Najpierw na parapecie w kuchni pojawił się mały fikus. Potem dołączyła do niego paprotka, a zaraz po niej jakaś roślina o trudnej do wymówienia nazwie. Cieszyłem się, że Klaudyna znalazła sobie nowe hobby. Przez ostatnie miesiące wracała z biura całkowicie wyczerpana, a opieka nad zielonymi podopiecznymi wyraźnie poprawiała jej nastrój.

Miała nowe hobby

Niestety, ta niewinna pasja bardzo szybko wymknęła się spod kontroli. Z każdym tygodniem w naszym mieszkaniu przybywało doniczek. Żona zaczęła kupować specjalistyczne lampy do doświetlania roślin, nawilżacze powietrza i stacje pogodowe, które mierzyły poziom wilgotności w każdym rogu mieszkania.

Pewnego dnia potknąłem się o wielki worek porzucony w przedpokoju. Kiedy wszedłem do pokoju, zaniemówiłem. Na naszej kanapie leżała folia malarska. Na niej piętrzyły się stosy kory, ziemi i mchu. Moja żona w ogromnych rękawicach przesadzała właśnie coś, co wyglądało jak gigantyczny łopian.

– Kochanie, czy my musimy mieć takie pobojowisko w mieszkaniu?

– To jest monstera o rzadkim wybarwieniu, wymaga natychmiastowego przesadzenia po transporcie – odpowiedziała Klaudyna. – Nie mogła czekać do weekendu. Korzenie by zgniły.

Westchnąłem tylko i poszedłem do kuchni, zrobić sobie herbatę. W kuchni kapało z rury pod zlewem. Wiedziałem, że muszę wezwać fachowca, bo moje amatorskie próby naprawy tylko pogorszyłyby sprawę.

Wydała nasze pieniądze

Problem polegał na tym, że fachowiec kosztuje, a zasoby na naszym wspólnym koncie bankowym topniały w zastraszającym tempie. Początkowo myślałem, że to wina rosnących cen w sklepach. Dopiero kiedy zacząłem dokładnie analizować historię przelewów, zrozumiałem skalę problemu. Pieniądze znikały regularnie w sklepach ogrodniczych.

– Kochanie, musimy porozmawiać o naszych wydatkach – powiedziałem do zony któregoś dnia. – W tym miesiącu wydałaś prawie dwa tysiące na rośliny. Z czego zapłacimy ubezpieczenie samochodu?

Spojrzała na mnie z oburzeniem.

– Te sadzonki azalii japońskich są unikatowe. Jeśli je dobrze poprowadzę, za rok będą warte trzy razy więcej. Poza tym to jedyna rzecz, która daje mi radość. Chcesz mi zabrać coś, co mnie uspokaja?

– Nie chcę ci niczego zabierać. Ale nie stać nas na takie inwestycje. Szafka pod zlewem zaraz nam zgnije od wilgoci, uszczelka jest do wyrzucenia, a ty kupujesz kolejne kwiaty.

– Zlew może poczekać – ucięła. – Azalie wyprzedawały się w kilka minut, musiałam działać szybko.

Miała argumenty

Nie poznawałem kobiety, z którą wziąłem ślub. Moja rozsądna, twardo stąpająca po ziemi żona zniknęła, a jej miejsce zajęła osoba, dla której liczył się tylko kolejny wyrastający liść. Mijały kolejne tygodnie. Sytuacja w domu stawała się coraz bardziej napięta. Przestałem zapraszać znajomych, bo nie było gdzie usiąść. Każda wolna przestrzeń była zajęta przez pnącza, donice, drabinki i nawilżacze. Z powodu wysokiej wilgotności w mieszkaniu zaczęła odklejać się tapeta w przedpokoju.

Pewnego dnia odebrałem samochód od mechanika. Naprawa hamulców wyniosła znacznie więcej, niż zakładałem. Musiałem zapłacić kartą kredytową, ponieważ na naszym koncie zostało zaledwie sto złotych, a do wypłaty brakowało jeszcze kilkunastu dni. Zmęczony i zestresowany, wróciłem do domu. Już na klatce schodowej minąłem kuriera schodzącego z góry. Miałem złe przeczucia. Kiedy otworzyłem drzwi mieszkania, moje obawy się potwierdziły. W przedpokoju stały dwa pudła.

Miarka się przebrała

Woda w kuchni zaczynała zalewać podłogę. Moja zona natomiast stała w pokoju, całkowicie pochłonięta rozpakowywaniem swojego nowego nabytku.

– Co tu się dzieje?! – krzyknąłem, łapiąc za mopa i rzucając ręczniki na zalaną podłogę. – Cała kuchnia pływa!

