Od dłuższego czasu czułam, że moje życie utknęło w martwym punkcie. Praca w biurze rachunkowym dawała mi stabilizację, ale każdego wieczoru wracałam do pustego mieszkania. Cisza, która mnie w nim witała, stawała się z każdym dniem coraz trudniejsza do zniesienia. Pragnęłam bliskości, kogoś, z kim mogłabym dzielić codzienne radości i smutki. Z kim mogłabym wypić poranną kawę na balkonie i porozmawiać o wszystkim i o niczym. Za namową moich koleżanek z pracy postanowiłam spróbować swoich sił w świecie randek internetowych. Założyłam profil, dodałam kilka zdjęć z moich podróży i zaczęłam przeglądać setki profili mężczyzn, którzy również szukali swojej drugiej połówki.

To właśnie tam natrafiłam na Roberta, który przedstawiał się jako przedsiębiorca. Od razu przykuł moją uwagę. Jego zdjęcia emanowały pewnością siebie, a opis profilu był błyskotliwy i intrygujący. Pisał o swoich pasjach, o podróżach i o tym, że szuka kobiety, która potrafi docenić piękno życia. Kiedy do mnie napisał, poczułam lekkie ukłucie ekscytacji. Nasza wymiana wiadomości szybko przerodziła się w długie rozmowy. Robert wydawał się być mężczyzną idealnym. Był szarmancki, elokwentny i potrafił mnie rozbawić. Opowiadał o swoich firmach i sukcesach zawodowych, ale robił to z taką lekkością, że w ogóle nie brzmiało to jak przechwałki. Po kilku tygodniach wirtualnej znajomości zaproponował spotkanie. Zgodziłam się bez wahania, czując, że to może być początek czegoś wyjątkowego.

Randka jak z hollywoodzkiego filmu

Spotkaliśmy się w jednej z najbardziej eleganckich restauracji w centrum miasta. Kiedy weszłam do środka, od razu go zauważyłam. Siedział przy stoliku w rogu sali, ubrany w idealnie skrojony garnitur. Gdy mnie zobaczył, wstał i posłał mi promienny uśmiech. Moje serce zabiło mocniej. Był jeszcze przystojniejszy niż na zdjęciach.

– Wyglądasz olśniewająco, Beato.

– Dziękuję, ty również prezentujesz się wspaniale – odpowiedziałam, czując, że na moje policzki wypływa delikatny rumieniec.

Zamówiliśmy wykwintne dania i wodę z cytryną. Robert natychmiast przejął inicjatywę w rozmowie.

– Wiesz, od zawsze cenię sobie jakość. Jeżeli już podróżować, to tylko w najlepszym stylu – mówił, lekko uśmiechając się pod nosem. – Ostatnio byłem na Sycylii, zatrzymałem się w hotelu z widokiem na morze. Zresztą... – w tym momencie nonszalancko rzucił na stół kluczyki z logo drogiej marki samochodowej. – Tego typu przyjemności dodają życiu smaku.

– Brzmi imponująco – przyznałam szczerze. – Ale czy nie tęsknisz czasem za zwyczajnością? Za czymś prostym, codziennym?

– Zwyczajność bywa przereklamowana – odparł z błyskiem w oku. – Lubię wyzwania. A ty? Czego pragniesz w życiu?

– Chciałabym po prostu znaleźć kogoś, z kim będę mogła być sobą – odpowiedziałam cicho, trochę zaskoczona własną szczerością.

Przez cały wieczór czułam się jak księżniczka, która właśnie poznała swojego księcia z bajki. Robert był uważny, zadawał mi pytania o moje pasje i marzenia, choć większość czasu to on grał pierwsze skrzypce. Kiedy po kilku godzinach odprowadzał mnie do taksówki, byłam przekonana, że spotkałam kogoś naprawdę wyjątkowego. W drodze do domu nie mogłam przestać się uśmiechać. Moja samotność wydawała się być tylko mglistym wspomnieniem.

