Droga w góry upłynęła nam w doskonałych nastrojach. Wiosna w pełni mieniła się setkami barw za szybami samochodu, a my śpiewałyśmy stare przeboje, które leciały w radiu. Z okazji Dnia Matki postanowiłam zafundować nam wspólny, przedłużony weekend w jednym z najbardziej luksusowych ośrodków spa na południu kraju. Chciałam, żeby mama poczuła się doceniona w ten wyjątkowy dzień. Odkąd pamiętam, zawsze stawiała moje potrzeby ponad swoje. Wychowywała mnie w dużej mierze sama, po tym jak mój ojciec odszedł od nas, gdy byłam jeszcze małą dziewczynką. Nasza więź była silna, a przynajmniej tak mi się zawsze wydawało.

To miał być idealny prezent na Dzień Matki

Kiedy dotarłyśmy na miejsce, zapach lawendy i delikatna, relaksująca muzyka w lobby od razu wprawiły nas w błogi nastrój. Ośrodek był oszałamiający. Marmurowe posadzki, ogromne okna z widokiem na ośnieżone szczyty i uśmiechnięta obsługa sprawiały, że czułyśmy się jak w bajce. Mama była zachwycona. Jej oczy błyszczały z radości, gdy oglądała nasz przestronny apartament.

– Córeczko, to wszystko jest zbyt wspaniałe – powiedziała, siadając na brzegu wielkiego łóżka. – Naprawdę nie musiałaś wydawać na mnie tyle oszczędności.

– Mamo, zasługujesz na wszystko, co najlepsze – odpowiedziałam, siadając obok niej i obejmując ją ramieniem. – To nasz czas. Żadnych zmartwień, żadnego pośpiechu. Tylko relaks, spacery i pyszne jedzenie.

Pierwsze dwa dni minęły nam na niespiesznym celebrowaniu chwil. Chodziłyśmy na długie spacery po okolicznych dolinach, wdychając rześkie, górskie powietrze. Popołudniami oddawałyśmy się w ręce wykwalifikowanych masażystek, które za pomocą aromatycznych olejków uwalniały napięcie z naszych mięśni. Wieczorami siadałyśmy w hotelowej restauracji, delektując się wykwintnymi potrawami i świeżo wyciskanymi sokami owocowymi. Było idealnie. Aż do trzeciego wieczoru.

Jedno spotkanie zmieniło wszystko

Zeszłyśmy do restauracji na kolację. Sala była wypełniona łagodnym światłem świec, a w tle cicho grał pianista. Zajęłyśmy nasz ulubiony stolik przy oknie. Zamówiłyśmy jedzenie i rozmawiałyśmy o planach na kolejny dzień, gdy nagle usłyszałam za plecami piskliwy, pełen niedowierzania kobiecy głos.

– Bożena? O rany, Bożena, czy to ty?

Moja mama zamarła. Widelec z kawałkiem pieczonego warzywa zatrzymał się w połowie drogi do jej ust. Spojrzała w stronę, z której dobiegał głos, a na jej twarzy odmalowało się coś, czego nie potrafiłam od razu zinterpretować. Zaskoczenie? Strach? Panika?

Obok naszego stolika stanęła elegancka, bardzo zadbana kobieta w zbliżonym do mamy wieku. Miała na sobie czerwoną sukienkę i szeroki uśmiech na twarzy.

– Krystyna? – wydusiła z siebie mama, wyraźnie starając się zapanować nad głosem. – Krysiu, co za niespodzianka.

– Nie widziałyśmy się chyba z trzydzieści lat! – zawołała kobieta, przysuwając sobie krzesło z sąsiedniego stolika i siadając bez pytania obok nas. – Jak ten czas leci. Co u ciebie? O rany, a to musi być Monika!

Krystyna spojrzała na mnie z zachwytem, po czym przeniosła wzrok na moją mamę.

– Dzień dobry – powiedziałam uprzejmie, choć czułam lekkie zakłopotanie nagłym wtargnięciem obcej osoby w naszą intymną przestrzeń.

– Ależ z ciebie wyrosła piękna kobieta – kontynuowała kobieta, nie zważając na to, że mama milczy jak zaklęta. – Pamiętam cię jako malutkie zawiniątko. Bożena, muszę ci powiedzieć, że zawsze podziwiałam twoją odwagę. Wzięliście to biedne maleństwo w najgorszym momencie. Wszyscy znajomi mówili, że zwariowałaś, adoptując dziecko, kiedy twój związek z Markiem już wtedy sypał się w gruzy. Myśleliście, że to was uratuje, prawda? Ale spójrz, jaka piękna, dorosła dziewczyna z niej wyrosła. Zrobiłaś wspaniałą rzecz.

Czas zwolnił. Słowa Krystyny zawisły w powietrzu, odbijając się w mojej głowie echem. Adopcja? Biedne maleństwo? Związek sypiący się w gruzy? Spojrzałam na mamę. Jej twarz była całkowicie pozbawiona kolorów. Wpatrywała się w blat stołu, a jej dłonie drżały. Nawet nie próbowała zaprzeczać. Nie wybuchnęła śmiechem, nie powiedziała, że to absurdalna pomyłka.

