Pamiętam początki naszego małżeństwa jako czas nieustannego biegu. Kiedy inni nowożeńcy spędzali długie wieczory na spacerach, wyjazdach za miasto czy po prostu cieszeniu się swoją obecnością, my siedzieliśmy w małym, wynajmowanym pokoju, tonąc w dokumentach, fakturach i planach biznesowych. Adam miał wizję. Chciał stworzyć firmę od zera, zbudować imperium, które zapewni nam bezpieczeństwo do końca życia. Był w tym niezwykle przekonujący. Jego oczy błyszczały, gdy opowiadał o naszej przyszłości. Wierzyłam mu bezgranicznie.

Oboje ciężko pracowaliśmy

Od samego początku pomagałam mu we wszystkim. Po powrocie z mojej pracy na etacie, parzyłam dzbanek gorącej herbaty i siadałam do jego papierów. Zajmowałam się księgowością, kontaktami z klientami, tworzeniem ofert. Robiłam to wszystko za darmo, z czystej miłości i wiary w nasz wspólny cel. Kiedy czasem czułam potężne zmęczenie i pytałam, czy nie powinniśmy trochę zwolnić, Adam zawsze miał gotową odpowiedź.

– Kochanie, to tylko przejściowe – mówił, gładząc mnie po dłoni. – Zbudujemy mocne fundamenty, a potem będziemy mieli czas na wszystko. Na podróże, na odpoczynek, a przede wszystkim na dzieci. Wyobraź sobie, jaki start im zapewnimy.

Te słowa były dla mnie jak zaklęcie. Dla tej wizji przyszłej rodziny potrafiłam zrezygnować z własnych przyjemności, spotkań z przyjaciółkami, a nawet z własnego rozwoju zawodowego. Z czasem odeszłam z pracy, by całkowicie poświęcić się firmie Adama. Zostaliśmy partnerami w biznesie, choć na papierze wszystko należało wyłącznie do niego. Nie przeszkadzało mi to. Przecież byliśmy małżeństwem, ufaliśmy sobie, mieliśmy spędzić ze sobą resztę życia.

Lata mijały, firma powoli, ale sukcesywnie pięła się w górę. Zmieniliśmy wynajmowane mieszkanie na piękny dom z ogrodem, a biuro przeniosło się do nowoczesnego budynku w centrum miasta. Wszystko szło zgodnie z planem Adama. Tylko mój plan, ten o pokoiku z kołyską, wciąż był odkładany na później. Za każdym razem, gdy poruszałam temat powiększenia rodziny, słyszałam wymówki. Że to kluczowy moment dla firmy, że musimy poczekać na zakończenie dużego projektu, że jeszcze chwila i będziemy mogli sobie na to pozwolić bez stresu.

Chciałam mieć rodzinę

Nadszedł pierwszy czerwca. To data, która zawsze budziła we mnie szczególne emocje. Dzień Dziecka. Widok roześmianych maluchów na ulicach, rodziców kupujących balony i zabawki... Zawsze czułam wtedy ukłucie w sercu. Ale tym razem miało być inaczej. Firma osiągnęła niesamowity sukces. Zamknęliśmy ogromny kontrakt, który zapewniał nam spokój na lata. Adam nie miał już żadnych wymówek. Czułam, że to jest ten dzień, w którym w końcu usiądziemy i zaczniemy planować to, co dla mnie było najważniejsze.

Przygotowałam uroczystą kolację. Udekorowałam stół, zadbałam o każdy detal. Czekałam na niego z sercem bijącym mocniej niż zazwyczaj. Kiedy usłyszałam dźwięk otwieranego zamka w drzwiach, podeszłam do przedpokoju z uśmiechem.

Adam wyglądał świetnie. Ubrany w drogi garnitur, emanował pewnością siebie, która tak bardzo mnie kiedyś pociągała. Jednak jego wzrok był jakiś inny. Chłodny, zdystansowany. Nie odpowiedział na mój uśmiech. Zdjął marynarkę i bez słowa przeszedł do jadalni, spoglądając na nakryty stół.

– Świętujemy? – zapytał bez większego entuzjazmu.

– Tak – odpowiedziałam, czując lekki niepokój, który starałam się zignorować. – Świętujemy nasz sukces. Twój sukces, Adamie. Firma jest na szczycie. Osiągnęliśmy to, o czym marzyliśmy.

Usiedliśmy przy stole. Przez dłuższą chwilę panowała cisza. Zbierałam w sobie odwagę, by poruszyć ten najważniejszy temat. W końcu wzięłam głęboki oddech.

– Pamiętasz, co mi obiecałeś, kiedy zaczynaliśmy? – zaczęłam łagodnie. – Mówiłeś, że kiedy firma będzie stabilna, przyjdzie czas na rodzinę. Dzisiaj jest pierwszy czerwca. Patrzyłam na te wszystkie dzieci w parku i pomyślałam... że już nie musimy czekać.

Adam odłożył sztućce. Spojrzał na mnie w sposób, którego nigdy wcześniej nie widziałam. W jego oczach nie było ani krzty ciepła. Była tam tylko wyrachowana obojętność.