– Ojej, nie zauważyłam – powiedziała zaskoczona. – Skupiłam się na rozpakowywaniu. Spójrz, dotarła specjalna ziemia wulkaniczna, na którą tyle czekałam.

Rzuciłem mokry ręcznik do zlewu.

– Ziemia wulkaniczna? Klaudyna, obudź się! Nie mamy pieniędzy na jedzenie do końca miesiąca, musiałem wziąć kredyt na naprawę samochodu, a ty wydajesz ostatnie grosze na ziemię do kwiatków?!

– Nie rozumiesz, jakie to dla mnie ważne!

– Rozumiem, że uciekasz w te rośliny przed prawdziwym życiem, ale ja już nie daję rady ciągnąć tego wszystkiego sam. Mamy obowiązki! Jesteśmy dorośli!

Zapadła głucha cisza

Klaudyna usiadła na brzegu kanapy. Schowała twarz w dłoniach. Płakała. Poczułem wyrzuty sumienia, że podniosłem głos. Zostawiłem nieposprzątaną podłogę i usiadłem obok niej.

– Przepraszam, że krzyczałem, ale jestem przerażony naszą sytuacją. Powiedz mi, co się dzieje. Tak naprawdę.

Wzięła głęboki oddech i otarła mokre policzki wierzchem dłoni.

– Ja po prostu nie radzę sobie z niczym. W pracy szef stawia coraz wyższe wymagania, czuję się jak kompletne zero. Każdego dnia boję się, że mnie zwolnią. Kiedy przychodzę do domu i zajmuję się roślinami, widzę efekty. Widzę, jak wypuszczają nowe liście, jak rosną dzięki mojej opiece. To jedyna dziedzina mojego życia w której czuję się dobra.

Całkowicie przeoczyłem, w jak fatalnym stanie psychicznym była moja żona. Rośliny nie były złośliwym kaprysem. Były jej plastrem na rosnące poczucie beznadziei i wypalenie zawodowe.

– Dlaczego mi nie powiedziałaś, że jest aż tak źle w biurze?

– Bo ty masz na głowie utrzymanie domu. Nie chciałam być dodatkowym ciężarem. Myślałam, że znajdę ukojenie w tym moim małym ogrodzie, ale masz rację. Straciłam nad tym kontrolę. Uzależniłam się od tych zakupów.

Szczerze porozmawialiśmy

Następnego ranka wziąłem dzień wolny i wspólnie posprzątaliśmy mieszkanie. Wezwaliśmy wreszcie hydraulika, który wymienił uszczelki w kuchni. Kosztowało to niemało, ale w końcu przestałem słyszeć to irytujące kapanie.

Odbyliśmy też długą i trudną rozmowę o finansach i przyszłości. Ustaliliśmy twarde zasady. Założyliśmy osobne subkonto, na które co miesiąc przelewamy określoną, niewielką kwotę. To budżet wyłącznie na hobby Klaudyny. Kiedy pieniądze się skończą, nie ma mowy o kolejnych zamówieniach, niezależnie od tego, jak unikatowa sadzonka pojawi się na aukcji.

Żona zrozumiała, że musi uporać się z problemem u źródła. Zaczęła szukać nowej pracy, a w międzyczasie zapisała się na warsztaty radzenia sobie ze stresem. W miarę jak odzyskiwała pewność siebie, jej obsesyjna potrzeba kupowania nowych roślin słabła.

Stanęła na nogi

Co więcej, wspólnie wpadliśmy na świetny pomysł. Ponieważ nasz salon i tak przypominał szklarnię, Klaudyna zaczęła rozmnażać swoje najcenniejsze okazy. Sadzonki, w tym te słynne azalie japońskie i drogie monstery, zaczęła wystawiać na lokalnych grupach internetowych.

Okazało się, że ma ogromną wiedzę i tak zwaną rękę do kwiatów. W ciągu kilku miesięcy sprzedaż szczepek nie tylko w całości pokryła jej wydatki na nawozy i podłoża, ale też pomogła nam nadpłacić dług na karcie kredytowej po feralnej naprawie samochodu.

Nasze mieszkanie wciąż tonie w zieleni. Rośliny zajmują sporo miejsca, ale nie są już symbolem ucieczki od problemów. Stały się częścią naszego życia, na nowo poukładanego i zdrowego. Odzyskałem żonę, naprawiłem zlew, a nawet nauczyłem się odróżniać fikusa od filodendrona. I szczerze mówiąc, powietrze w naszym domu nigdy nie było tak czyste.

Michał, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

