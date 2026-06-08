Nigdy nie wyobrażałam sobie siebie w bajkowej sukni z długim trenem, stąpającej przez wielką salę balową wśród setek gości, których ledwo rozpoznaję. Od zawsze marzyłam o czymś kameralnym, intymnym, naprawdę tylko dla nas. Chciałam, by ślub był chwilą skupioną na miłości – tylko my, rodzice, rodzeństwo i kilkoro najbliższych przyjaciół.

Miało być kameralnie

Wyobrażałam sobie krótką ceremonię w urzędzie, a potem spokojny, uroczysty obiad w eleganckiej, cichej restauracji. Gdy pierwszy raz rozmawiałam o tym z Kamilem, jeszcze jako świeżo upieczona narzeczona, widziałam w jego oczach zrozumienie. Kiwając głową, uśmiechał się do mnie i powtarzał, że dla niego liczy się tylko to, byśmy byli razem, a cały ślubny anturaż nie robi mu większej różnicy.

Niestety życie szybko zweryfikowało moje spokojne założenia – okazało się, że w naszym związku od początku obecna była jeszcze jedna, bardzo wpływowa osoba. Matka Kamila niemal natychmiast potraktowała nasze zaręczyny jak swój projekt życia. Gdy pierwszy raz przy niej wspomniałam o naszych skromnych planach, machnęła ręką i zaśmiała się pobłażliwie, jakby słuchała naiwnego żartu.

– Oj, Anetko, młoda jesteś, to jeszcze nie wiesz, jak powinno wyglądać takie wydarzenie – rzuciła z miną znawczyni. – Ślub to sprawa rodzinna. Trzeba zaprosić ciotkę Krystynę z mężem, wujka z Poznania, całe kuzynostwo… Oni się obrażą na amen, jeśli ich pominiemy.

Miała własny plan

Starałam się wtedy tłumaczyć spokojnie, że zależy nam na spokoju i oszczędnościach, które wolimy przeznaczyć na wkład własny na mieszkanie. Teściowa jednak tylko się uśmiechała z wyższością i zbywała moje argumenty. Uznałam, że to typowe dla jej pokolenia gadanie, które z czasem wygaśnie.

Prawdziwy szok przyszedł kilka tygodni później, podczas niedzielnego obiadu u przyszłych teściów. Siedzieliśmy w salonie, jedząc szarlotkę, gdy teściowa nagle zerwała się z miejsca, podeszła do komody i wyjęła gruby, skórzany notatnik. Położyła go na stole z triumfalnym uśmiechem na twarzy, jakby właśnie zaprezentowała arcydzieło.

– Zrobiłam już wstępną listę gości z naszej strony – oznajmiła, otwierając notes zamaszystym ruchem. – Wyszło mi około stu sześćdziesięciu osób, ale muszę jeszcze dopytać siostrę, czy jej dzieci przyjdą z osobami towarzyszącymi. No i najważniejsze! Zarezerwowałam salę.

Na moment kompletnie mnie sparaliżowało. Wpatrywałam się w nią, próbując zrozumieć, czy to żart.

– Jak to… zarezerwowała pani salę? – zapytałam. – Przecież mówiliśmy, że chcemy tylko mały obiad po cywilnym.

Zarezerwowała salę

– Daj spokój, dziecko – rzuciła lekko, nawet na mnie nie patrząc. – Znalazłam piękną salę za miastem, już wpłaciłam zaliczkę. Termin pod koniec lata, akurat idealnie. Pomieści sto dwadzieścia osób, więc z waszymi gośćmi będzie jak znalazł.

Przeniosłam wzrok na Kamila, jakby szukając ratunku. Liczyłam, że stanowczo przypomni matce o naszych ustaleniach. Przecież to miał być nasz ślub, nasze decyzje.

– Kamil? – odezwałam się. – Powiesz coś?

Podniósł na mnie wzrok, wyraźnie zakłopotany i zmieszany całą sytuacją.

– Kochanie, no wiesz… mama już wpłaciła zaliczkę – wykrztusił w końcu. – Może to nie jest taki zły pomysł? Przynajmniej będziemy mieli to z głowy, a rodzina będzie zadowolona.

W samochodzie w drodze powrotnej do mieszkania nie powiedzieliśmy do siebie ani słowa. Dopiero gdy przekroczyliśmy próg mieszkania, emocje w końcu znalazły ujście.

– Co to miało być?! – prawie krzyknęłam, rzucając torebkę na fotel. – Dlaczego nie stanąłeś po mojej stronie? Twoja matka rezerwuje salę na dwieście osób bez naszej zgody, a ty mówisz, że to nie jest zły pomysł?!

Nie postawił się

Kamil westchnął ciężko. Wyglądał na zmęczonego, ale zamiast współczucia, poczułam tylko irytację.

– Proszę cię, nie róbmy z tego dramatu – zaczął spokojnym, opanowanym tonem, który tylko mnie rozjuszył. – Wiesz, jaka jest moja matka. Ona żyje tym ślubem, jej to sprawia radość. Poza tym powiedziała, że za wszystko zapłaci, więc nie tracimy naszych oszczędności. Po co się kłócić? Przetrwamy ten jeden wieczór, a ona będzie szczęśliwa.

– Ale to jest nasz ślub, nie jej! – wykrzyczałam, czując, że zaraz się rozpłaczę. – Ona kompletnie ignoruje moje zdanie, a ty jej na to pozwalasz!

– Nie pozwalam, tylko nie chcę niepotrzebnych konfliktów – odpowiedział z naciskiem. – To tylko wesele. Najważniejsze, że będziemy razem.

Zgodziłam się na ten układ, bo nie miałam siły walczyć z nimi obojgiem. W kolejnych tygodniach machina ruszyła – teściowa niemal codziennie dzwoniła, informując o kolejnych podjętych decyzjach. Zespół muzyczny, fotograf, menu, dekoracje – wszystko wybierała sama, a jeśli już pytała mnie o zdanie, to tylko pro forma. Jeśli moja odpowiedź nie zgadzała się z jej wizją, po prostu ją ignorowała.

Przeczytałam wiadomość

Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy z Kamilem na kanapie, oglądając film, on poszedł do kuchni zrobić nam herbatę, zostawiając telefon na stoliku. Ekran zaświecił się informacją o nowej wiadomości od jego mamy. Zwykle nie zaglądam do telefonów innych, ale z poziomu kanapy widziałam wyraźnie powiadomienie, a ciekawość wzięła górę.

Treść wiadomości brzmiała: „Załatwiłam fotografa. Tylko nie mów Anetce o dronie, bo znów będzie narzekać na koszty. Daj znać, czy udało ci się ją przekonać do zmiany tortu”. Zmarszczyłam brwi. Bez większego zastanowienia wzięłam telefon do ręki i odblokowałam ekran. To, co zobaczyłam w ich rozmowie, zwaliło mnie z nóg. Przewijałam wiadomości coraz dalej wstecz i z każdym kolejnym zdaniem czułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Kamil i jego mama omawiali szczegóły wesela od miesięcy. Nawet zanim teściowa ogłosiła przy obiedzie rezerwację sali, Kamil o wszystkim wiedział.

„Zarezerwuj tę salę, mamo” – pisał dwa tygodnie przed tamtym obiadem. „Ja jakoś przekonam Anetę, powiem, że to niespodzianka i że nie wypada odmówić. Tylko nie mów jej, że wiedziałem wcześniej, bo zrobi awanturę”.

O wszystkim wiedział

Czytałam dalej, coraz bardziej zszokowana. Mój narzeczony od początku grał na dwa fronty. Mnie zapewniał o chęci skromnego ślubu i rzekomym zaskoczeniu pomysłami matki, a w rzeczywistości zgadzał się na wszystko za moimi plecami, byle uniknąć konfrontacji. Kiedy Kamil wrócił z kuchni z dwoma kubkami herbaty, siedziałam sztywno na kanapie, ściskając jego telefon w dłoni. Od razu zorientował się, co się dzieje.

– Wiedziałeś – powiedziałam, patrząc na niego z niedowierzaniem. – Od początku wiedziałeś o sali, gościach, wszystkim. Okłamywałeś mnie.

– Chciałem uniknąć kłótni. Ty byś się denerwowała, ona by płakała. Uznałem, że tak będzie prościej.

– Prościej? Robisz ze mnie idiotkę we własnym domu! Nie stanąłeś w mojej obronie, bo boisz się własnej matki!

Patrzył na mnie z poczuciem winy, nie znajdując odpowiednich słów. Milczał, a to milczenie bolało bardziej niż jakiekolwiek kłamstwo. W tamtym momencie dotarło do mnie, jak poważny mam problem. Nie chodziło już o wesele, salę czy zespół. Chodziło o to, że mój przyszły mąż woli mnie okłamywać niż postawić granice swojej matce i być wobec mnie lojalny w trudnej sytuacji.

Oszukiwał mnie

Zaczęłam zastanawiać się, co będzie dalej. Jak to będzie wyglądało, gdy przyjdzie czas na zakup mieszkania, gdy pojawią się dzieci? Czy zawsze będę musiała zgadywać, o czym rozmawiają za moimi plecami i na co się zgadza, byle uniknąć konfliktu? Czy zawsze będę na drugim planie?

Teraz, gdy do ślubu zostały niecałe dwa miesiące, zaproszenia poszły w świat, w szafie wisi suknia, której nie chciałam, a ja każdego ranka budzę się z uciskiem w żołądku. Kamil przeprasza, obiecuje, że to się nie powtórzy, ale we mnie narasta chłód. Patrząc na niego, nie widzę już partnera, z którym chcę budować przyszłość, lecz kogoś, kto zostawił mnie samą wtedy, gdy najbardziej potrzebowałam wsparcia.

Nie odwołałam jeszcze ceremonii. Nie wiem, czy znajdę w sobie odwagę, by to zrobić, ale też nie wiem, czy potrafię z uśmiechem stanąć przed ołtarzem, czując to wszystko, co mnie przygniata.

Aneta, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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