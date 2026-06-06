Od samego początku wiedziałam, że Teresa nie darzy mnie sympatią. Kiedy Tomasz przedstawił mnie swojej matce po raz pierwszy, jej wzrok przypominał taflę lodu. Pamiętam ten dzień z najdrobniejszymi szczegółami. Było chłodne, jesienne popołudnie, a my przyjechaliśmy do jej nieskazitelnie czystego domu na przedmieściach. Podała mi dłoń z taką rezerwą, jakbym była zupełnie obcą osobą, która przyszła zaoferować jej niepotrzebne usługi. Nie było w niej ani odrobiny matczynego ciepła, żadnego uśmiechu, który mógłby rozwiać moje obawy. Przez całą wizytę odpowiadała półsłówkami, a jej spojrzenie nieustannie wędrowało w stronę okna, jakby odliczała minuty do naszego wyjścia.

Planowała wyjazd do sanatorium

Z czasem sytuacja wcale się nie poprawiła. Ślub, który dla mnie był najszczęśliwszym dniem w życiu, dla niej wydawał się przykrym obowiązkiem. Siedziała w pierwszym rzędzie z kamienną twarzą, a podczas składania życzeń powiedziała jedynie, że życzy nam powodzenia, bo na pewno będzie nam potrzebne. Potem przyszły lata unikania kontaktów. Teresa nigdy nie zaprosiła nas na święta. Zawsze miała wymówkę: planowała wyjazd do sanatorium, źle się czuła albo twierdziła, że woli spędzić ten czas w samotności. Czułam, że uważa mnie za kogoś gorszego, kogoś, kto nie pasuje do jej idealnej wizji świata i rodziny.

W odpowiedzi na jej wrogość, sama zaczęłam budować mur. Skoro nie chciała mieć ze mną nic wspólnego, postanowiłam, że nie będę się narzucać. Z biegiem lat, kiedy na świat przyszły nasze dzieci, moja niechęć do Teresy tylko rosła. Skoro ignorowała mnie, dlaczego miałabym pozwalać jej na radosne spędzanie czasu z wnukami? Zaczęłam izolować dzieci od babci. Wymówki stawały się moją specjalnością. Kiedy Tomasz proponował, byśmy odwiedzili jego matkę, zawsze znajdowałam powód, by zostać w domu. A to dzieci miały katar, a to musiałam przygotować się do ważnego spotkania w pracy. W końcu Tomasz przestał nalegać, a Teresa stała się w naszym życiu jedynie bladym cieniem, o którym wspominało się rzadko i bez emocji.

Ufałam mu bezgranicznie

Skupiałam się na swojej małej, bezpiecznej bańce. Tomasz był dla mnie ucieleśnieniem idealnego partnera. Przystojny, zaradny, zawsze dbający o to, by niczego nam nie brakowało. Pracował jako menedżer w dużej firmie konsultingowej, co wiązało się z częstymi wyjazdami służbowymi. Trzy dni w tygodniu spędzał w innym mieście, ale kiedy wracał na weekendy, był tylko dla nas. Bawił się z dziećmi, pomagał mi w domowych obowiązkach i zawsze pamiętał o drobnych gestach, takich jak bukiet moich ulubionych kwiatów bez okazji.

Ufałam mu bezgranicznie. Nasze życie wydawało się harmonijne, a jedyną skazą na tym perfekcyjnym obrazku była właśnie Teresa. Często zastanawiałam się, jak tak wspaniały, empatyczny mężczyzna mógł zostać wychowany przez tak chłodną i zdystansowaną kobietę. Tomasz zbywał moje pytania uśmiechem, twierdząc, że jego matka po prostu ma trudny charakter i że najlepiej zostawić ją w spokoju. Wierzyłam w to, ciesząc się, że stoi po mojej stronie.

Dzieci rosły, a nasze życie płynęło utartym, spokojnym rytmem. Wyjazdy Tomasza stały się rutyną, do której wszyscy się przyzwyczailiśmy. Zawsze dzwonił wieczorami, opowiadał o spotkaniach, o projektach, a ja relacjonowałam mu postępy naszych pociech w przedszkolu i szkole. Byliśmy zgranym zespołem. Nic nie zapowiadało burzy, która miała wkrótce zniszczyć fundamenty mojego bezpiecznego świata.

