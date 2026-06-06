Deszcz bębnił o szybę mojego piętnastoletniego samochodu, a ja po raz kolejny próbowałam przekręcić kluczyk w stacyjce. Silnik zakrztusił się, wydał z siebie żałosny dźwięk i ostatecznie zamilkł. Oparłam czoło o kierownicę, czując, jak ogarnia mnie bezsilność. To był trzeci raz w tym miesiącu, kiedy utknęłam w drodze do pracy.

Znów odmówił posłuszeństwa

Koszty napraw przewyższały już dawno wartość tego wysłużonego pojazdu, ale za każdym razem, gdy poruszałam temat zakupu czegoś nowszego, choćby używanego, ale sprawnego, słyszałam tę samą śpiewkę.

– Ela, przecież wiesz, że teraz nas nie stać. Musimy oszczędzać, mamy inne priorytety – powtarzał Dariusz, mój mąż, nie odrywając wzroku od ekranu telefonu.

Zawsze potrafił sprawić, że czułam się winna, jakbym prosiła o luksusowy jacht, a nie o bezpieczny środek transportu, którym mogłabym dojeżdżać do biura bez obaw, że nagle zgasną mi światła albo wysiądą hamulce. Przyjmowałam jego tłumaczenia z pokorą, wierząc, że faktycznie nasz budżet jest napięty. Przecież rachunki rosły, a życie stawało się coraz droższe.

Jednak z każdym kolejnym dniem moja frustracja narastała. Widziałam przecież, na co szły nasze pieniądze. A raczej pieniądze Dariusza, którymi dysponował z niezwykłą hojnością, gdy tylko chodziło o jego syna z pierwszego małżeństwa, piętnastoletniego Tomka.

Miał inne priorytety

Tomek spędzał z nami co drugi weekend. Był cichym, zamkniętym w sobie nastolatkiem, który najchętniej nie wychodziłby z pokoju, czytając książki fantasy i grając w gry planszowe. Jednak Dariusz miał wobec niego zupełnie inne plany. Tych oczywiście nie skonsultował ze mną.

Zaczęło się od obozu żeglarskiego. Pewnego popołudnia Dariusz wrócił do domu z ogromnym uśmiechem na twarzy i torbą pełną profesjonalnego sprzętu.

– Zobacz, co kupiłem dla młodego! Najwyższej klasy sztormiak, profesjonalne buty, specjalne rękawice. W te wakacje wysyłam go na elitarny obóz na Mazurach. Nauczy się prawdziwego życia, nabierze wiatru w żagle! – entuzjazmował się, rozkładając zakupy na kanapie.

Spojrzałam na metki i poczułam, jak żołądek podchodzi mi do gardła. Kwoty były astronomiczne. Za cenę tej jednej kurtki mogłabym naprawić rozrząd w moim samochodzie.

– Darek, czy to naprawdę było konieczne? Przecież Tomek nigdy nie wspominał, że interesuje go żeglarstwo. A poza tym... mówiłeś, że musimy oszczędzać – przypomniałam delikatnie, starając się nie brzmieć jak zrzędliwa żona.

– Kochanie, to inwestycja w jego przyszłość. Sport kształtuje charakter. Nie chcę, żeby odstawał od rówieśników. Poza tym to tylko jednorazowy wydatek – skwitował, zbywając moje obawy machnięciem ręki.

Szybko okazało się, że nie był to wydatek jednorazowy. Po obozie przyszła pora na prywatne lekcje, wynajem jachtu na weekendy, wpisowe do prestiżowego klubu żeglarskiego. Każdego miesiąca z naszego konta znikały tysiące złotych, podczas gdy ja jeździłam do pracy autobusem, kiedy mój samochód po raz kolejny lądował u mechanika.

Porozmawiałam z nim w cztery oczy

Pewnego sobotniego popołudnia, gdy Dariusz pojechał do sklepu po zakupy, zostałam w domu sama z Tomkiem. Chłopak siedział w salonie, wpatrując się ponuro w nowiutką, niezwykle drogą kamizelkę asekuracyjną, którą ojciec kupił mu poprzedniego dnia.

– Wygląda bardzo profesjonalnie – zagaiłam, siadając w fotelu obok niego. – Na pewno się sprawdzi. Cieszysz się na jutrzejsze regaty?

Tomek spojrzał na mnie z wyrazem absolutnego zniechęcenia. W jego oczach dostrzegłam smutek, którego wcześniej nie zauważałam.

– Nie cierpię tego – wyznał cicho, niemal szeptem, jakby bał się, że ojciec go usłyszy.

Zaskoczona, odłożyłam kubek z herbatą na stół.

– Słucham? Przecież twój tata ciągle opowiada, jak bardzo to lubisz, jak świetnie ci idzie...

– Bo on chce w to wierzyć, ciociu – westchnął ciężko. – Ja nie znoszę wody. Mam chorobę morską, po dziesięciu minutach na łódce robi mi się niedobrze. Boję się przechyłów, nie lubię tej presji. Tłumaczyłem mu to setki razy, ale on w ogóle nie słucha. Mówi, że muszę być twardy, że nie mogę być gorszy od... od innych.

Zmarszczyłam brwi, próbując ułożyć sobie to wszystko w głowie.

– Od innych? Kogo masz na myśli?

Tomek spuścił wzrok, skubiąc zamek kamizelki.

– Od ojczyma. Od wujka Artura. On jest jakimś mistrzem żeglarstwa, ma własny jacht na Morzu Śródziemnym. Mama ciągle o nim opowiada, jaki to on jest aktywny i zaradny. Tata chyba po prostu... no wiesz. Chce udowodnić, że też go stać i że potrafi ze mnie zrobić takiego samego żeglarza.

