Od zawsze marzyłam o podróżach. Gdy przeszłam na emeryturę, wyobrażałam sobie, że wreszcie będę miała czas na zwiedzanie świata. Niestety, moja skromna sytuacja finansowa szybko ostudziła te plany. Zamiast spacerować wąskimi uliczkami Rzymu czy podziwiać lazurowe wybrzeża, spędzałam dnie w swoim małym mieszkaniu, przeglądając kolorowe czasopisma i oglądając programy podróżnicze. Wtedy wpadłam na pomysł, który wydał mi się absolutnie genialny.

Śniłam o cytrynowych gajach

Zamieściłam w internecie ogłoszenie. Napisałam, że jestem ciepłą, doświadczoną życiowo kobietą, która chętnie potowarzyszy rodzinie w zagranicznym wyjeździe. Oferowałam darmową pomoc w opiece nad dziećmi, gotowanie i wsparcie w codziennych obowiązkach, prosząc w zamian jedynie o opłacenie biletów lotniczych oraz zapewnienie mi noclegu i wyżywienia. Nie minęło kilka dni, a mój telefon zadzwonił.

– Dzień dobry, pani Elżbieto. Znalazłam pani ogłoszenie – usłyszałam w słuchawce miękki głos. – Planujemy z mężem miesięczny wyjazd na Sycylię. Mamy pięcioletnią córeczkę, Zosię. Szukamy kogoś, kto pomógłby nam się nią zająć, żebyśmy mogli trochę odpocząć.

Serce mi zabiło mocniej. Udało się, Sycylia! Wyspa słońca, cytrynowych gajów i starożytnych ruin. Umówiłyśmy się na spotkanie w kawiarni, abym mogła poznać całą rodzinę.

To była rodzina jak z obrazka

Marta i Kamil sprawiali wrażenie małżeństwa idealnego. On był przystojnym, pewnym siebie mężczyzną w eleganckim garniturze, ona zadbaną kobietą o łagodnym uśmiechu. Zosia okazała się uroczą dziewczynką z burzą jasnych loków, która od razu chwyciła mnie za rękę i pokazała mi swojego pluszowego misia.

– Bardzo nam zależy na kimś zaufanym – tłumaczył Kamil, popijając espresso. – Pracuję zdalnie, dużo wymagam od siebie i od otoczenia, więc potrzebujemy spokoju. Chcemy, żeby Marta też mogła trochę odetchnąć. Zapewnimy pani osobny pokój w wynajętej willi i pokryjemy wszystkie koszty.

Wszystko brzmiało bajecznie. Spakowałam walizkę z uśmiechem na ustach, kupiłam nowy kapelusz na słońce i z bijącym sercem stawiłam się na lotnisku. Lot minął spokojnie, a widok wyspy z okna samolotu zaparł mi dech w piersiach. Kiedy dotarliśmy do wynajętego domu z widokiem na morze, czułam się jak w raju. Nie przeczuwałam, że ten włoski raj okaże się miejscem, w którym z czasem poczuję się dość nieswojo.

Zobaczyłam pierwsze cienie wyjazdu

Pierwsze dni upływały spokojnie. Opiekowałam się Zosią, bawiłyśmy się w ogrodzie i układałyśmy puzzle. Gotowałam obiady, starając się korzystać z lokalnych produktów. Zauważyłam jednak drobne, niepokojące sygnały. Kamil był bardzo wymagający wobec wszystkich, również wobec siebie. Często pracował do późna, a gdy coś nie szło po jego myśli, stawał się oschły i powściągliwy.

– Znowu zapomniałaś kupić odpowiednią wodę gazowaną? – rzucił pewnego popołudnia do żony, nie podnosząc wzroku znad laptopa.

– Przepraszam, w sklepie był tylko ten drugi rodzaj – odpowiedziała cicho Marta, lekko się uśmiechając, jakby chciała załagodzić sytuację.

– Następnym razem postaraj się ją znaleźć – odparł sucho Kamil, po czym wrócił do pracy.

Usłyszałam też nieco na mój temat. Wyrażenie „darmowa pomoc” padło raz czy dwa, ale bardziej jako żart niż wyrzut. Starałam się nie przejmować – byłam tu, by pomóc i przeżyć przygodę. Jednak z czasem atmosfera w domu zrobiła się nieco napięta. Marta była coraz bardziej zamyślona, jakby coś ją martwiło, choć nigdy nie powiedziała tego wprost. Zauważyłam, że Kamil lubi mieć wszystko pod kontrolą – od menu na obiad po plan dnia. Każda zmiana czy odstępstwo od harmonogramu wywoływało w nim niepokój, który przenosił się na wszystkich wokół.

Ja sama przestałam być traktowana jak gość. Zamiast partnerki do rozmowy, stałam się niemal niewidzialną, „darmową” pomocą domową.

– Pani Elżbieto, ten makaron jest rozgotowany – stwierdził zimno pewnego wieczoru, odsuwając talerz. – Będę wdzięczny, jeśli następnym razem uda się ugotować go al dente.

Zrobiło mi się przykro, ale tłumaczyłam sobie, że to drobiazg. Próbowałam zrozumieć wszystkich – przecież niełatwo jest funkcjonować w nowym miejscu, daleko od domu, przez cały miesiąc razem pod jednym dachem.