Spojrzałam na ekran

To był jeden z tych zwykłych wtorków. Tomasz wyjechał wcześnie rano, jeszcze zanim dzieci się obudziły. Odwiozłam je do szkoły, po czym wróciłam do domu, by zająć się zaległościami w dokumentach domowych. Szukałam ważnej umowy ubezpieczeniowej, którą Tomasz zazwyczaj trzymał w swoim gabinecie. Przeszukując szuflady w jego biurku, natrafiłam na stary tablet, którego od dawna nie używaliśmy. Sprzęt był rozładowany, więc podłączyłam go do ładowarki z czystej ciekawości, myśląc, że może znajdę tam zdjęcia z naszych dawnych wakacji, których zapomniałam zgrać na dysk.

Kiedy ekran zaświecił się po kilku minutach, usiadłam w fotelu, popijając herbatę. Tablet uruchomił się, a na ekranie pojawił się stary ekran startowy. Nagle usłyszałam dźwięk powiadomienia. Potem kolejny i kolejny. Urządzenie zsynchronizowało się z siecią Wi-Fi i zaczęło pobierać wiadomości z komunikatora, którego Tomasz najwyraźniej wciąż używał.

Spojrzałam na ekran, a moje serce na chwilę przestało bić. Zobaczyłam miniaturkę zdjęcia kobiety – uśmiechniętej brunetki, trzymającej na rękach małego chłopca. Wiadomość brzmiała:

„Kiedy będziesz w domu? Mikołaj pyta o tatę. Tęsknimy bardzo.”

Zamarłam. Moje dłonie zaczęły drżeć, a w głowie zapanowała kompletna pustka. Przez chwilę wpatrywałam się w te słowa, próbując przekonać samą siebie, że to pomyłka. Że to wiadomość do kogoś innego, że to jakiś głupi żart. Drżącymi palcami otworzyłam aplikację. Zobaczyłam setki wiadomości, zdjęcia, filmy. To nie był żart. To było całe życie, o którym nie miałam pojęcia. Zrozumiałam, że wyjazdy służbowe Tomasza to była tylko przykrywka. W innym mieście miał drugi dom, drugą kobietę i syna.

Łzy spływały mi po policzkach, kiedy przewijałam historię konwersacji. Byli ze sobą od pięciu lat. Odkąd byłam w ciąży z naszą młodszą córką. Mój idealny mąż, mój wspaniały partner, prowadził podwójne życie. Czułam, jak brakuje mi powietrza, jak całe moje ciało ogarnia panika i niewyobrażalny ból.

Wiadomość od osoby, której nienawidziłam

Wtedy zauważyłam jeszcze jedną, nieprzeczytaną wiadomość. Nadawcą była Teresa. Moja teściowa, która rzekomo unikała nowoczesnych technologii. Wiadomość pochodziła z wczorajszego wieczora.

„Znów jedziesz do tamtej. Kiedy wreszcie powiesz Natalii prawdę? Nie mogę jej patrzeć w oczy. Z każdym dniem czuję się coraz gorzej z tym kłamstwem. Błagam cię, zrób to, zanim ona sama się dowie. Niszczysz dwie rodziny naraz.”

Wpatrywałam się w te słowa, a ich znaczenie powoli docierało do mojej świadomości. Teresa wiedziała. Wiedziała od dawna. Znała prawdę o podwójnym życiu swojego syna. Wszystkie te lata, kiedy myślałam, że patrzy na mnie z wyższością, że mnie nienawidzi i uważa za kogoś gorszego... To nie była nienawiść. To był wstyd. Nie mogłam znieść tej myśli. Czułam, jak gniew miesza się z rozpaczą. Bez zastanowienia chwyciłam torebkę, kluczyki do samochodu i wybiegłam z domu. Musiałam ją zobaczyć. Musiałam spojrzeć jej w twarz i zapytać, jak mogła mi to zrobić. Jak mogła patrzeć na mnie przez te wszystkie lata, wiedząc, że jej syn mnie oszukuje, i nie powiedzieć ani słowa.

