„Za seks z szefem awansowałam już dwa razy - jestem jego zastępcą i prawą ręką. Nie żałuję, bo liczę na więcej”

fot. Adobe Stock

Kiedy dostałam pracę w dobrej firmie handlowej, szalałam ze szczęścia. Byłam pewna, że to koniec kłopotów finansowych naszej rodziny. Ostatnio nie wiodło nam się najlepiej, odkąd Darek, mój mąż, kilka miesięcy temu stracił posadę. Był szefem magazynu w dużej korporacji przewozowej, więc mogliśmy sobie pozwolić na to, abym po urodzeniu córeczki poszła na urlop wychowawczy. Kiedy okres wypowiedzenia zbliżał mu się do końca, a na nową robotę nie było szans, postanowiliśmy, że ja także zacznę szukać jakiegoś etatu.



– Jeśli ty pierwsza dostaniesz dobrą pracę, to wtedy ja zostanę w domu z Asią! – postanowił Darek.

Brzmiało to całkiem rozsądnie, córeczka miała już prawie dwa lata i nie wymagała mojej ciągłej obecności. Chyba żadne z nas jednak nie wierzyło, że jako młoda matka wygram ten nasz mały rodzinny wyścig!



Na umówioną rozmowę kwalifikacyjną szłam sparaliżowana tremą. Już samo zaproszenie na nią było sukcesem, bo pewnie na ogłoszenie w Internecie wpłynęło kilkaset aplikacji! Jestem wprawdzie po studiach ekonomicznych, biegle mówię po angielsku i całkiem nieźle po niemiecku, ale… przez ostatnie dwa lata miałam lukę w zawodowym życiorysie! Pracodawcy raczej tego nie lubią, bo może to świadczyć o braku dyspozycyjności.

O dziwo jednak, mój przyszły szef od pytań o moje przygotowanie zawodowe szybko przeszedł do tych o rodzinę i dzieci. Poprosił mnie także , abym nakreśliła mu pokrótce, jak zamierzam się rozwijać, czyli… czy pragnę awansować i dostawać podwyżki!

Oczywiście, skoro kreślił przede mną takie możliwości, zamierzałam z nich skorzystać! Z entuzjazmem odniosłam się do awansu, zapewniając go, że umiem i potrafię ciężko pracować. Ponieważ był bardzo sympatyczny, wręcz rodzicielski, opowiedziałam mu także pokrótce o swojej trudnej sytuacji rodzinnej, dodając, że to dodatkowo zmotywuje mnie do pracy.

– Z zasady w takich sytuacjach mówi się, że oddzwonimy, ale ja już teraz mogę panią zapewnić, że została pani zatrudniona w naszej firmie! Witamy na pokładzie! – oświadczył po rozmowie szef.

Do domu biegłam jak na skrzydłach!

Dawałam z siebie wszystko

Podczas trzymiesięcznego okresu próbnego dawałam z siebie wszystko, a szef był chyba zadowolony. Tak bardzo, że powierzył mi odpowiedzialne zadanie przygotowania prezentacji handlowej dla ważnego klienta.

– Pani Olu, dzisiaj jest ostatni dzień na dopięcie wszystkiego. Proszę się nie zdziwić, jeśli będziemy musieli oboje zostać trochę po godzinach! – uprzedził mnie tamtego dnia.

Zadzwoniłam do męża, że nie będzie mnie na kolacji.

Pracowaliśmy do późna. Kiedy nanosiłam w komputerze ostatnie poprawki, szef niespodziewanie pochylił się nade mną, jakby nadzorował z uwagą zmiany i… pocałował mnie w szyję!

W pierwszym momencie myślałam, że tylko mi się wydawało, ale… On znowu się pochylił i po raz drugi poczułam jego usta na skórze!

Jak oparzona, gwałtownie odsunęłam krzesło, prawie przejeżdżając mu po nogach kółeczkami! Ręka sama powędrowała mi do góry, aby trzasnąć go w twarz, ale.. złapał ją w locie!

– Naprawdę stać cię na to, by stracić pracę? Nie sądzę… Pomyśl o dziecku! – wycedził przez zęby.

A widząc moje wahanie, dodał:

– Tylko od ciebie teraz zależy, czy podpiszesz stałą umowę i dostaniesz przy tym dwudziestoprocentową podwyżkę!

Poczułam, że drań ma mnie w garści! Sama mu dałam taką broń do ręki, opowiadając na rozmowie wstępnej o kłopotach finansowych i bezrobociu męża! To pewnie dlatego od razu zdecydował się przyjąć mnie do pracy! Byłam młoda, ładna i… zdesperowana!

Szef cierpliwie czekał z upiornie domyślnym uśmieszkiem na to, co zrobię, a ja… Pomyślałam o niespłaconych ratach za nasz nieduży samochodzik, rozpadającej się pralce i wielu innych rachunkach do zapłacenia! Naprawdę nie mogłam sobie teraz pozwolić na utratę pracy.

Wróciłam do nanoszenia poprawek, chociaż dławiła mnie rozpacz.

Na szczęście szef tamtego wieczoru już mnie nie napastował. Od tej chwili bałam się jednak, że wkrótce do tego wróci, a może nawet zażąda czegoś więcej!

Miałam, niestety, rację. Stało się to podczas podróży służbowej, w którą wybraliśmy się miesiąc później. Pakowałam w domu torbę z duszą na ramieniu, bojąc się spojrzeć mężowi w oczy. Mógłby pewnie w nich wyczytać rezygnację i zgodę na los.

Szef wyraźnie cieszył się na ten wspólny wyjazd. Bez ogródek stwierdził, że będziemy musieli znaleźć kilka chwil i poważnie porozmawiać o mojej przyszłości w firmie i dalszej owocnej współpracy.

– Jest pani świetnym pracownikiem, pani Olu, jestem pewien, że się na pani nie zawiodę i wykorzysta pani swoją szansę awansu! – powiedział.

Dla osoby postronnej nie było w tej przemowie nic zdrożnego, ale ja wiedziałam dobrze, o co mu chodzi!

Po rozmowach handlowych z naszymi partnerami i zakrapianej suto kolacji wróciliśmy do hotelu.

Już w windzie szef położył rękę na mojej pupie, a potem zapytał:

– Idziemy do twojego pokoju, czy do mojego?

Milczałam, więc sam zadecydował i poprowadził mnie długim korytarzem do swojego pokoju jak cielę na rzeź.

Za seks z szefem dostałam podwyżkę

Wiele bym dała, aby zapomnieć o tamtej nocy! Byłam jak bezwolna lalka, ale jemu najwyraźniej wcale to nie przeszkadzało! Rano, kiedy jeszcze raz zrobił sobie przyjemność, stwierdził z zadowoleniem:

– Naprawdę zasłużyłaś na podwyżkę!

Dostałam nie tylko większe pieniądze, ale i służbowe zabawki: laptopa i komórkę. A po kilku miesiącach dogadzania szefowi dorobiłam się także służbowego samochodu!

Minęły trzy lata – awansowałam już dwa razy – jestem zastępcą i prawą ręką szefa. Odniosłam sukces, ale jakim kosztem!



Kilka razy myślałam o tym , aby odejść z pracy, ale… Darek nadal siedzi w domu, teraz już chyba bardziej z przyzwyczajenia niż z braku możliwości znalezienia pracy. Lubi swoją rolę gosposi i świetnie się w niej sprawdza! Pewnie nigdy by nie zrozumiał, dlaczego nagle chcę zrezygnować ze swoich przywilejów i wrócić do garów! Zaczęłyby się pytania, a tych chcę uniknąć!

Czasami, podczas zbliżeń z szefem, myślałam o tym, aby go nagrać i oskarżyć o molestowanie, ale dobrze wiem, że od oskarżenia do skazania jest daleka droga!

Ostatnio mówi się o tym, że szef ma awansować do centrali, a wtedy pewnie zajmę jego miejsce i wreszcie uwolnię się od drania! Nie sądzę, aby chciał mnie ze sobą ciągnąć, pewnie tam znajdzie sobie nową ofiarę, młodszą i ładniejszą…

A ja wreszcie odetchnę i może po jakimś czasie przestanę się siebie brzydzić. I podczas miłosnych uniesień z mężem nie będę już widziała nad sobą bezgranicznie zadowolonej z siebie gęby szefa!

