Po magicznym i wzruszającym „tak!”, dość szybko przychodzi czas związany z organizacją ślubu. Dla każdej Panny Młodej najważniejszym elementem dnia zaślubin jest oczarowanie wszystkich wyglądem. Główną rolę odgrywa oczywiście suknia – przeważnie jest to elegancka kreacja w białym kolorze, rzadziej beżowym czy ecru. To właśnie biel, welon, elegancko upięte włosy i nienachalne dodatki kojarzą się ze ślubem. Trudno wyobrazić sobie inaczej wyglądającą Pannę Młodą, zmierzającą do ołtarza. Co jednak w przypadku ślubu cywilnego? Czy białe suknie ślubne są zarezerwowane wyłącznie dla kobiet składających przysięgę małżeńską w Kościele?

Kolory sukien ślubnych

Suknie ślubne nie zawsze były białe. Dawniej śluby zawierane były przede wszystkim w celu połączenia rodzin, pod względem politycznym i gospodarczym. Suknia panny młodej miała więc za zadanie przede wszystkim godne reprezentowanie statusu rodziny – dlatego w bogatych warstwach społecznych stroje były szyte z drogich, kolorowych materiałów, a także bogato zdobione. Jedną z pierwszych kobiet, które związek małżeński zawarły w bieli, była Maria I Stuart. Kolor ten stawał się coraz bardziej popularny po ceremonii zaślubin Wiktorii Hanowerskiej z księciem Albertem w 1840 roku. Biały kolor, który wcześniej był wiązany z żałobą, stał się z czasem symbolem szczęścia, czystości zamiarów i niewinności.

Białe suknie ślubne - tylko na ślub kościelny?

Nie każda para jednak chce/może zawrzeć związek małżeński w Kościele. Coraz bardziej popularne są śluby cywilne. Wiele przyszłych żon ma dylemat związany z wyborem kreacji: czy suknie ślubne, zakładane na świecką uroczystość, mogą być białe? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jednak codzienność zdaje się potwierdzać, że białą suknię założyć może każda panna młoda. Coraz więcej ślubów cywilnych stoi pod znakiem białej sukienki. Uroczystość zaślubin w urzędzie nie jest co prawda tak okazała jak w przystrojonym kościele, dlatego zwykle sukienki panien młodych są nieco skromniejsze niż w przypadku ślubu kościelnego, jednak z formalnego punktu widzenia nie ma żadnych przeszkód do kreacji w tym właśnie kolorze.

Ślub cywilny – co wypada założyć?

Urzędowa uroczystość pozwala także na nieco więcej w kwestii ubioru. Nie będzie nietaktem pokazanie się w urzędzie z odkrytymi ramionami, głębszym dekoltem czy w odsłaniającej nogi kreacji, w przeciwieństwie do ceremonii w kościele. Coraz więcej Panien Młodych, biorących ślub cywilny, zakłada kolorowe sukienki: czerwone, zielone, granatowe, a nawet czarne. Przyodzianie białej sukni ślubnej, zarówno w wersji bogatej, jak i skromnej, nie jest więc żadnym nietaktem!