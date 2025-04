Modne akcesoria do włosów Panny Młodej

Nie chcesz mieć tradycyjnego welonu w dniu swojego ślubu? Zobacz, czym możesz go zastąpić! Przed tobą 5 rodzajów najmodniejszych akcesoriów do włosów dla Panny Młodej!

Kolaż: Polki.pl, fot. St. Patrick, La Sposa



Welony same w sobie są piękne, ale niestety, większość z nich w zakrywa fryzury ślubne. Nie bardzo nadają się do rozpuszczonych włosów, a i przy tych upiętych, nie zawsze prezentują się tak, jakby sobie tego życzyły Panny Młode. Dlatego coraz częściej kobiety rezygnują z welonów na rzecz delikatniejszych ozdób do włosów, których zadaniem jest podkreślenie charakteru ślubnej stylizacji.

W najnowszych kolekcjach mody ślubnej na 2015 rok też pojawia się coraz mniej welonów. W ofertach takich dużych domów mody ślubnej jak: Aire Balcelona, Rosa Clara, St. Patrick, czy La Sposa prym wiodą opaski i ozdobne spinki. Modne są także siateczkowe woalki, przepaski w stylu retro i wpinane białe kwiaty. Co zatem wybrać?

Zobaczcie nasz TOP 5 najmodnieszych ślubnych dodatków do włosów!

1) Opaski



Opaski na dobre zastąpiły niemodne już tiary i diademy. Świetnie pasują do sukien w fasonie księżniczki i litery A.

Fot. St. Patrick



Fot. La Sposa



Fot. La Sposa

2) Przepaski



Przepaski, czyli opaski na czoło świetne sprawdzą się w stylizacjach retro!

Fot. St. Patrick

Fot. La Sposa

Fot. St. Patrick

3) Woalki



Woalki stanowią namiastkę welonu. Doskonale pasują do sukien z odkrytymi lub transparentnymi plecami.

Fot. St. Patrick

Fot. Pronovias



Fot. St. Patrick

4) Kwiaty



W roku 2015 najmodniejszym kolorem kwiatów będzie biel! Białe kwiaty w bukiecie i w stroikach - to jest to!

Fot. La Sposa

Fot. La Sposa

Fot. La Sposa

5) Spinki



Spinki ciekawie ozdabiają skromne, gładkie fryzury. A co ważne, można wykorzystać je także po ślubie do innych upięć.

Fot. St. Patrick

Fot. La Sposa

Fot. St. Patrick