Andaluzja przywitała nas falą gorącego, suchego powietrza i zapachem kwitnących pomarańczy. Kiedy wysiedliśmy z samolotu w Maladze, czułam w brzuchu przyjemne motyle. Trzymałam Tomka za rękę, spoglądając na jego profil z rosnącą czułością.

Byliśmy parą od ponad dwóch lat, a od trzech miesięcy nosiłam na palcu pierścionek zaręczynowy. To miała być najważniejsza podróż w naszym wspólnym życiu. Tomek wreszcie zdecydował się przedstawić mnie swoim rodzicom, którzy kilka lat temu spełnili swoje marzenie i przeprowadzili się na stałe do małego, białego miasteczka niedaleko wybrzeża Costa del Sol.

Wiążałam z wyjazdem wielkie nadzieje

Zawsze podziwiałam Tomka za jego skromność i pracowitość. W Warszawie prowadziliśmy spokojne życie. On pracował jako kierownik działu logistyki w średniej wielkości firmie transportowej, ja byłam graficzką komputerową. Nie przelewało nam się, ale dzięki moim oszczędnościom i pomocy moich dziadków udało mi się niedawno kupić przestronne mieszkanie na Mokotowie, w którym wiłam nasze wspólne gniazdko. Tomek często powtarzał, jak bardzo jest mi wdzięczny za to, że daję nam poczucie stabilizacji. Był moim oparciem, moim najlepszym przyjacielem, człowiekiem, któremu ufałam bezgranicznie.

Wynajętym samochodem ruszyliśmy w stronę gór. Krajobrazy za oknem zapierały dech w piersiach, ale moje myśli krążyły wokół zbliżającego się spotkania. Bardzo zależało mi na tym, by wypaść jak najlepiej. Rodzice Tomka, Helena i Piotr, wydawali się przez telefon niezwykle ciepłymi ludźmi, jednak bezpośrednie spotkanie zawsze niesie ze sobą odrobinę stresu.

– Nie denerwuj się, kochanie – powiedział Tomek, zerkając na mnie z uśmiechem i gładząc moją dłoń. – Pokochają cię od pierwszego wejrzenia. Zresztą, już cię uwielbiają za to, jak dobrze na mnie wpływasz.

Uśmiechnęłam się z ulgą, wierząc w każde jego słowo. Nie miałam pojęcia, że ten piękny, hiszpański krajobraz stanie się tłem dla największego rozczarowania w moim życiu.

Z pozoru wieczór był idealny

Dom rodziców Tomka okazał się urokliwą willą otoczoną gajem oliwnym. Helena i Piotr powitali nas z otwartymi ramionami, całując w oba policzki i od razu wprowadzając radosną, rodzinną atmosferę. Byli dokładnie tacy, jak ich sobie wyobrażałam: zrelaksowani, uśmiechnięci i pełni życia.

Wieczorem usiedliśmy na rozległym tarasie wyłożonym chłodną terakotą. Na stole pojawiły się tradycyjne tapas, świeże owoce morza, domowy chleb i dzbanki pełne lodowatej lemoniady oraz świeżo wyciskanego soku z granatów. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo na odcienie fioletu i złota. Czułam się jak w raju.

Rozmowa toczyła się swobodnie. Opowiadaliśmy o podróży, o urokach Andaluzji, a rodzice Tomka dzielili się swoimi doświadczeniami z życia na południu Europy. W pewnym momencie Helena spojrzała na mnie z wyrazem ogromnej wdzięczności w oczach.

– Moniko, nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszymy, że Tomek w końcu znalazł kogoś takiego jak ty. Przy jego trybie życia, przy tych wszystkich obowiązkach, potrzebował kogoś, kto stworzy mu prawdziwy dom.

Uśmiechnęłam się skromnie, choć trochę zdziwiły mnie jej słowa. Praca Tomka w logistyce była wymagająca, to prawda, ale przecież rzadko zostawał po godzinach.

– Staramy się wspierać nawzajem – odpowiedziałam łagodnie. – Tomek też bardzo dba o nasz dom.

– Och, wiemy, wiemy! – wtrącił z entuzjazmem Piotr, nakładając sobie porcję oliwek. – Jesteśmy z niego tacy dumni. Kiedy powiedział nam, że dostał awans na dyrektora operacyjnego i zasiada w zarządzie, zaniemówiliśmy. A teraz jeszcze ta jego nowa inwestycja... Mieszkanie na Mokotowie! Prawdziwy apartament. Zawsze powtarzałem, że ten jego dyplom z prawa otworzy mu wszystkie drzwi.

Zastygłam z na wpół uniesionym widelcem. Moje serce na ułamek sekundy przestało bić, a potem zaczęło uderzać w klatkę piersiową z wielką mocą. Spojrzałam na Tomka. Jego twarz nagle straciła kolory. Przełknął głośno ślinę i wbił wzrok w swój talerz, nerwowo obracając w dłoniach serwetkę.

– Dyplom z prawa? – powtórzyłam powoli, czując, jak moje usta stają się nieprzyjemnie suche. – Dyrektor operacyjny?

Nic tu się nie zgadzało

Matka Tomka zaśmiała się perliście, nie wyczuwając nagłego napięcia, które zawisło w powietrzu gęstą chmurą.

– No tak, przecież to dla was codzienność. Ale dla nas, mieszkających tak daleko, każdy sukces naszego syna to wielkie święto. Kiedy opowiadał nam, jak długo oszczędzał na to mieszkanie dla was, żebyś miała wymarzone studio graficzne... Popłakałam się ze wzruszenia. Jesteś z nim taka bezpieczna, prawda?

Słowa Heleny docierały do mnie jak zza grubej szyby. Mieszkanie na Mokotowie. Moje mieszkanie. Kupione za pieniądze, które odkładałam od czasów studiów, wsparte darowizną od dziadków. Tomek nie dołożył do niego ani złotówki, co więcej, to ja opłacałam większość rachunków, żeby mógł spłacić swój dawny kredyt, który wziął na studiach. A w dodatku przecież on skończył zaocznie zarządzanie, a nie prawo.

Spojrzałam na niego ponownie. Jego oczy, te same, w które patrzyłam z miłością jeszcze kilka godzin temu, teraz unikały mojego wzroku, pełne paniki i desperacji.

– Mamo, może porozmawiamy o czymś innym? – wykrztusił w końcu, próbując uśmiechnąć się swobodnie, ale wyszedł z tego jedynie żałosny grymas. – Monika na pewno jest zmęczona podróżą, po co ją zanudzać sprawami zawodowymi.

– Ależ skąd – przerwałam mu chłodno. Mój głos brzmiał obco, był opanowany, choć w środku cała drżałam. – Bardzo chętnie posłucham, co jeszcze Tomek wam opowiadał o naszym życiu.

Piotr, wciąż nieświadomy dramatu rozgrywającego się przy stole, podchwycił temat.

– Pamiętasz, jak opowiadał o tej fundacji, którą wspiera? Tej dla zdolnej młodzieży. Piękny gest. Kiedy samemu ma się tak wiele, trzeba umieć się dzielić.

Zamknęłam oczy na sekundę. Fundacja. Mój narzeczony, który zaledwie miesiąc temu narzekał na konieczność zapłacenia wyższego rachunku za prąd, rzekomo wspierał finansowo fundacje.

Każde kolejne słowo jego rodziców uderzało we mnie jak cios. Dowiedziałam się, że mój narzeczony ma luksusowy samochód służbowy (a jeździliśmy moim starym kompaktem), że często lata w delegacje do Londynu (od dwóch lat nie był nigdzie poza Polską, nie licząc naszych wyjazdów na Mazury) i że planuje sfinansować nasze wesele w historycznym pałacu na południu Polski. Zrozumiałam, że siedzę przy stole z obcymi ludźmi, słuchając opowieści o człowieku, którego nigdy nie poznałam.

Żył samymi kłamstwami

Reszta kolacji minęła mi jak we mgle. Odpowiadałam półsłówkami, uśmiechałam się mechanicznie i udawałam, że wszystko jest w porządku. Nie chciałam robić sceny przy jego rodzicach. Byli cudownymi, ufnymi ludźmi, którzy wierzyli w każdą iluzję stworzoną przez ich syna. Nie zasługiwali na to, by ich świat rozpadł się podczas spokojnego wieczoru na tarasie.

Kiedy tylko Helena i Piotr pożegnali się na dobranoc, zostawiając nas samych w gościnnym pokoju, maska spokoju natychmiast ze mnie spadła. Tomek zamknął drzwi i od razu podszedł do mnie z wyciągniętymi rękami.

– Monia, kochanie, ja ci wszystko wytłumaczę...

Odsunęłam się od niego, jakby parzył. Czułam fizyczne mdłości.

– Wytłumaczysz mi? – zapytałam cicho, by nie obudzić domowników. – Co mi wytłumaczysz? Że jesteś prawnikiem? Że kupiłeś mi mieszkanie na Mokotowie? Że jesteś dyrektorem, który wspiera fundacje charytatywne?

– To nie tak, jak myślisz! – zaczął szeptać gorączkowo. – Oni wyjechali do Hiszpanii, żeby mieć lepsze życie. Zawsze mieli wobec mnie wielkie oczekiwania. Mój ojciec jest niespełnionym prawnikiem, chciał, żebym osiągnął to, czego jemu się nie udało. Nie chciałem ich zawieść!

– I postanowiłeś wymyślić sobie nowe życie? – Mój głos drżał z gniewu i rozczarowania. – Przez lata karmiłeś ich bajkami. A moje mieszkanie? Dlaczego przypisałeś sobie mój sukces, moją ciężką pracę?

– Chciałem, żeby wiedzieli, że potrafię o ciebie zadbać. Że jestem mężczyzną, na którym można polegać. Kochanie, to tylko niewinne kłamstwa dla ich świętego spokoju. W naszym życiu to nic nie zmienia. Przecież wiesz, jaki jestem naprawdę.

Spojrzałam na niego z politowaniem. Patrzyłam na jego spoconą twarz, rozbiegane oczy i nie widziałam już mężczyzny, którego kochałam. Widziałam słabego, zakompleksionego chłopca, który potrafił spojrzeć w oczy własnej matce i kłamać bez zająknięcia. Który potrafił bezwstydnie ukraść moje osiągnięcia, by budować własne ego.

– Nic nie zmienia? – powtórzyłam z niedowierzaniem. – To zmienia wszystko. Jeśli potrafisz z taką łatwością przez lata okłamywać własnych rodziców, ludzi, którzy cię kochają najbardziej na świecie... skąd mam wiedzieć, czy kiedykolwiek byłeś szczery ze mną? Skąd mam wiedzieć, co z tego, co mówisz każdego dnia, jest prawdą, a co kolejną bajką dla świętego spokoju?

Milczał. Nie miał żadnych argumentów. Jego iluzja legła w gruzach.

Powrót do rzeczywistości

Nie zmrużyłam oka przez całą noc. Leżałam na brzegu łóżka, wsłuchując się w cykady za oknem i równy oddech mężczyzny, który jeszcze rano był całym moim światem. Z każdym oddechem docierało do mnie coraz wyraźniej, że nie mogę z nim zostać. Małżeństwo to partnerstwo, zaufanie i prawda. Tomek nie oferował żadnej z tych rzeczy.

Wstałam przed wschodem słońca. Cicho, by go nie obudzić, spakowałam swoją walizkę. Na stoliku nocnym zostawiłam pierścionek zaręczynowy. Błyszczał delikatnie w świetle poranka – kolejny symbol czegoś, co okazało się piękną, ale pustą wydmuszką.

Zostawiłam krótką kartkę z przeprosinami dla Heleny i Piotra, pisząc, że dostałam pilne wezwanie do pracy i muszę natychmiast wracać. Nie miałam serca powiedzieć im prawdy. Zostawiłam to jemu. To był jego bałagan, jego kłamstwa i jego odpowiedzialność.

Zamówiłam taksówkę na lotnisko. Kiedy samochód oddalał się od urokliwej hiszpańskiej willi, nie uroniłam ani jednej łzy. Czułam smutek, ogromny żal po straconych latach, ale jednocześnie ogarniało mnie poczucie ulgi. Ocaliłam samą siebie przed życiem u boku iluzjonisty.

Andaluzja miała być miejscem, w którym przypieczętujemy naszą wspólną przyszłość. Zamiast tego stała się miejscem, w którym odzyskałam wolność, płacąc za nią wysoką cenę brutalnego rozczarowania.

Monika, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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