Mąż był podły

– Beata, musimy porozmawiać – powiedział tonem, jakiego używał podczas trudnych negocjacji biznesowych. – Nie będzie żadnych dzieci.

Zamrugałam, nie rozumiejąc. Słowa dotarły do mnie, ale ich znaczenie wydawało się zupełnie abstrakcyjne.

– Jak to... nie będzie? Przecież zawsze mówiliśmy, że to tylko kwestia czasu. Odkładaliśmy to dla firmy. Ale teraz...

– Ty odkładałaś – przerwał mi bezlitośnie. – Ja nigdy nie miałem w planach założenia rodziny. Nie chcę mieć dzieci. Nie interesuje mnie przewijanie, nieprzespane noce i rezygnacja z mojego życia.

Czułam, jak powietrze uchodzi mi z płuc. Świat zawirował, a piękna jadalnia nagle stała się obcym, zimnym miejscem.

– O czym ty mówisz? – mój głos drżał. – Przecież od dnia ślubu obiecywałeś mi... Mówiłeś, że budujemy to dla nich.

Adam westchnął ciężko, jakby tłumaczył coś osobie wyjątkowo nierozgarniętej. Oparł łokcie na stole i splotł dłonie.

– Bądźmy dorośli, Beata. Kiedy braliśmy ślub, nie miałem nic. Miałem tylko pomysł i potrzebowałem kogoś, kto weźmie na siebie całą czarną robotę, żebym ja mógł skupić się na rozwoju. Znałem cię. Wiedziałem, jaka jesteś oddana, pracowita i jak łatwo dajesz się prowadzić za nos obietnicami o domowym ognisku.

Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Ten człowiek, z którym spędziłam tyle lat, z którym dzieliłam każdy sukces i każdą porażkę, siedział naprzeciwko mnie i spokojnie niszczył całe moje życie.

– Chcesz mi powiedzieć... – wyszeptałam, bo na głośniejsze słowa nie miałam siły. – Chcesz mi powiedzieć, że kłamałeś przez te wszystkie lata? Że byłam dla ciebie tylko darmowym pracownikiem?

– Byłaś idealnym wspólnikiem. Nie musiałem ci płacić, nie narzekałaś na nadgodziny, a wizja przyszłego macierzyństwa trzymała cię w pełnym posłuszeństwie. Ale teraz firma jest stabilna. Stać mnie na najlepszych dyrektorów i asystentów. Twoja rola się skończyła.

Czułam się oszukana

Siedziałam w bezruchu, wpatrując się w jego twarz. Szukałam w niej jakiegokolwiek śladu żalu, jakichś wyrzutów sumienia. Nie znalazłam niczego. Adam był całkowicie opanowany. Osiągnął swój cel. Wykorzystał mnie do cna, wyssał ze mnie całą energię, młodość i marzenia, a teraz po prostu informował mnie, że umowa dobiegła końca.

– Jesteś potworem – powiedziałam w końcu, a po moich policzkach popłynęły łzy bezsilności.

– Jestem realistą – odparł, wstając od stołu. – Zabezpieczę cię finansowo. Dostaniesz mieszkanie i odpowiednią sumę, żebyś nie musiała martwić się o przyszłość. Ale nasze drogi tutaj się rozchodzą. Chcę cieszyć się tym, co zbudowałem, bez ciężaru w postaci znudzonej żony i płaczących dzieci.

Patrzyłam, jak wychodzi z jadalni, zostawiając mnie w całkowitej pustce. Całe moje dotychczasowe życie okazało się wielką iluzją, precyzyjnie zaplanowanym spektaklem, w którym grałam rolę pożytecznej idiotki. Oddałam mu wszystko. Zrezygnowałam z własnych ambicji, odsunęłam się od przyjaciół, poświęciłam zdrowie i czas, pracując po nocach, byle tylko jego marzenie mogło się spełnić.

To nie była miłość

Wierzyłam, że budujemy coś wspólnego. Że każda nieprzespana noc przy dokumentach to cegiełka do naszego przyszłego, rodzinnego domu. Tymczasem budowałam własne więzienie i fundamenty jego egoizmu.

Kiedy zostałam sama w wielkim, cichym domu, dotarło do mnie, jak bardzo dałam się zmanipulować. Moja miłość była prawdziwa, ale dla niego stanowiła jedynie narzędzie biznesowe. Najbardziej bolał mnie jednak fakt, że ukradł mi czas. Czas, którego nie da się cofnąć, a który mogłam poświęcić na zbudowanie życia z kimś, kto naprawdę chciałby dzielić ze mną przyszłość.

Dzisiaj próbuję na nowo poskładać swoje życie. Każdy dzień jest walką z poczuciem zdrady i ogromnej naiwności. Wiem, że czeka mnie długa droga, by odzyskać poczucie własnej wartości i uwierzyć, że jeszcze potrafię komuś zaufać. Ale lekcja, którą otrzymałam, choć brutalna, otworzyła mi oczy. Nigdy więcej nie pozwolę, by ktoś budował swoje szczęście na moich łzach.

Beata, 37 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: