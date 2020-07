„Mam serdecznie dość ciągłego narzekania mojej żony. W towarzystwie udaje miłą, ale to wredna zołza. Co ja mam zrobić?”

fot. Adobe Stock

Taaak? No co ty?! Kupiliście jacht? No to gratuluję. Wam to dobrze – słuchałem, jak Ela rozmawia z koleżanką.

Próbowała być miła w stosunku do Klaudii i udawać, że cieszy się jej szczęściem, ale na jej twarzy był wymalowany tak jednoznaczny wyraz zazdrości, że nie była go w stanie ukryć ani przede mną, ani nawet przed obcymi. Zbyt dobrze znam swoją żonę. Nie chciałem nawet myśleć, co będzie po wyjściu z imprezy. Wiedziałem, że w towarzystwie próbuje jeszcze udawać szczerą koleżankę, która jest pełna uznania dla dorobku przyjaciół, ale gdy tylko zostaniemy sam na sam, nastąpi wiercenie dziury w brzuchu.

Nie myliłem się. Ledwo zatrzasnęły się za nami drzwi przepięknej willi Mniszków, od razu się zaczęło:

– No widzisz, widzisz? Nie dość, że mają piękny dom, to jeszcze kupili sobie jacht nad Morzem Śródziemnym. Boże, gdybym nie była w Saint-Tropez, myślałabym pewnie, że to jakaś mała łódka. Ale pamiętasz te jachty? Toż to pływające luksusowe mieszkania. A my? Czego myśmy się dorobili? Po dziesięciu latach małżeństwa małego domku i dziadowskiego samochodu, harując cały czas we dwoje. A Klaudia żyje sobie jak królowa, niczym się nie musi przejmować i całymi dniami przesiaduje u kosmetyczki.

– Daj spokój, Ela – próbowałem uspokoić małżonkę. – Zawsze będziesz nieszczęśliwa, jeśli nie przestaniesz porównywać się z innymi.

– Oni jadą nad Lazurowe Wybrzeże, a my po raz piętnasty na szparagi. Wiesz, co powiedziała Sokołowska na temat naszych wyjazdów do Niemiec? „Kto to widział, aby lekarz grzebał w ziemi”. Widzisz, co ludzie mówią na nasz temat? Śmieją się z nas.

– Uspokój się. Co ty się przejmujesz tym, co powiedziała Sokołowska. Zazdrosna jest, że jej dzieci nie są tak zaradne jak my, bo ...

– W twoich oczach wszyscy są zazdrośni – Ela weszła mi w słowo. – A wiesz, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że ty po prostu jesteś frajerem i fajtłapą. Inni umieli się urządzić, a ty tylko robisz za doktora Judyma i leczysz staruszków. Bo też nie mogłeś sobie wybrać innej specjalizacji niż ta geriatria. Co z tego masz?

Nie było sposobu, by ją uspokoić

To była cała Ela. Przed innymi udawała szczęśliwą żonę, a gdy tylko zostawaliśmy sami, dostawało mi się za wszystko, co zrobiłem, albo czego nie zrobiłem, a to za marny samochód, a to za brak nowego kompletu wypoczynkowego, a to za wykonywaną przeze mnie specjalizację, na której nie mogłem się tak szybko dorobić, jak inni lekarze. Bo gdybym, na przykład jak Michał był chirurgiem plastycznym, to też mielibyśmy furę pieniędzy i jacht nad Morzem Śródziemnym.

Najdziwniejsze było to, że ja sam z jednej strony buntowałem się przeciwko postępowaniu Eli, a z drugiej strony przejmowałem się jej słowami. Każda taka awantura wywoływała u mnie falę niezadowolenia z siebie i chęć sprostania wymaganiom żony. Nie wiem, czy wynikało to bardziej z miłości do niej, czy z własnych kompleksów. A może przyczyna leżała pośrodku?

Ela była miłością mojego życia. Chodziliśmy ze sobą już w liceum. Na studiach zauroczyła się moim kolegą z medycyny Michałem. Wiem, że gdyby tylko kiwnął palcem, zostawiłaby mnie na lodzie bez dwóch zdań. Od tamtego czasu byłem uczulony na Michała. „Kupiliśmy sobie jacht nad Morzem Śródziemnym” – dźwięczały mi w głowie słowa Klaudii. Choć nie byłem tak chorobliwie zazdrosny jak Ela, to jednak dotknęło mnie to. „On musi faktycznie robić kokosy na tej chirurgii plastycznej – pomyślałem. – Zdolny jest i ma szczęście. Wyczuł lukę na rynku, no i dobrze wyszedł na współpracy z Rosją. Musi mieć tam niezłą renomę, skoro jeździ tam co miesiąc i ma tylu pacjentów. Praca w prywatnej klinice w Warszawie i nad Morzem Czarnym. Nieźle”.

W domu Ela nadal chodziła jak struta i wytykała mi moją niezaradność, ale w nocy pogodziliśmy się – jak zwykle. Naszeptała mi do ucha, że mnie przeprasza, była jeszcze słodsza niż zwykle i odpłynęliśmy – spojeni namiętnością, a ja po raz kolejny stwierdziłem, że nie mogę żyć bez tej kobiety. A następnego dnia zacząłem główkować nad tym, czym mógłbym zrekompensować jej brak jachtu nad Morzem Śródziemnym. Postanowiłem, że po sezonie szparagowym pojedziemy na kilka dni do Paryża.

Wyjazd do Niemiec nastąpił tradycyjnie w maju. Co roku obiecywaliśmy sobie z Elą, że to już po raz ostatni, ale jednak co roku pokusa zarobienia dodatkowych kilku tysięcy euro była zbyt silna. Cieszyłem się na spotkanie ze starymi znajomymi, z którymi pracowaliśmy zawsze u Volkera. Mieliśmy już tam swoją stałą paczkę. Było z nami kilku Polaków, Hakan – Turek z pochodzenia, dwóch Niemców, a w tym roku dołączyła do naszego zespołu jeszcze Sara – Iranka, piękna dziewczyna, o dziwo, blondynka, ale o ciemobrązowych oczach.

Wieczory spędzaliśmy wspólnie, popijając piwo i oglądając telewizję, a na noc rozchodziliśmy się do swoich kwater.

– Ty też spędzasz urlop, dorabiając dodatkowo? – zapytałem kiedyś Sarę. – To trochę nietypowe dla osób mieszkających w Niemczech.

– Zbieram pieniądze na operację plastyczną twarzy dla mojej siostrzenicy. Miriam miała wypadek samochodowy. Okrutnie ją zeszpeciło. Teraz cała rodzina szuka sposobów, by jej pomóc. Mamy już uzbierane kilka tysięcy euro i upatrzoną klinikę w Szwajcarii, gdzie ma być operowana.

– Bardzo mi przykro. Wiesz, my mamy znajomego w Polsce, który jest chirurgiem plastycznym. Jak chcesz, mogę ci podać namiary na niego. Myślę, że taka operacja w Polsce taniej by was wyniosła, a jest to bardzo dobry specjalista.

– Och! Byłoby super! – ucieszyła się.

– To przynieś mi jutro jego numer telefonu. To faktycznie niezły pomysł.

– Powiedz mi, Saro – nagle w naszą rozmowę wtrąciła się Ela, zmieniając temat – czy ty jako nowoczesna kobieta, nie nosząca chustki na głowie i pijąca alkohol, nie uważasz, że wasza religia jest – przepraszam, że tak mówię – zacofana i podsycająca nienawiść między ludźmi?

– Nie, w żadnym wypadku. Widzisz, to są stereotypy, jakimi karmią nas media, ale to nieprawda. Islam to znaczy pokój. Także te wszystkie opowieści o złym traktowaniu kobiet przez muzułmanów są najczęściej mitem. Kobieta w islamie może się realizować, jak chce. Może mieć dzieci, ale nie musi, może się uczyć, może zajmować kierownicze stanowiska. Oczywiście w niektórych krajach są wypaczenia, ale cóż. Nie było to wypaczeń w chrześcijaństwie? Wiesz, jest tylko jedna rzecz, która mi się u nas nie podoba – wielożeństwo. Islam dopuszcza, że mężczyzna może mieć cztery żony. Ale uważam, że to było uwarunkowane historycznie, bo w czasach, gdy był pisany Koran było dużo wojen i mężczyźni ginęli. Dzięki wielożeństwu, większość kobiet miała szansę na zamążpójście. Z drugiej strony, popatrz – jeśli przyjrzeć się temu globalnie, to na całym świecie mężczyźni postępują podobnie, a u nas jest to przynajmniej legalne.

Roześmialiśmy się wszyscy serdecznie.

– Masz rację, Saro – dodał Tomek, wiecznie śmiejący się chłopak z Białostockiego. – Ja ciągle powtarzam, że chrześcijaństwo wyrządziło największą krzywdę ludzkości, narzucając wiernym jednożeństwo. Przecież w naturze mężczyzny leży chęć posiadania wielu kobiet – Tomek roześmiał się swoim zaraźliwym śmiechem, a całe towarzystwo mu zawtórowało.

– Choć różnie to bywa – dodał. – Czasami już z jedną kobietą nie jest łatwo, a co dopiero z czterema.

– Nie wszyscy mają takie szczęście jak my, prawda Łukasz? – Ela cmoknęła mnie w policzek i poprawiła mi kołnierzyk koszulki.

To była pokazówka. Po opuszczeniu towarzystwa znowu wyszła z niej zołza.

– Gapiłeś się dzisiaj na tę Sarę jak idiota – zarzuciła mi. – Podoba ci się prawda? Podoba ci się, widzę to!

– Ależ co ty opowiadasz, Elu? – próbowałem protestować.

– Gapiłeś się na nią jak sroka w gnat. Przecież nie jestem ślepa. Wiesz, jakie to jest uwłaczające dla kobiety, gdy mężczyzna w jej towarzystwie tak się zachowuje?

– Ależ nic podobnego, to nieprawda.

Na nic zdały się moje protesty. Gdy Ela sobie coś wmówiła, nie było na nią rady.

– A może chciałbyś tak jak muzułmanin mieć kilka żon? – ciągnęła niestrudzenie.

– Tylko pamiętaj, że Arab, aby mieć cztery żony musi je utrzymać, a ty masz już problemy z utrzymaniem jednej.

Pomimo scen zazdrości, jakie mi robiła moja pani, spędzaliśmy codziennie wieczory z Sarą i innymi znajomymi z pracy. Lubiliśmy dyskutować o polityce, różnicach kulturowych i religijnych.

Któregoś wieczoru uradowana Sara oznajmiła, że dostała bardzo dobrą wiadomość z Emiratów Arabskich. Jakiś bogaty Arab zadeklarował się pokryć koszt operacji plastycznej jej siostrzenicy.

– Widzisz, to jest nasza religia! Jeden z filarów islamu mówi, że określoną część swoich dochodów muzułmanin ma obowiązek oddać biednym.

Sara urządziła przyjęcie z okazji tego radosnego wydarzenia. Zaprosiła wszystkich do siebie. Podała herbatę i kebab ułożony na kopczykach ryżu z przypieczonymi pomidorami. Gawędziliśmy jak zwykle, a w tle grał cicho telewizor, gdy nagle moją uwagę przykuł podawany właśnie komunikat.

– Cicho! – zawołałem, łapiąc za pilota, żeby podgłośnić telewizor, a wszyscy zamilkli i zwrócili twarze w stronę ekranu.

Spikerka podawała wiadomość:

„Międzynarodowa organizacja policyjna Interpol wpadła na trop jednej z największych działających na terenie Europy mafii zajmującej się handlem organami ludzkimi. Przestępcy kupowali nerki od biednych obywateli byłych republik Związku Radzieckiego i sprzedawali je bogatym pacjentom w Europie Zachodniej i USA. Przywódca mafii, polski lekarz Michał M. został aresztowany w swojej willi w Warszawie”.

– Ela, przecież to Michał!

Z niedowierzaniem wpatrywałem się w ekran telewizyjny, na którym widać było zakutego w kajdanki naszego przyjaciela, wyprowadzanego przez policję z dobrze mi znanego budynku.

– Sara, to nasz znajomy, to ten lekarz, którego ci polecałem... Taki dobry chirurg. Co on narobił?

Byłem zszokowany i zbulwersowany. „ A więc to jest tajemnica jego sukcesów finansowych!”. Z jednej strony kotłowało mi się w głowie, jak on mógł się czegoś takiego dopuścić, a z drugiej strony – wstyd się przyznać – miałem cichą satysfakcję, że mojemu rywalowi powinęła się noga.

Gdy po przyjęciu wracaliśmy z Elą na kwaterę, rozmawialiśmy na temat przyjaciela. Nie omieszkałem dodać:

– Widzisz! Masz swojego Michała i jego kliniki piękności. Nie liftingi, tylko handel nerkami! Ciekawe, ile za to posiedzi? Chyba nie chciałabyś, abym i ja dorabiał się takimi metodami.

– Od razu musisz popadać w skrajności – obruszyła się Ela. – Zupełnie, jakby każdy lekarz, który sobie dobrze radzi, był przestępcą. A wiesz, co Edyta dostała na urodziny od Rafała? Futro z norek!

A ja od lat chodzę w starych karakułach.

– Oj, przestań, Elka! Pewien filozof powiedział, że porównywanie się z innymi oznacza koniec szczęścia, a początek niezadowolenia z życia.

Byłem zły na moją wiecznie niezadowoloną żonę, ale po chwili już zacząłem się zastanawiać, co by tu zrobić, by poprawić jej humor. „Wiem! Za następną premię kupię jej naszyjnik z turkusami

– taki, o jakim zawsze marzyła”.