Prawda niczym grom z jasnego nieba

Następnego dnia w biurze nie potrafiłam ukryć swojego szczęścia. Od samego rana nuciłam pod nosem wesołe melodie, a moje oczy błyszczały. Moje koleżanki, Magda i Ania, od razu zauważyły zmianę w moim nastroju. Podczas przerwy śniadaniowej zasiedliśmy razem w pokoju socjalnym. Zapach świeżo parzonej kawy wypełniał całe pomieszczenie.

– No opowiadaj, jak było! – rzuciła Magda, opierając się łokciami o stół. – Widzę po twojej minie, że randka była bardzo udana.

– Było niesamowicie – zaczęłam, nie mogąc powstrzymać uśmiechu. – Zabrał mnie do tej nowej, eleganckiej restauracji przy rynku. Opowiadał o swoich podróżach, inwestycjach... Jest niesamowicie ambitny i przystojny.

– Pokaż no tego swojego księcia – poprosiła Ania, wyciągając rękę po mój telefon.

Odblokowałam ekran i z dumą pokazałam im zdjęcie Roberta, które miał ustawione jako profilowe w aplikacji. Spodziewałam się pisków zachwytu i gratulacji. Zamiast tego w pokoju zapadła grobowa cisza. Uśmiechy zniknęły z twarzy moich przyjaciółek, a ich oczy rozszerzyły się ze zdumienia.

– Co się stało? – zapytałam, czując, że mój radosny nastrój pryska jak bańka mydlana.

Magda wpatrywała się w ekran telefonu, jakby zobaczyła ducha. Następnie powoli podniosła wzrok na mnie. Jej twarz wyrażała mieszankę niedowierzania i współczucia.

– Beata... – szepnęła. – To ten sam facet, który rok temu wmawiał mi, że jest niszowym malarzem i szuka muzy.

Spojrzałam zdumiona. Przez chwilę myślałam, że to jakiś niesmaczny żart.

– Co ty opowiadasz, Magda? Jaki malarz? On jest inwestorem, zajmuje się poważnym biznesem...

Zanim zdążyłam dokończyć, do rozmowy włączyła się Ania. Jej głos drżał z oburzenia.

– Nie uwierzycie – powiedziała, kręcąc z niedowierzaniem głową. – Dwa lata temu umówiłam się z nim na kawę. Przedstawiał się jako utalentowany sportowiec, który musiał przerwać karierę przez poważną kontuzję. Twierdził, że szuka kogoś, kto pomoże mu uwierzyć w siebie po tym ciosie od losu.

– To niemożliwe – wyszeptałam, ściskając telefon w dłoni.

– Beato, ja go nigdy nie zapomnę – dodała Magda. – To na sto procent on. Nawet głos miał specyficzny. I zawsze opowiadał tak, żeby słuchacz czuł się wyjątkowy.

Gorzki smak rozczarowania i upokorzenia

Czułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Wszystkie te wspaniałe historie, te gesty, rzucanie kluczykami od luksusowego samochodu... To wszystko było kłamstwem. Teatrem, który odgrywał dla każdej nowej kobiety, by wzbudzić podziw i litość, w zależności od tego, jaką maskę akurat założył. Czułam narastające upokorzenie. Moje policzki płonęły, a w oczach zebrały się łzy, których za wszelką cenę nie chciałam wypuścić.

– Jesteście pewne? – zapytałam cicho, choć w głębi serca znałam już odpowiedź.

– Niestety tak, Beato. To na sto procent on – potwierdziła Magda, delikatnie dotykając mojej dłoni. – Bardzo mi przykro.

– Przykro mi, że musisz to przeżywać – dodała Ania. – Ale dobrze, że wyszło to na jaw już teraz.

Reszta dnia w pracy minęła mi jak w koszmarnym śnie. Nie potrafiłam skupić się na cyferkach i zestawieniach. Cały czas myślałam o tym, jak bardzo dałam się zwieść. Analizowałam każde jego słowo, każdy uśmiech, szukając sygnałów, które mogłyby mnie ostrzec. Ale on był zbyt dobrym aktorem. Jego kłamstwa były dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.

Po powrocie do domu usiadłam na kanapie, trzymając telefon w dłoniach. Wpatrywałam się w naszą ostatnią konwersację. Przed oczami miałam obraz jego eleganckiej sylwetki i błyszczących kluczyków na stole. Czułam mieszankę gniewu i smutku. Nie mogłam tak tego zostawić. Musiałam wyrzucić z siebie to wszystko, co leżało mi na sercu. Szybkim ruchem palców wystukałam wiadomość.

– Wiem, że wszystko zmyśliłeś. Dlaczego udawałeś kogoś, kim nie jesteś? Wiem o malarzu, wiem o sportowcu. Jesteś zwykłym oszustem.

Wcisnęłam przycisk wyślij i czekałam. Minuty mijały, a ekran pozostawał ciemny. Robert nigdy nie odpisał. Być może poczuł, że jego gra dobiegła końca, a może po prostu usunął mnie ze swojego życia równie łatwo, jak zmieniał swoje życiorysy. Zablokowałam jego numer i skasowałam nasz czat.

Wolność od iluzji

Siedząc wieczorem w ciszy mojego mieszkania, poczułam dziwną ulgę. Choć bolało mnie rozczarowanie, zrozumiałam coś bardzo ważnego. Moja samotność, z którą tak bardzo chciałam walczyć, była o niebo lepsza niż życie w kłamstwie. Wolałam spędzać wieczory sama, w swoim bezpiecznym azylu, niż dzielić je z kimś, kto budował relację na fundamentach z piasku. Zrozumiałam, że prawdziwa bliskość nie potrzebuje scenografii z drogich aut, pięciogwiazdkowych hoteli ani wymyślonych dramatów życiowych.

Prawdziwa miłość to autentyczność, to szczerość i zaufanie. To drobne gesty i bycie ze sobą w prawdzie, niezależnie od tego, jak zwyczajna i prozaiczna by ona nie była. To bolesne przebudzenie było mi potrzebne. Zrzuciło z moich oczu zasłonę iluzji i nauczyło mnie, że największą wartością jest prawda – zarówno o innych, jak i o sobie samej. Kiedy kilka dni później spotkałam się ponownie z Magdą i Anią, czułam się już znacznie silniejsza. Usiadłyśmy w kawiarni przy oknie, obserwując świat za szybą, i po raz pierwszy od dawna poczułam się naprawdę wolna.

– I co teraz? – zapytała Magda, sięgając po filiżankę herbaty.

– Teraz? – uśmiechnęłam się lekko. – Teraz mam ochotę poznać siebie na nowo. Zrobić coś tylko dla siebie, bez oczekiwań i bez iluzji.

– To najlepszy pomysł, jaki mogłaś mieć – powiedziała Ania z uznaniem. – Może wybierzemy się razem na jakąś wycieczkę? Bez mężczyzn, tylko my i nasze marzenia?

– Jestem za! – przytaknęłam z entuzjazmem. – Czas zbudować nowe wspomnienia.

Od tamtej pory nauczyłam się cieszyć chwilą. Doceniam długie spacery po parku, rozmowy z przyjaciółkami, poranki z kawą i dobre książki. Każdego dnia przypominam sobie, że najważniejsze to być autentyczną, nie udawać nikogo i nie pozwolić, by cudze kłamstwa zniszczyły moją wiarę w ludzi. I nawet jeśli kiedyś znów odważę się otworzyć serce, będę pamiętała, że prawdziwa bliskość zaczyna się od szczerości – zarówno wobec innych, jak i samej siebie.

Beata, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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