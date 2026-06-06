Zawsze uważałem się za człowieka twardo stąpającego po ziemi, racjonalnego i ufającego faktom. Przez ostatnie dziesięć lat mojego życia budowałem coś, co w mojej głowie miało być bezpieczną przystanią na resztę dni. Moją opoką, moim największym szczęściem i sensem każdego dnia była moja żona Marta.

Ciężko pracowaliśmy

Poznaliśmy się jeszcze na studiach, choć zaiskrzyło między nami dopiero kilka lat później, gdy wpadliśmy na siebie przypadkiem w kawiarni w centrum miasta. Pamiętam ten dzień tak dokładnie, jakby to było wczoraj. Śmiała się z czegoś, co powiedziałem, a ja poczułem, że to z tą kobietą chcę spędzić resztę życia.

Nasze małżeństwo układało się spokojnie i harmonijnie. Mieliśmy wspólny cel – piękny, drewniany dom za miastem, z dużym ogrodem, w którym moglibyśmy spędzać letnie wieczory. Oboje ciężko pracowaliśmy, by zrealizować to marzenie. Ja pracowałem w firmie zajmującej się projektowaniem wnętrz, a Marta była tłumaczką przysięgłą. Jej praca zawsze była wymagająca. Znała doskonale cztery języki i współpracowała z wieloma międzynarodowymi korporacjami.

Dwa lata temu Marta dostała niezwykle lukratywny kontrakt w dużej agencji zlokalizowanej w sąsiednim mieście, oddalonym o około pięćdziesiąt kilometrów. Jedynym haczykiem był nietypowy czas pracy. Firma obsługiwała rynki azjatyckie i amerykańskie, co oznaczało konieczność pracy w nocy.

Mijaliśmy się

Marta tłumaczyła, że to tylko na jakiś czas, dopóki nie odłożymy brakującej kwoty na zakup upragnionej działki i rozpoczęcie budowy.

– Wiem, że to trudne, kochanie – mówiła. – Ale pomyśl o naszym domu. Jeszcze tylko rok, może półtora, i będziemy mogli zrezygnować z tego szalonego tempa.

– Zawsze cię wspieram, wiesz o tym – odpowiadałem. – Uważaj na siebie na drodze.

Wierzyłem jej bezgranicznie. Widywaliśmy się głównie w weekendy oraz w te dni, kiedy miała wolne zmiany. Czasem, kiedy wracała nad ranem, ja akurat wstawałem do pracy. Wymijaliśmy się w drzwiach, zamieniając zaledwie kilka słów. Tęskniłem za nią, ale perspektywa wspólnego domu trzymała mnie w przekonaniu, że to wszystko ma sens.

Pierwsze sygnały, że coś jest nie tak, pojawiły się kilka miesięcy temu. Były to drobnostki, na które początkowo nie zwracałem większej uwagi. Marta stała się bardziej skryta. Zawsze była osobą otwartą, chętnie dzieliła się anegdotami z pracy, opowiadała o trudnych tekstach do przetłumaczenia czy zabawnych pomyłkach swoich klientów. Nagle te opowieści ustały. Kiedy pytałem, jak minęła noc, odpowiadała zdawkowo, unikając kontaktu wzrokowego.

Nie poznawałem jej

Zauważyłem też, że zaczęła bardzo pilnować swojego telefonu. Wcześniej leżał rzucony gdzieś na kanapie lub stole w kuchni, często nawet nie wiedziała, gdzie go położyła. Teraz nosiła go ze sobą wszędzie, a ekran zawsze odwracała do dołu. Pewnej soboty, kiedy rzekomo miała mieć wolne i planowaliśmy spędzić wieczór przy dobrym filmie, nagle otrzymała wiadomość. Jej twarz pobladła, a dłonie zaczęły lekko drżeć.

– Co się stało? – zapytałem, zaniepokojony jej reakcją.

– Nic takiego… – odparła szybko, nerwowo chowając telefon do kieszeni. – Muszę jechać do biura. Bardzo cię przepraszam, obiecywałam, że spędzimy ten wieczór razem.

– W sobotę wieczorem? Nie mogą tego załatwić informatycy? – dopytywałem.

– To skomplikowane, naprawdę muszę jechać.

Wyszła w pośpiechu, zostawiając mnie samego w pustym mieszkaniu. Siedziałem na kanapie, patrząc w ciemny ekran telewizora, a w mojej głowie kłębiły się najróżniejsze myśli. Ufałem jej, ale moja intuicja podpowiadała mi, że ta układanka ma brakujące elementy.

Śledziłem ją

Decyzję o tym, by pojechać za nią, podjąłem w ułamku sekundy. To nie było w moim stylu. Zawsze uważałem śledzenie partnera za oznakę ostatecznego upadku zaufania, a zaufanie było dla mnie fundamentem każdego związku. Jednak tamtego wieczoru coś we mnie pękło. Marta znowu szykowała się do wyjścia, a ja czułem, że jeśli nie dowiem się prawdy teraz, zwariuję od własnych domysłów.

Pożegnaliśmy się w przedpokoju. Kiedy zamknęła za sobą drzwi, odczekałem dwie minuty, chwyciłem kluczyki do swojego samochodu i zbiegłem po schodach. Zobaczyłem jej auto wyjeżdżające z parkingu. Ruszyłem za nią, zachowując bezpieczny dystans, by mnie nie zauważyła. Trasa prowadziła do sąsiedniego miasta, dokładnie tak, jak zawsze mówiła. Droga była pusta, miarowy szum opon uspokajał nieco moje skołatane nerwy.

