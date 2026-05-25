Codziennie mijałam ją na klatce schodowej i czułam, jak w żołądku rośnie mi gula. Jej papierowe torby z luksusowych delikatesów były dla mnie jak wyrzut sumienia, przypominający o moim skrupulatnie wyliczanym budżecie i wiecznym planowaniu posiłków.

Kupowałam mało i tanio

To było wczesne popołudnie, a ja stałam w kolejce w pobliskim sklepie. W koszyku miałam chleb, kawałek zwykłego żółtego sera, kilka pomidorów i kilogram schabu z promocji. W głowie już układałam plan działania na najbliższe dni, przeliczając w myślach każdą wydaną złotówkę. Mój mąż, Rafał, pracował na pełen etat w zakładzie stolarskim, a ja dorabiałam jako księgowa na pół etatu, żeby móc spędzać więcej czasu z naszą nastoletnią córką, Zosią. Nie głodowaliśmy, ale o rozrzutności nie było mowy. Każdy większy wydatek musiał być wpisany do zeszytu, który leżał na naszej lodówce.

Właśnie miałam poprosić ekspedientkę o dziesięć plasterków najtańszej polędwicy, kiedy obok mnie stanęła Klaudia. Wprowadziła się do mieszkania naprzeciwko pół roku wcześniej. Zawsze idealnie uczesana, w ubraniach, które nawet z daleka wyglądały na drogie. Uśmiechnęła się do mnie, po czym zwróciła się do sprzedawczyni.

– Dzień dobry, pani Halinko. Poproszę dwadzieścia deko tej szynki parmeńskiej, a do tego jeszcze ten ser z truflami.

Patrzyłam, jak pani Halina kroi cienkie, przezroczyste plastry dojrzewającej wędliny. Wyglądały pięknie, a ich specyficzny, wyrazisty zapach od razu rozszedł się wokół stoiska. Zrobiło mi się po prostu przykro. Spuściłam wzrok na mój kawałek schabu, który w niedzielę miał zamienić się w tradycyjne kotlety.

Chciałam spróbować czegoś innego

Wieczorem siedziałam przy kuchennym stole, wpatrując się w kolumny cyfr. Rachunek za prąd, opłata za wywóz śmieci, nowa para butów sportowych dla Zosi, bo ze starych wyrosła szybciej, niż zakładałam. Z zamyślenia wyrwał mnie Rafał, który wszedł do kuchni, wycierając dłonie w ręcznik.

– Znowu robisz to swoje groźne marszczenie czoła – powiedział ciepło i pocałował mnie w czubek głowy. – Coś się nie spina w budżecie?

– Wszystko się spina – westchnęłam ciężko, zamykając zeszyt. – Tylko czasami mam wrażenie, że całe nasze życie to jedno wielkie spinanie budżetu. Że ciągle musimy z czegoś rezygnować.

– Czego ci brakuje? – zapytał, siadając naprzeciwko mnie. – Dach nad głową mamy, w domu ciepło, Zosia zdrowa i świetnie się uczy.

– Wiem o tym wszystkim – odpowiedziałam, czując rosnącą frustrację. – Ale chciałabym czasem wejść do sklepu i kupić coś, na co mam ochotę, a nie to, co jest w promocji. Dzisiaj widziałam Klaudię. Kupiła szynkę parmeńską i ser z truflami ot tak, na zwykłą kolację. A my w niedzielę znów będziemy jeść schabowe z ziemniakami.

Rafał spojrzał na mnie z lekkim uśmiechem, choć w jego oczach dostrzegłam cień troski. Nigdy nie narzekał na nasze posiłki. Przeciwnie, zawsze chwalił moje umiejętności kulinarne.

– Przecież robisz najlepsze schabowe na świecie – powiedział łagodnie. – Żadna szynka z Włoch nie ma z nimi szans.

– Nie rozumiesz – pokręciłam głową, ukrywając twarz w dłoniach. – Tu nie chodzi o samą szynkę. Tu chodzi o ten luz. O brak zmartwień.

Nie potrafiłam mu wytłumaczyć, że czułam się gorsza, mniej wartościowa, chociaż rozsądek podpowiadał mi, że to absurdalne.

Córka potrzebowała ciasta na kiermasz

Wątek szynki pewnie poszedłby w zapomnienie, gdyby nie wydarzenia z następnego tygodnia. Zosia wróciła ze szkoły niezwykle podekscytowana. W piątek miał odbyć się wielki kiermasz wypieków, z którego dochód miał zostać przeznaczony na wyposażenie nowej sali biologicznej.

– Mamo, musimy przygotować coś niesamowitego! – mówiła z błyskiem w oku, wyciągając z plecaka zeszyt z przepisami. – Może te tartaletki z kremem pistacjowym i malinami, które widziałyśmy w internecie?