– Krysiu... – zaczęła mama cicho, łamiącym się głosem. – Proszę cię, przestań.

– Ojej, czy ja powiedziałam coś nie tak? – kobietazorientowała się w końcu, że atmosfera przy stole stała się gęsta i lodowata. Zmieszała się, patrząc na mnie, a potem na mamę. – Moniko, ty... ty nie wiedziałaś?

– O czym nie wiedziałam? – zapytałam powoli, czując, jak w gardle rośnie mi wielka gula. – Mamo, o czym ona mówi?

Krystyna podniosła się gwałtownie, mamrocząc coś o tym, że musi wracać do swojego pokoju, i zniknęła z restauracji szybciej, niż się pojawiła. Zostałyśmy we dwie. Cisza między nami dzwoniła w uszach głośniej niż grający w tle pianista.

Moje życie było wielkim kłamstwem

Patrzyłam na kobietę, którą przez trzydzieści lat nazywałam mamą. Czekałam, aż powie, że ta obca kobieta jest szalona, że pomyliła nas z kimś innym. Ale ona tylko milczała, połykając łzy.

– Mamo? – powtórzyłam, czując, jak serce bije mi coraz mocniej w klatce piersiowej. – Powiedz, że to nieprawda. Powiedz, że jestem twoją córką.

– Jesteś moją córką, Moniko – wyszeptała, podnosząc na mnie zapłakane oczy. – Zawsze nią byłaś i zawsze nią będziesz.

– Ale czy ty mnie urodziłaś? – zapytałam wprost, nie pozwalając na uniki.

Zamknęła oczy, a po jej policzkach spłynęły dwie ciężkie łzy.

– Nie – odpowiedziała cicho, ledwie słyszalnie. – Zostałaś adoptowana, gdy miałaś sześć miesięcy.

Poczułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Wszystko zawirowało. Trzydzieści lat mojego życia. Moja tożsamość. Moje podobieństwo do rodziny, którego tak uparcie się doszukiwałam w starych albumach. To wszystko było kłamstwem.

– Dlaczego mi nie powiedziałaś? – Mój głos drżał z emocji, których nie potrafiłam opanować. – Przez tyle lat... Miałaś tysiące okazji. Zatajałaś to przede mną celowo!

– Bałam się – wyłkała. – Bałam się, że mnie odrzucisz. Że pomyślisz, że nie kocham cię tak, jak powinnam. Jesteś całym moim światem, Monika.

– A to, co mówiła ta kobieta? – Drążyłam dalej, ignorując jej łzy, bo moje własne paliły mnie pod powiekami. – Że adoptowaliście mnie, by ratować małżeństwo? Zrobiliście ze mnie narzędzie do naprawy waszego związku?!

– Nie! To nie tak! – zaprotestowała gwałtownie, chwytając moją dłoń leżącą na stole, ale natychmiast ją cofnęłam. – Marek i ja oddalaliśmy się od siebie. Myśleliśmy, że dziecko... że to wniesie nowe życie do naszego domu. Ale kiedy cię zobaczyliśmy, to nie chodziło już o nas. Chodziło o ciebie. Pokochałam cię od pierwszej sekundy. Marek odszedł, bo nie potrafił sprostać odpowiedzialności, ale ja nigdy nie żałowałam, że jesteś ze mną.

Wstałam od stołu. Nie mogłam tam dłużej siedzieć. Nie mogłam patrzeć na jej twarz, która nagle stała się dla mnie twarzą obcej osoby. Kobiety, która wzięła mnie do siebie, by posklejać rozbite serce męża, a gdy to się nie udało, zachowała dla siebie największy życiowy sekret.

– Monika, dokąd idziesz? – zapytała ze strachem w głosie.

– Muszę pobyć sama – odpowiedziałam chłodno i odwróciłam się na pięcie.

Nie wiem, jak to zaakceptować

Resztę wyjazdu spędziłyśmy niemal w całkowitym milczeniu. Unikałam jej wzroku, a nasze drogi w luksusowym spa rozeszły się w przeciwne strony. Ja spacerowałam samotnie po górskich szlakach, starając się uporządkować myśli. Zastanawiałam się nieustannie, kim tak naprawdę jestem. Gdzie są moi biologiczni rodzice? Dlaczego mnie oddali? Czy kiedykolwiek o mnie myśleli?

Kiedy wracałyśmy do domu, w samochodzie nie grała już muzyka. Atmosfera była gęsta i duszna. Patrzyłam przez okno na mijane krajobrazy, nie czując nic oprócz ogromnej pustki.

Rozumiem, że moja mama chciała mnie chronić. Rozumiem, że mnie kochała. Ale zaufanie, które budowałyśmy przez całe moje życie, runęło z głośnym trzaskiem, a jego odłamki dotkliwie raniły nas obie. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdołam jej wybaczyć to, że odebrała mi prawo do prawdy o samej sobie. Moja tożsamość została zredukowana do milczenia i wygodnego kłamstwa. Teraz muszę zbudować siebie od nowa, cegła po cegle, z dala od kobiety, która przez całe życie nazywała mnie swoją córką.

Monika, 30 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