Czułam, że coś tu nie gra

Im dłużej trwał pobyt, tym bardziej czułam się skrępowana. Coraz mniej było spontanicznych rozmów, a coraz więcej rutyny i poleceń. Kamil był wymagający, lecz nie agresywny – nie podnosił głosu, ale potrafił jednym zdaniem sprawić, że Marta na dłuższą chwilę milkła. Zosia, choć pogodna, zaczęła częściej szukać mojego towarzystwa niż rodziców.

Zaczęłam rozumieć, że oczekiwania wobec mnie są większe, niż przypuszczałam. Oprócz opieki nad Zosią i gotowania, coraz częściej proszono mnie o dodatkowe drobne przysługi: pranie, zakupy, nawet planowanie wycieczek. W pewnym momencie miałam wrażenie, że nie mam już chwili dla siebie. Nie byłam już towarzyszką podróży, lecz kimś, kto dba o codzienny komfort rodziny.

Próbowałam porozmawiać z Martą. Kiedy Kamil był zajęty, zaproponowałam jej wspólną kawę na tarasie.

– Marto, czy wszystko w porządku? Wydaje mi się, że jesteś trochę przygaszona ostatnio.

Spojrzała na mnie z lekkim zaskoczeniem, po czym westchnęła.

– To tylko zmęczenie. Kamil bardzo dba o szczegóły i czasem trudno mu się przestawić na wakacyjny tryb. Ale wszystko jest dobrze, naprawdę. Po prostu muszę się przyzwyczaić.

Nie naciskałam. Rozumiałam, że czasami trudno jest mówić o swoich odczuciach, szczególnie komuś obcemu. Jednak cały czas miałam wrażenie, że pod powierzchnią tej idealnej rodziny kryje się coś, co wywołuje subtelny niepokój.

Codzienność się zmieniła

Pewnego dnia Zosia poczuła się gorzej. Była osowiała i nie miała apetytu. Starałam się ją uspokoić, czytałam bajki, podawałam wodę. Mieliśmy tego dnia jechać zwiedzać pobliski park narodowy. Kamil był wyraźnie zaniepokojony, ale nie okazywał tego wprost. Zamiast tego wpadł do pokoju, sprawdził temperaturę Zosi i rzucił ciężko:

– Musi pani zostać z nią cały dzień. Zadzwoni pani po lekarza, jeśli mała nie poczuje się lepiej. Na wycieczkę pojedziemy sami z Martą.

Przyjęłam to naturalnie – przecież po to byłam. Jednak z każdą godziną czułam się coraz bardziej jak ktoś, kto nie tyle podróżuje, co po prostu wykonuje swoją pracę za bardzo ograniczoną wdzięczność. Nawet Marta, która wcześniej próbowała rozmawiać ze mną życzliwie, coraz częściej zamykała się w sobie, jakby nie chciała sprawiać kłopotu.

W pewnym momencie, gdy robiłam zakupy na targu, pomyślałam, że choć marzenia łatwo się snuje, ich realizacja bywa trudna i pełna rozczarowań. Byłam w pięknym miejscu, a jednak czułam się obca i coraz bardziej zmęczona. Prawie w ogóle nie zwiedzałam, nie miałam czasu dla siebie i na odpoczynek.

Wybrałam drogę ucieczki

Po trzech tygodniach czułam się wypalona. Miałam wrażenie, że zatraciłam siebie w tej roli i trudno mi było cieszyć się otoczeniem. Kamil i Marta coraz rzadziej rozmawiali ze mną o czymś innym niż obowiązki. Gdy wieczorami patrzyłam na cytrynowe gaje, czułam niepokój – czy powinnam była się zgodzić na taką podróż?

Zdecydowałam, że czas wracać. Napisałam do syna, który mieszka w Wielkiej Brytanii. Zawsze byłam zbyt dumna, by prosić go o pomoc, ale teraz poczułam, że to jedyne wyjście. Po krótkiej rozmowie syn natychmiast zaproponował, że kupi mi bilet powrotny. Poczułam ulgę, choć i wstyd – nie tak wyobrażałam sobie swoją podróż marzeń.

Kiedy nadszedł dzień wyjazdu, spakowałam walizkę wczesnym rankiem. Wyszłam do salonu, gdzie Kamil właśnie parzył kawę.

– Wyjeżdżam dziś. Dziękuję za wszystko – powiedziałam spokojnie, patrząc mu w oczy.

– Jesteśmy zaskoczeni, że nie zostaje pani do końca, ale rozumiemy – odpowiedział zdziwiony. – Życzymy szczęśliwej podróży.

Marta tylko uśmiechnęła się lekko i pomachała mi na pożegnanie. Gdy wsiadałam do taksówki, miałam mieszane uczucia. Sycylia była piękna, ale dla mnie już zawsze będzie miała posmak rozczarowania i lekcji pokory. Zrozumiałam, że nawet najpiękniejsze marzenia mogą zmienić się w coś, co wymaga od nas więcej siły, niż się spodziewaliśmy.

Elżbieta, 62 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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