Wmawiałem sobie, że robię z igły widły, że za chwilę zobaczę, jak parkuje przed nowoczesnym biurowcem, wchodzi do środka, a ja wrócę do domu z poczuciem winy, ale i z ulgą. Jednak kiedy wjechaliśmy do miasta, Marta nie skierowała się do dzielnicy biznesowej. Zamiast tego skręciła w stronę spokojnych, zielonych przedmieść. Ulica po ulicy, mijaliśmy rzędy zadbanych domów jednorodzinnych, otoczonych równo przystrzyżonymi żywopłotami. Moje serce zaczęło bić coraz szybciej.

Poznałem jej sekret

W końcu jej samochód zwolnił i wjechał na podjazd pięknego, piętrowego domu z dużym ogrodem. Zatrzymałem się kilkadziesiąt metrów dalej, pod rozłożystym drzewem, i wyłączyłem silnik. Patrzyłem, nie mogąc uwierzyć w to, co widzę.

Marta wysiadła z samochodu, ale nie wyglądała jak kobieta, która przyjechała na nocną zmianę do biura. W tym samym momencie drzwi wejściowe domu otworzyły się, a na próg wyszedł wysoki szatyn w swetrze. Uśmiechał się szeroko. Podszedł do niej, przejął siatki, a potem pochylił się i pocałował ją czule w usta. To nie był pocałunek przyjaciół czy znajomych. To był pocałunek kogoś, kto wita swoją partnerkę po długim dniu.

Świat zawirował mi przed oczami. Siedziałem w ciemnym samochodzie, ściskając kierownicę. Obserwowałem, jak wchodzą razem do środka, jak zapalają się światła w salonie, jak przez odsłonięte żaluzje widać ich sylwetki krzątające się po kuchni. Nie mogłem się ruszyć. Moje dłonie były zimne jak lód.

Miała drugie życie

Każde słowo, każdy gest, każda wymówka z ostatnich dwóch lat przewijały się w mojej głowie jak na zepsutej taśmie filmowej. Nocne zmiany. Wyjazdy służbowe. Przemęczenie. Oszczędzanie na nasz wymarzony dom. Wszystko to było jednym, wielkim, precyzyjnie utkanym kłamstwem.

Prawda gorsza niż najgorszy koszmar

Siedziałem pod tym domem przez cztery godziny. W końcu, nie mogąc znieść napięcia, wysiadłem z auta. Musiałem wiedzieć. Musiałem poznać prawdę, bez względu na to, jak bardzo miała boleć. Zbliżyłem się do ogrodzenia i spojrzałem na skrzynkę pocztową. Widniało na niej nazwisko. Wróciłem do samochodu i spędziłem resztę nocy na parkingu.

Kiedy nad ranem drzwi się otworzyły i Marta wyszła, by wrócić do mnie – do swojego „drugiego” życia – wysiadłem z auta i stanąłem jej na drodze. Zatrzymała się w pół kroku. Zobaczyłem w jej oczach czyste przerażenie. Upuściła torebkę na podjazd.

– Piotr… – wyszeptała, blada jak ściana.

– Nocna zmiana, tak? – mój głos był nienaturalnie spokojny, pozbawiony emocji, choć w środku wszystko we mnie krzyczało. – Dobrze ci idzie tłumaczenie, zwłaszcza rzeczywistości.

Prawda wyszła na jaw

Mężczyzna wyszedł z domu, zaniepokojony hałasem.

– Aniu, wszystko w porządku? Kto to jest? – zapytał, patrząc na mnie z dezorientacją.

Spojrzałem na niego, potem na nią. Nie czułem złości na tego człowieka. On, tak samo jak ja, był ofiarą jej potwornej gry.

– Jestem Piotr – powiedziałem spokojnie. – Mąż Marty. Chociaż pan pewnie zna ją jako Annę. Jesteśmy małżeństwem od dziesięciu lat.

Mężczyzna cofnął się, jakby oparzył się ogniem. Spojrzał na nią, szukając zaprzeczenia, ale ona tylko zakryła twarz dłońmi i zaczęła płakać. Nie czekałem na wyjaśnienia. Nie było słów, które mogłyby wytłumaczyć to, co zobaczyłem. Odwróciłem się i odszedłem do swojego samochodu. Droga powrotna minęła mi w całkowitej ciszy. Nie włączyłem radia, nie myślałem o niczym konkretnym. Czułem w sobie jedynie wielką, bezkresną pustkę.

Oszukiwała mnie

Okazało się, że prowadziła podwójne życie od ponad trzech lat. Tamtego mężczyznę poznała podczas jednego z wyjazdów służbowych. Zbudowała z nim całkowicie odrębną rzeczywistość, posługując się swoim drugim imieniem. Pieniądze, które rzekomo odkładała na nasze wspólne konto budowlane, inwestowała w dom z nim. Manipulowała czasem, kalendarzem i naszymi uczuciami z przerażającą precyzją, dbając o to, by te dwa światy nigdy się nie przecinały.

Spakowałem jej rzeczy jeszcze tego samego dnia. Kiedy wróciła, błagając o wybaczenie i tłumacząc, że się pogubiła, nie potrafiłem na nią patrzeć. Zniszczyła nie tylko nasze małżeństwo, ale dekadę mojego życia. Moje wspomnienia, które uważałem za piękne i prawdziwe, zostały skażone jadem kłamstwa.

Teraz, miesiące po tamtych wydarzeniach, próbuję złożyć swoje życie na nowo. Nasz wspólny plan o domu za miastem przepadł na zawsze. Zostałem sam, zmuszony do nauki ufania ludziom od początku. I choć czas leczy rany, wiem jedno – nigdy nie zapomnę widoku jej uśmiechu na tamtym podjeździe, w tamtym obcym świecie, do którego nigdy nie miałem wstępu.

Piotr, 43 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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