w piłkę nożną odbędą się w kraju, do którego zawsze chciał pojechać, widziałam, jak w jego oczach zapala się iskra. Wiedziałam też, że wyjazd wiąże się z ogromnymi kosztami – bilety lotnicze, zakwaterowanie, wejściówki na mecze i codzienne wydatki na miejscu. To wszystko znacznie przekraczało nasze możliwości.

Jednak widząc jego smutek za każdym razem, gdy przeglądał oferty biur podróży, podjęłam decyzję, która wydawała mi się wtedy wyrazem najwyższej miłości. Zaproponowałam, że przeznaczymy nasze wspólne oszczędności na jego wyjazd. Powiedziałam mu, że zasługuje na spełnienie tego marzenia i że ja poradzę sobie w domu, jedząc skromniej i ograniczając własne potrzeby do absolutnego minimum. Był zachwycony. Dziękował mi ze łzami w oczach, obiecując, że nigdy mi tego nie zapomni. I rzeczywiście, nie zapomniałam tego ani ja, ani on. Choć z zupełnie innych powodów.

W moim sercu kiełkował niepokój

Kiedy Tomasz wyjechał, dom wydawał się niezwykle pusty. Starałam się wypełnić czas pracą, porządkami i czytaniem książek z biblioteki, aby nie myśleć o tym, jak bardzo mi go brakuje. Codziennie sprawdzałam stan naszego konta, upewniając się, że nie przekracza ustalonego budżetu. Zgodziliśmy się, że będzie oszczędny, jedząc tanie posiłki i korzystając z darmowych atrakcji turystycznych poza dniami meczowymi.

Początkowo dzwonił codziennie, opowiadając o niesamowitej atmosferze, pięknych stadionach i tłumach kibiców z całego świata. Z czasem jednak jego telefony stawały się coraz rzadsze, a wiadomości krótsze. Tłumaczył to brakiem czasu, słabym zasięgiem w miejscach publicznych lub tym, że był zbyt zmęczony po całym dniu wrażeń. Nie podejrzewałam niczego złego. Ufałam mu bezgranicznie. W końcu to był wyjazd jego życia, więc uważałam, że ma prawo cieszyć się każdą chwilą.

Jednak w moim sercu zaczął kiełkować dziwny niepokój, gdy pewnego wieczoru zauważyłam na naszym wspólnym koncie znaczny ubytek środków. Kwota była na tyle duża, że nie mogła dotyczyć zwykłego posiłku czy biletu na komunikację miejską. Kiedy zapytałam go o to podczas krótkiej rozmowy telefonicznej, szybko zmienił temat, twierdząc, że musiał kupić oficjalne pamiątki z mistrzostw dla nas obojga, a ceny na miejscu okazały się wyższe, niż przypuszczał. Uwierzyłam mu. Przecież to był mój mąż.

To był dla mnie szok

Dzień jego powrotu był dla mnie niezwykle radosny. Upiekłam jego ulubione ciasto, posprzątałam całe mieszkanie i z niecierpliwością czekałam na dźwięk klucza w zamku. Kiedy stanął w drzwiach, wyglądał na promiennego i wypoczętego. Wziął mnie w ramiona, opowiadając o cudownych chwilach i dziękując po raz kolejny za to, że pozwoliłam mu pojechać. Wieczór spędziliśmy na oglądaniu zdjęć z wyjazdu. Zauważyłam, że na wielu z nich unikał pokazywania szerszego tła, skupiając się głównie na stadionie i sobie samym, ale nie przywiązywałam do tego większej wagi.

Następnego dnia, kiedy Tomasz poszedł do pracy, postanowiłam zrobić pranie. Zbierałam jego rzeczy z podróży, które w pośpiechu rzucił na fotel w sypialni. Wzięłam do rąk jego ulubioną wiosenną kurtkę i z przyzwyczajenia sprawdziłam kieszenie, aby upewnić się, że nie ma w nich chusteczek ani drobnych monet. Zamiast tego moje palce natrafiły na zwitek papieru.

Wyciągnęłam go i rozwinęłam. To były dwa paragony ze sklepu wolnocłowego oraz luksusowego butiku w mieście, w którym się zatrzymał. Moje serce zaczęło bić szybciej, gdy czytałam pozycje na wydrukach. Złoty naszyjnik z zawieszką, ekskluzywne francuskie perfumy, jedwabna apaszka. Kwoty przyprawiały o zawrót głowy. Przewyższały niemal dwukrotnie to, co rzekomo wydał na „pamiątki”.

Usiadłam na brzegu łóżka, czując, jak pokój wiruje. Przecież nie dostałam od niego żadnego naszyjnika ani perfum. Przywiózł mi jedynie skromny magnes na lodówkę i koszulkę w złym rozmiarze. Zaczęłam analizować wszystko od początku. Skąd miał na to pieniądze? Dlaczego kupił tak drogie rzeczy i komu je podarował?