Poczułam, jak oblewają mnie zimne poty. Krem pistacjowy był niesamowicie drogi. Znowu poczułam ten znajomy ciężar w klatce piersiowej. Wizja tego, że nie mogę spełnić marzenia własnego dziecka o wspaniałym wypieku na szkolny kiermasz, była gorsza niż zazdrość o zakupy sąsiadki.

– Zosiu – zaczęłam delikatnie, siadając obok niej na kanapie. – Nie możemy sobie teraz pozwolić na taki wydatek.

Spodziewałam się łez, może buntu, typowego dla nastolatków. Tymczasem moja córka po prostu zamknęła zeszyt i uśmiechnęła się do mnie z ogromną czułością.

– Mamo, przecież to żaden problem – powiedziała spokojnie. – W takim razie upieczemy twoje drożdżówki z kruszonką i lukrem. Te, które robisz z przepisu babci. Wszyscy w klasie zawsze mnie o nie proszą, kiedy przynoszę je na drugie śniadanie. Są najlepsze na świecie.

W czwartek wieczorem nasz dom wypełnił się niezwykłym zapachem. Wyrabiałam ciasto. Zosia z zapałem ucierała masło z mąką na kruszonkę, a Rafał, choć zmęczony po pracy, siedział z nami w kuchni, opowiadając zabawne historie z warsztatu. Było gwarno, radośnie i bardzo swojsko. Kiedy wyciągałam z piekarnika kolejne blachy rumianych, puszystych drożdżówek, czułam szczęście.

Tego się nie spodziewałam

W piątek rano, tuż przed naszym wyjściem do szkoły i pracy, usłyszałam dzwonek do drzwi. Kiedy je otworzyłam, na wycieraczce stała Klaudia. Wyglądała perfekcyjnie, jak zawsze. Miała na sobie elegancki płaszcz, a w ręku trzymała piękną, porcelanową paterę. Ku mojemu zdziwieniu, patera była pusta, a na twarzy sąsiadki malowało się lekkie zawstydzenie.

– Przepraszam, że nachodzę cię tak wcześnie – zaczęła, przestępując z nogi na nogę. – Ale od wczoraj na całej klatce schodowej pachnie tak obłędnie, że po prostu nie mogłam się powstrzymać.

– Piekłyśmy z córką drożdżówki na szkolny kiermasz – odpowiedziałam, wciąż nie rozumiejąc, o co chodzi.

– Właśnie – Klaudia uśmiechnęła się z zakłopotaniem. – Czy mogłabym... to znaczy, czy mogłabym od was odkupić kilka sztuk? Mam dzisiaj ważne spotkanie z moimi rodzicami i siostrą. Bardzo chciałabym podać im coś domowego, a ja... ja jestem zupełnym beztalenciem kulinarnym.

Patrzyłam na nią w osłupieniu. Kobieta, której tak zazdrościłam, prosiła mnie o zwykłe bułki z kruszonką.

– Odkupić? – powtórzyłam, kręcąc głową. – Nie ma mowy o żadnym kupowaniu. Zrobiłyśmy ich bardzo dużo, chętnie cię poczęstuję.

– Naprawdę? – jej oczy rozbłysły autentyczną radością. – Jesteś wspaniała.

– Myślałam, że wolisz szynkę parmeńską – wyrwało mi się, zanim zdążyłam ugryźć się w język.

Klaudia roześmiała się głośno i szczerze.

– Kupuję te wszystkie gotowe rzeczy w delikatesach, bo to jedyne, co potrafię położyć na stole tak, żeby ładnie wyglądało – przyznała bez wahania. – Mam dobrą pracę, zarabiam świetnie, to prawda. Ale pracuję po kilkanaście godzin na dobę. Kiedy wracam do pustego mieszkania, nie mam ani siły, ani umiejętności, żeby cokolwiek ugotować. Codziennie jem zimne wędliny i sery. Oddałabym każde pieniądze za to, żeby ktoś usmażył mi normalnego, ciepłego schabowego w niedzielę. Wyglądacie na taką zgraną, ciepłą rodzinę. Bardzo wam tego zazdroszczę.

Podałam Klaudii pełną torebkę drożdżówek. Kiedy dziękowała mi ze wzruszeniem w oczach, poczułam, jak ogromny ciężar spada z moich ramion. Stałam w progu własnego mieszkania i nagle wszystko stało się jasne.

Ona nie miała problemów finansowych, była kobietą sukcesu, którą stać było na każdy kaprys. Ale to, co kupowała, było tylko substytutem ciepła, którego jej brakowało. Zazdrościłam jej eleganckich toreb i zagranicznych produktów, podczas gdy ona oddałaby to wszystko za zapach, który w moim domu był czymś tak powszednim i zwyczajnym, że przestałam go zauważać.

Ewa, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

