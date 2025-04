„Mój były mąż robi wszystko, by nie płacić alimentów. Swój sklep przepisał na nową żonę, a sam udaje biednego”

Mój były mąż to sknerus i egoista, który własnym dzieciom żałuje pieniędzy. Robi wszystko, by nie płacić alimentów i jeszcze uchodzi mu to na sucho, a nam ledwo starcza na życie.