Droga do jej domu minęła mi jak w transie. Nie pamiętam, jak prowadziłam, nie pamiętam mijanych samochodów ani świateł. Z każdym kilometrem moja wściekłość rosła. Zatrzymałam się z piskiem opon przed jej zadbanym domkiem. Wybiegłam z auta i zaczęłam dobijać się do drzwi. Otworzyła po chwili, ubrana w swój elegancki, szary sweter. Spojrzała na mnie, a w jej oczach, po raz pierwszy odkąd ją poznałam, zobaczyłam coś innego niż chłód. Zobaczyłam przerażenie.

— Wiedziałaś — powiedziałam głucho, wchodząc do środka bez zaproszenia. – Wiedziałaś o wszystkim.

Teresa cofnęła się o krok, opierając dłoń o framugę drzwi do salonu. Jej twarz pobladła.

— O czym ty mówisz, Natalio? — zapytała cicho, ale jej drżący głos zdradzał wszystko.

— O jego drugiej rodzinie! O kobiecie i dziecku, do których jeździ co tydzień, udając, że pracuje! Znalazłam jego tablet. Przeczytałam twoją wiadomość.

Zapadła cisza

Cisza tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Teresa zamknęła oczy, a z jej powiek popłynęły łzy. Kobieta, która zawsze była dla mnie posągiem bez uczuć, teraz stała przede mną złamana i zapłakana.

— Tak... — szepnęła w końcu, opadając na krzesło w przedpokoju. — Wiedziałam. Dowiedziałam się trzy lata temu. Zobaczyłam ich przypadkiem, kiedy pojechałam do niego z niezapowiedzianą wizytą.

— I nic mi nie powiedziałaś?! — krzyknęłam, a mój głos załamał się z rozpaczy. — Pozwoliłaś mi żyć w kłamstwie? Pozwoliłaś, żebym uważała cię za najgorszą teściową na świecie, podczas gdy to twój syn niszczył moje życie?!

Spojrzała na mnie, a w jej oczach zobaczyłam ocean poczucia winy.

— Nie potrafiłam... — złkała. — Byłam tak potwornie zawstydzona. Wstydziłam się za niego, za to, kim się stał. Za to, jak was krzywdzi. Za każdym razem, kiedy cię widziałam, czułam fizyczny ból. Nie mogłam spojrzeć ci w oczy, bo czułam się jak wspólniczka w tej zbrodni. Wolałam, żebyś uważała mnie za potwora. Wolałam, żebyś mnie nienawidziła, niż być tą, która zniszczy twój świat.

— Mój świat właśnie został zniszczony! — odparłam, czując, że brakuje mi tchu. — A ty, milcząc, chroniłaś tylko jego! Swojego idealnego synka!

— Nie chroniłam go! — odpowiedziała ze łzami w oczach. — Przeklinałam dzień, w którym dowiedziałam się prawdy. Groziłam mu, prosiłam, błagałam, żeby to skończył, żeby ci powiedział. Ale byłam tchórzem, Natalio. Zwykłym, starym tchórzem. Przepraszam cię... Tak strasznie cię przepraszam.

Stałam tam, patrząc na zapłakaną, starszą kobietę, i nie czułam już gniewu wobec niej. Czułam tylko nieskończoną pustkę. Moja nienawiść do niej przez te wszystkie lata była zupełnie nieuzasadniona. Jej chłodne spojrzenie nie było wyrazem wyższości, lecz ciężarem tajemnicy, która przygniatała ją każdego dnia. Pozwoliła się odsunąć od wnuków, znosiła moją jawną niechęć, bo uważała, że na to zasługuje.

Wyszłam z jej domu bez słowa. Nie miałam jej już nic do powiedzenia. Prawdziwy winowajca był teraz kilkaset kilometrów stąd, bawiąc się w idealnego ojca w innym domu. Wróciłam do siebie, usiadłam w pustym salonie i czekałam na telefon od Tomasza. Wiedziałam, że kiedy w końcu zadzwoni, moje życie zmieni się na zawsze. Zrozumiałam też, że przez lata walczyłam z niewłaściwym wrogiem, podczas gdy prawdziwe niebezpieczeństwo spało ze mną w jednym łóżku.

Natalia, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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