Każdy rodzic doskonale wie, jak wielkim wyzwaniem logistycznym są letnie wakacje. Dwa miesiące wolnego od szkoły dla naszych pociech to czas beztroski i zabawy, ale dla nas, dorosłych, to często okres intensywnego planowania. Moja żona i ja pracowaliśmy na pełne etaty. Nasze dzieci, dziesięcioletnia Kasia i ośmioletni Tomek potrzebowały przestrzeni, ruchu i ciągłej uwagi. Wymienialiśmy się urlopami, organizowaliśmy półkolonie, ale wciąż brakowało nam dwóch tygodni, by w pełni pokryć czas ich wolnego. Wtedy właśnie pojawił się pomysł, który wydawał się idealny w swojej prostocie. Babcia Jadwiga.

Liczyliśmy na pomoc teściowej

Moja teściowa mieszkała w uroczej miejscowości za miastem, w sporym domu z pięknym, starannie wypielęgnowanym ogrodem. Dla dzieci z miasta to był prawdziwy raj. Pamiętałem z własnego dzieciństwa, jak wspaniałe były wakacje u dziadków – bieganie boso po trawie, budowanie baz z gałęzi i jedzenie świeżych malin prosto z krzaczka. Chciałem, by moje dzieci miały podobne wspomnienia. Moja żona, choć znała trudny charakter swojej matki, również uznała to za najlepsze wyjście. Postanowiliśmy pojechać do Jadwigi w niedzielne popołudnie, by przy kawie i cieście zapytać ją o możliwość przyjęcia wnuków na czternaście dni.

Atmosfera podczas tamtej wizyty początkowo była bardzo miła. Jadwiga wypytywała o nasze sukcesy zawodowe, chwaliła postępy dzieci w szkole i serwowała domowe wypieki. Kiedy jednak przeszliśmy do sedna sprawy, jej wyraz twarzy natychmiast uległ zmianie. Z uśmiechniętej babci przeobraziła się w chłodnego negocjatora. Siedziała prosto w swoim rzeźbionym fotelu, uważnie lustrując nas wzrokiem, jakbyśmy właśnie zaproponowali jej coś niezwykle ryzykownego.

Miała zaskakujące warunki

– Oczywiście, że mogę zająć się dziećmi – powiedziała w końcu, odstawiając filiżankę na spodek z cichym brzękiem. – Ale musimy ustalić pewne zasady. Mój dom to oaza spokoju, a wasze dzieci są... powiedzmy to wprost, niezwykle żywiołowe.

– Mamo, to przecież tylko dwa tygodnie – wtrąciła moja żona, próbując obrócić sytuację w żart. – Nie zburzą ci domu.

– Tego nie byłabym taka pewna – odparła Jadwiga z całkowitą powagą. – Dlatego zgadzam się na ich przyjazd pod jednym warunkiem. Zanim tu zamieszkają, wpłacicie mi kaucję zwrotną na wypadek ewentualnych zniszczeń. Pięć tysięcy złotych.

Zamurowało mnie. Spojrzałem na żonę, licząc, że to jakiś dziwny, specyficzny żart jej matki. Ale twarz Jadwigi nie wyrażała najmniejszego rozbawienia. Czekała na naszą reakcję z założonymi rękami.

– Kaucję? Za wnuki? – zapytałem, nie kryjąc zdumienia. – Przecież to rodzina, a nie obcy wynajmujący apartament na weekend.

– Właśnie dlatego, że to rodzina, musimy dbać o jasne sytuacje finansowe – odpowiedziała gładko teściowa. – Jeśli dzieci będą grzeczne i niczego nie zniszczą, oddam wam całą kwotę co do grosza w dniu ich wyjazdu. To tylko zabezpieczenie moich antyków, drewnianych podłóg i cennych roślin w ogrodzie. Same wiecie, jak drogie jest teraz odnawianie czegokolwiek.

Byliśmy zdesperowani. Terminy goniły, alternatywne opcje opieki były albo niedostępne, albo absurdalnie drogie i niepewne. Moja żona, chcąc uniknąć konfliktu z matką, szturchnęła mnie lekko pod stołem i posłała błagalne spojrzenie. Wbrew swojemu przeczuciu, które ostrzegało mnie przed tym układem, skinąłem głową. Przecież to była babcia moich dzieci. Nie mogła chcieć nas oszukać.

– Dobrze, przeleję ci te pieniądze jutro rano – powiedziałem z ciężkim westchnieniem. – Ale ufam, że to faktycznie tylko formalność.

Dzieci były niezadowolona

Kilka dni później zawieźliśmy Kasię i Tomka do babci. Dzieci były zachwycone wizją spędzenia czasu z dala od miejskiego zgiełku. Zostawiliśmy im pełne torby ubrań, ulubione zabawki i mnóstwo przekąsek, by teściowa nie musiała martwić się o dodatkowe zakupy. Pożegnaliśmy się wylewnie i wróciliśmy do naszych obowiązków, z ulgą odhaczając kolejny punkt na liście wakacyjnych problemów.

Jednak z każdym dniem nasze poczucie spokoju zaczynało słabnąć. Kiedy dzwoniliśmy wieczorami, by porozmawiać z dziećmi, ich entuzjazm wyraźnie malał. Tomek narzekał, że nie może biegać po trawniku, bo babcia boi się o swoje nowe sadzonki. Kasia z kolei wspominała, że muszą siedzieć w salonie jak trusie, ponieważ teściowa denerwuje się, gdy ktoś dotyka jej kryształowych wazonów lub przesuwa krzesła bez podnoszenia ich do góry.

– Tato, my tu w ogóle nic nie możemy robić – poskarżył się Tomek pewnego wieczoru, a w jego głosie słychać było ogromny smutek. – Nawet w piłkę gramy tylko na podjeździe, i to tak lekko, żeby nie uderzyć w bramę.

Próbowałem ich pocieszać, tłumacząc, że babcia jest starsza i potrzebuje więcej spokoju, ale w głębi duszy czułem rosnącą frustrację. Płaciliśmy – a właściwie zablokowaliśmy – ogromną sumę pieniędzy po to, by dzieci mogły swobodnie odpocząć, a okazało się, że trafiły do miejsca przypominającego muzeum o zaostrzonym rygorze.

Minęły dwa tygodnie i wreszcie nadszedł dzień odbioru naszych pociech. Pojechaliśmy tam z samego rana, stęsknieni i gotowi na powrót do normalności. Dzieci wybiegły nam na spotkanie z taką radością, jakbyśmy uwalniali je z jakiegoś ponurego miejsca. Szybko spakowaliśmy ich rzeczy do bagażnika, podczas gdy moja żona poszła porozmawiać z matką.

Byliśmy w szoku

Kiedy wszedłem do salonu, zastałem teściową siedzącą przy stole z notesem w ręku. Wyglądała na niezwykle zajętą i skupioną. Na mój widok nawet nie podniosła wzroku, tylko kontynuowała zapisywanie czegoś długopisem.

– Dziękujemy za opiekę nad dziećmi, Jadwigo – zacząłem, starając się brzmieć uprzejmie. – Mam nadzieję, że nie sprawiły ci większych problemów. Spakowaliśmy już wszystko, więc będziemy uciekać. Chciałbym jeszcze tylko załatwić sprawę kaucji, żebyśmy mieli czyste konto.

Wtedy teściowa odłożyła długopis, poprawiła okulary na nosie i spojrzała na mnie z wyrazem twarzy, którego nigdy nie zapomnę. Była to mieszanka satysfakcji i chłodnej obojętności.

– Owszem, porozmawiajmy o kaucji – powiedziała powoli. – Muszę wam z przykrością oznajmić, że nie zwrócę wam tych pieniędzy. Właściwie to cieszę się, że wzięłam z góry aż pięć tysięcy, bo straty są znaczne.

Zastygłem. Moja żona również spojrzała na matkę z szeroko otwartymi oczami. W domu panował absolutny porządek. Nigdzie nie widziałem stłuczonych wazonów, połamanych krzeseł czy zniszczonych ścian. Wszystko wyglądało dokładnie tak samo, jak w dniu, w którym przywieźliśmy tu dzieci.

– O czym ty mówisz? – zapytałem, czując, jak ciśnienie zaczyna mi niebezpiecznie rosnąć. – Jakie straty? Dzieci przez całe dwa tygodnie bały się nawet głośniej odezwać. Wszystko jest w idealnym stanie!

Teściowa wymyśliła argumenty

Jadwiga uśmiechnęła się z wyższością i podsunęła mi pod nos swój notes. Zapisane w nim były punkty, które z każdą przeczytaną sekundą wydawały mi się coraz bardziej surrealistyczne.

– Spójrz na to – zaczęła wymieniać, stukając palcem w papier. – Po pierwsze, mikrozarysowania na parkiecie w korytarzu. Wasz syn biegał w kapciach, które miały zbyt twardą podeszwę. Cyklinowanie całego przedpokoju to ogromny koszt. Po drugie, zadeptana trawa wokół huśtawki. Mój ogrodnik będzie musiał dosiewać specjalną mieszankę i nawozić teren. Po trzecie, nadmierne zużycie wody i prądu. Dzieci myły ręce za każdym razem, gdy wracały z podwórka.

Nie wierzyłem własnym uszom. To były kompletne bzdury, wymyślone na poczekaniu preteksty, byle tylko zatrzymać pieniądze.

– Przecież to są normalne ślady użytkowania domu! – podniosłem głos, nie mogąc dłużej powstrzymać gniewu. – Trawa odrośnie, a mikro-zarysowania... na litość boską, ten parkiet ma dwadzieścia lat! Nie możesz nas obciążać za to, że dzieci po prostu tu mieszkały!

– To nie wszystko – przerwała mi zimno teściowa. – Największym kosztem jest moje zużycie emocjonalne. Przez dwa tygodnie żyłam w ciągłym napięciu. Musiałam znosić hałas, pilnować ich na każdym kroku i odpowiadać na ciągłe pytania. Mój spokój ducha został całkowicie zrujnowany. Uważam, że te pięć tysięcy to i tak niewielka rekompensata za to, co musiałam przejść.

Zrozumiałem, że to wszystko było ukartowane od samego początku. Jadwiga nigdy nie zamierzała oddać nam tych pieniędzy. Znalazła sobie doskonały pretekst, by wyciągnąć od nas gotówkę, wykorzystując naszą trudną sytuację i fakt, że zaufaliśmy jej jako członkowi rodziny. Wakacje wnuków były dla niej jedynie lukratywnym biznesem.

Prawda zniszczyła rodzinne więzi

Moja żona próbowała jeszcze przemówić matce do rozsądku, błagała, płakała i argumentowała, ale Jadwiga pozostała niewzruszona. Schowała notes do szuflady, wstała i oświadczyła, że rozmowa jest skończona. Kazała nam opuścić swój dom, grożąc, że jeśli nie przestaniemy robić awantur, więcej nie zobaczymy jej na oczy.

Wyszliśmy stamtąd w absolutnym szoku. Dzieci czekały w samochodzie, nieświadome dramatu, który właśnie rozegrał się w salonie ich babci. Przez całą drogę powrotną do miasta w samochodzie panowała grobowa cisza. Straciłem pięć tysięcy złotych – sumę, na którą ciężko pracowałem i którą mieliśmy przeznaczyć na jesienny wyjazd w góry. Ale to nie utrata pieniędzy bolała mnie najbardziej.

Najgorsza była świadomość perfidnej zdrady. Zostałem oszukany przez osobę, która powinna stanowić wzór i wsparcie. Moja teściowa z premedytacją wykorzystała własne wnuki, by napełnić swój portfel. Przekuła rodzinną przysługę w wyrachowaną transakcję, a na koniec dorobiła do tego absurdalną ideologię „emocjonalnego zużycia”.

Robert, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: