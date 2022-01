„Boję się, że mąż odejdzie do kochanki. To on mnie utrzymuje, więc zostałabym bez środków do życia”

fot. Adobe Stock

Mój mąż jest dobrym i kochającym człowiekiem. Po siedmiu latach małżeństwa sprawdził się w wielu kryzysowych sytuacjach jako mąż i ojciec. Mamy czteroletniego synka. Sprawdził się, bo ostatnio niestety się już nie sprawdza. Jak to mówią, po siedmiu latach przychodzi kryzys, po którym następuje „wóz albo przewóz” dla związku. U nas właśnie nastąpił. Podejrzewam, że mój mąż ma romans.

On chyba kogoś ma...

Skąd we mnie takie podejrzenia? Rzadko się widujemy, ale to nie stanowi problemy, bo praktycznie zawsze tak było. Mąż ma wyczerpującą pracę, która wymaga częstych wyjazdów. Także przez większość czasu, albo jest w pracy albo jest zmęczony po pracy. Jednak jak do tej pory zawsze, kiedy wracał do domu, przynajmniej starał się spędzać czas ze mną i z dzieckiem. Poniekąd sam zabiegał o to, żeby wynagrodzić nam swoją ciągłą nieobecność.

Tak więc romantyczne kolacje, drogie prezenty dla mnie i dziecka oraz różnego rodzaju rozrywki były na porządku dziennym. Mąż bardzo dobrze zarabia i ma gest, więc nigdy nam niczego nie brakowało, mimo tego, że ja odeszłam z pracy zaraz po urodzeniu dziecka. Jak do tej pory nasze życie było sielanką. Czasem nawet przyjaciółki mi zazdrościły, że moje życie u boku K. jest jak z serialu. Pieniądze, dom, śliczne dziecko i wymarzony mąż.

W ostatnim czasie do scenariusza tego serialu wkradł się jednak pewna niechciana postać. Podejrzewam, że mąż ma romans. Mogę nawet powiedzieć, że wiem, że go ma. Jego powrotu do domu po wyjazdach służbowych stały się coraz rzadsze, od dawna nie dostałam od niego żadnego prezentu, a przede wszystkim, kiedy już wraca, zupełnie nie ma ochoty na seks. Niedługo minie trzeci miesiąc, od kiedy się nie kochaliśmy. Co jest dziwne, ponieważ mąż jest mężczyzną obdarzonym dużym temperamentem seksualnym.

Może być gorzej?

Kiedy ja próbuję inicjować zbliżenie, on odpowiada, że jest zmęczony albo że przechodzi fazę „antyseksualną”. Jednak po przejrzeniu jego laptopa, wiem, że ogląda w sieci filmy erotyczne, a najgorsze jest to, że są to gejowskie filmy porno. Z jednej strony, być może jest to jego kolejna chwilowa fascynacja erotyczna (miał ich wiele, mogę powiedzieć, że próbowaliśmy różnych rzeczy w łóżku), ale z drugiej strony nieco mnie to martwi. Chociaż kiedy dłużej sobie o tym pomyślę, zastanawiam się, co byłoby gorsze. Sytuacja, kiedy mąż ma kochankę czy kochanka...

Nie wiem, co mam zrobić. Jak zdemaskować męża? A może przymknąć oko na tę sprawę. Przecież można powiedzieć, że jestem jego „utrzymanką”. Co będzie, jeśli dojdzie do rozwodu? Co będzie ze mną i z dzieckiem?