Słowa Tomka uderzyły we mnie z ogromną siłą. Artur. Nowy mąż Magdy, byłej żony Dariusza. Wiedziałam, że to zamożny przedsiębiorca, człowiek sukcesu, ale nigdy nie sądziłam, że mój mąż traktuje go jako rywala, z którym musi się ścigać. I co najgorsze, wydawać na to nasze pieniądze.

Poznałam prawdę o naszym budżecie

Kiedy Tomek wrócił do swojego pokoju, zaczęłam analizować wszystko, co wydarzyło się przez ostatni rok. Darek odrzucał moje prośby o wsparcie finansowe, tłumacząc to troską o naszą przyszłość. Tymczasem topił ogromne kwoty w sprzęt, którego jego własny syn nie znosił, tylko po to, by zrobić na złość swojej byłej żonie i pokazać jej nowemu partnerowi, że nie jest od niego gorszy.

To nie była troska o rozwój dziecka. To była głupia licytacja na status społeczny i grubość portfela. A ja byłam w tym wszystkim tylko tłem, osobą, od której oczekiwano zaciskania pasa, by pan domu mógł budować swoje fałszywe ego.

Poczułam gorący gniew, który powoli wypełniał całe moje ciało. Czekałam na powrót Dariusza, chodząc po salonie z kąta w kąt. Kiedy tylko usłyszałam dźwięk otwieranych drzwi, wiedziałam, że ta rozmowa zmieni wszystko.

– Darek, musimy o czymś porozmawiać. Teraz – powiedziałam twardo, gdy tylko stanął w przedpokoju z siatkami.

Spojrzał na mnie zaskoczony, widząc mój wyraz twarzy.

– Coś się stało? Samochód znowu nie odpalił?

– Nie o samochód tutaj teraz chodzi, chociaż on jest wręcz doskonałym symbolem tego, jak traktujesz nasze małżeństwo – zaczęłam, krzyżując ręce na piersi. – Rozmawiałam przed chwilą z Tomkiem. Wiesz, że on nienawidzi żeglarstwa? Wiesz, że ma chorobę morską i zmusza się do tego tylko dlatego, że ty go do tego nakłaniasz swoimi niespełnionymi ambicjami?

Dariusz pobladł, a potem odłożył siatki na podłogę.

– Co to za bzdury? Młody po prostu ma słabszy dzień, nie znasz się na wychowaniu chłopców...

– Przestań mnie oszukiwać! – podniosłam głos, choć starałam się panować nad emocjami. – Tu nie chodzi o wychowanie. Tu chodzi o Artura, prawda? O nowego męża Magdy. Próbujesz mu udowodnić, że jesteś lepszy, bogatszy, bardziej wpływowy. Wykorzystujesz własnego syna jako kartę przetargową w rywalizacji z facetem, z którym twoja była żona układa sobie życie!

Koniec z wymówkami

W salonie zapadła grobowa cisza. Dariusz unikał mojego wzroku. Jego milczenie było najbardziej wymownym przyznaniem się do winy.

– Ela, to nie tak... – zaczął w końcu, ale jego głos pozbawiony był dawnej pewności siebie. – Magda ciągle mi docinała. Mówiła, że Artur potrafi zorganizować młodemu czas, że zabiera go na rejsy. Czułem się jak gorszy ojciec. Chciałem po prostu pokazać, że też potrafię zapewnić mu wszystko, co najlepsze.

– Ale jemu nie jest potrzebny drogi sprzęt ani prestiżowy klub! – przerwałam mu. – Jemu jesteś potrzebny ty. Twój czas, uwaga i akceptacja tego, kim naprawdę jest. A ja? Ja jestem twoją partnerką. Oszukiwałeś mnie, kazałeś mi jeździć złomem, odmawiałeś nam podstawowego komfortu, żeby finansować swoją wojnę podjazdową z mężem byłej żony.

Z każdym wypowiedzianym słowem docierało do mnie, jak bardzo oddaliliśmy się od siebie. Dariusz zamknął się w swoim świecie, w którym liczyły się tylko pozory i urażona duma. Zamiast budować nasze wspólne życie, inwestował całą energię i środki w udowadnianie swojej wartości ludziom, którzy dawno zniknęli z jego codzienności.

Tamtego wieczoru długo jeszcze rozmawialiśmy, a raczej ja mówiłam, a on słuchał ze spuszczoną głową. Zażądałam pełnej transparentności finansowej i natychmiastowego zakończenia przymuszania Tomka do zajęć, których nie cierpiał.

Choć Dariusz zgodził się na moje warunki i następnego dnia szczerze porozmawiał z synem, rysa na naszym małżeństwie okazała się głębsza, niż początkowo sądziłam. Zaufanie to coś, co buduje się latami, a niszczy w kilka chwil. Patrząc na mojego męża, nie widziałam już człowieka, z którym chciałam spędzić resztę życia, ale kogoś, kto był gotów poświęcić moje bezpieczeństwo i szczęście własnego dziecka na ołtarzu swojej próżności.

Niebawem po tej rozmowie kupiłam sobie nowy, sprawny samochód. Wzięłam go na raty, płacąc ze swojego własnego konta. Kiedy po raz pierwszy przekręciłam kluczyk i silnik cicho zamruczał, poczułam ulgę, ale i głęboki smutek. Wiedziałam już, że to początek mojej nowej drogi – drogi, którą prawdopodobnie będę musiała pokonać sama.

Elżbieta, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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