Czułam się zdradzona

Nie mogłam znieść niepewności. Wiedziałam, że jeśli zapytam go wprost, prawdopodobnie wymyśli kolejną wymówkę. Musiałam poznać prawdę, zanim się z nim skonfrontuję. Mój wzrok padł na jego otwarty laptop, który zostawił na biurku. Zazwyczaj szanowaliśmy swoją prywatność, ale w tamtej chwili nie miałam już skrupułów. Podeszłam do komputera. Ekran był uśpiony. Po wybudzeniu moim oczom ukazała się otwarta karta przeglądarki – forum dla kibiców, na którym Tomasz często spędzał czas przed wyjazdem.

Zaczęłam przeglądać jego prywatne wiadomości. Moje dłonie drżały tak bardzo, że ledwo mogłam operować myszką. Szybko znalazłam to, czego podświadomie szukałam. Konwersacja z użytkowniczką o imieniu Klaudia. Zaczęli pisać ze sobą kilka miesięcy przed turniejem. Początkowo wymieniali się tylko uwagami na temat drużyn i zawodników. Jednak z czasem ich wiadomości stawały się coraz bardziej osobiste.

Czytałam, jak planowali wspólny wyjazd. Tomasz pisał jej, że jego żona jest cudowna, bo zgadza się sfinansować jego marzenie, a on dzięki temu będzie mógł pokryć część jej kosztów pobytu na miejscu. Obiecywał jej romantyczne kolacje po meczach, spacery po starówce i niezapomniane chwile. Wynikało z tego jasno, że nie tylko wydał nasze wspólne oszczędności na swoją rozrywkę, ale również sfinansował wyjazd obcej kobiecie. To dla niej były te perfumy. To dla niej był ten naszyjnik.

Łzy płynęły po moich policzkach, spadając na klawiaturę. Moje poświęcenie, moje odmawianie sobie wszystkiego, moje liczenie każdego grosza... To wszystko zostało wykorzystane do zorganizowania romantycznych wakacji dla mojego męża i jego nowej znajomej z internetu. Czułam się tak bardzo naiwna. Czułam się zdradzona w najgorszy możliwy sposób.

Wykorzystał moje zaufanie

Kiedy Tomasz wrócił z pracy, zastał mnie siedzącą przy stole w kuchni. Przede mną leżały wyprasowane paragony oraz wydrukowane strony z jego korespondencji z Klaudią. Jego radosny uśmiech błyskawicznie zniknął, gdy tylko spojrzał na blat. Zbladł i zatrzymał się w pół kroku.

– Co to jest? – zapytałam spokojnym, choć lodowatym tonem, wskazując na papiery.

– Beata, ja... to nie tak, jak myślisz – zaczął jąkać się, nerwowo zdejmując buty. – To wszystko można wytłumaczyć.

– Wytłumaczyć? – podniosłam się powoli. – Wytłumaczysz mi, dlaczego ja przez ostatni rok nie kupiłam sobie nawet nowej pary butów, żebyś ty mógł kupować złote naszyjniki innej kobiecie? Wytłumaczysz mi, jak mogłeś wykorzystać moje uczucie i zaufanie, żeby zafundować sobie wycieczkę z kimś, kogo poznałeś w internecie?

Próbował do mnie podejść, chwycić mnie za rękę, ale cofnęłam się o krok. Nie mogłam znieść jego dotyku.

– To był tylko błąd, głupota. Poniosły mnie emocje przed wyjazdem. Ona nic dla mnie nie znaczy. Kocham tylko ciebie! – mówił coraz szybciej, starając się nadać swoim słowom dramatyzmu.

– Błąd popełnia się raz, pod wpływem chwili – odpowiedziałam, patrząc mu prosto w oczy. – Wyjazd planowaliście od miesięcy. Kłamałeś mi w twarz za każdym razem, gdy mówiłeś, że musimy oszczędzać. Kłamałeś, gdy dzwoniłeś stamtąd, opowiadając o tym, jak bardzo jesteś zajęty. Nie byłeś zajęty zwiedzaniem. Byłeś zajęty nią.

Nie miał nic na swoją obronę. Stał tam, ze spuszczoną głową, wyglądając żałośnie. Wszystko to, co kiedyś w nim kochałam, w jednej chwili wyparowało, ustępując miejsca głębokiemu rozczarowaniu. Zrozumiałam, że człowiek, z którym dzieliłam życie, był po prostu egoistą, który potrafił bez mrugnięcia okiem wykorzystać moją dobroć.

Kazałam mu spakować rzeczy i opuścić mieszkanie jeszcze tego samego wieczoru. Nie było krzyków ani płaczu z mojej strony. Zbyt mocno we mnie to wszystko uderzyło, abym mogła urządzać sceny. Chciałam tylko, żeby zniknął z mojego życia, tak samo szybko, jak wydał nasze oszczędności.

Teraz, z perspektywy czasu, wiem, że to było najlepsze, co mogłam zrobić. Odbudowuję swoje życie, ucząc się na nowo szanować samą siebie. Moje finanse wreszcie wychodzą na prostą, a ja planuję swój własny wyjazd. Tym razem samotny, za własne pieniądze i dokładnie tam, gdzie zawsze chciałam pojechać.

Beata, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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