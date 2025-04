Druhna to kobieta, która pomaga pannie młodej w organizacji ślubu, jak i podczas wesela. Pomaga również pozbierać prezenty po weselu.

Druhną najczęściej zostaje przyjaciółka panny młodej lub jej siostra. Mówi się, że jest prawą ręką panny młodej. Zarówno przed ślubem, jak i w tym ważnym dniu, powinna ją wspierać i być przy niej.

Często panna młoda potrzebuje nie tylko dobrej rady, ale i pomocy w poprawieniu welonu, makijażu czy fryzury. Poznaj 7 najważniejszych zadań druhny!

Rola druhny - 7 złotych zasad!



Druhna powinna być podporą panny młodej na każdym kroku. Przyszła żona musi mieć poczucie, że druhna, niczym Anioł Stróż, jest zawsze w pobliżu i ona sama nie musi się niczym martwić.

Oto 7 głównych zadań druhny!

1. Pomoc w zorganizowaniu ślubu

To chyba najważniejsze zadanie, jakie staje przed świadkową. Od chwili, kiedy zostanie poproszona o piastowanie tej ważnej funkcji, powinna uczestniczyć w wyborze sukni ślubnej, welonu czy butów.

Powinna też służyć dobrą radą, bo wybór kreacji weselnej nie jest prosty. Dobrze, jeśli druhna uczestniczy w przygotowaniach ślubnych, ale jej udział powinien być na tyle duży, na ile życzy sobie tego panna młoda. Nie każda chce wybierać zaproszenia czy tort ze świadkową. Wiele panien młodych woli dokonywać tych wyborów z przyszłym mężem.

Makijaż dla panny młodej i druhny

2. Organizacja wieczoru panieńskiego

Zadaniem druhny jest również zorganizowanie wieczoru panieńskiego. Świadkowa, którą najczęściej jest siostra lub przyjaciółka panny młodej, zna ją najlepiej, więc raczej nie powinna mieć problemu z organizacją świetnej zabawy, która oderwie wszystkich od przedślubnego stresu.

Świetnym pomysłem na zorganizowanie wieczoru panieńskiego jest wyjście do klubu. Zaproszone na imprezę koleżanki mogą mieć na sobie szarfę z napisem "Wieczór panieński Ani", a sama przyszła panna młoda wianek z kwiatów.

3 stylizacje dla druhny

3. Pomoc w założeniu sukni, welonu, biżuterii

Dzień ślubu bywa stresujący dla każdej panny młodej. To dlatego właśnie wtedy druhna powinna być obok. Do jej zadań należy nie tylko wsparcie i podtrzymywanie na duchu, ale też pomoc w założeniu sukni, związanie gorsetu, przypięcie welonu czy założeniu biżuterii.

4. Przypięcie kwiatków lub kotylionów gościom

Jeśli na ślubie przewidziane są kotyliony, wstążki czy kwiatki dla gości, to waśnie druhna powinna je przypiąć wszystkim zaproszonym.

Najpiękniejsze fryzury dla druhny!

5. Pomoc w odbieraniu prezentów



Rolą świadków jest też odbieranie prezentów, które para młoda otrzyma przed kościołem lub Urzędem Stanu Cywilnego. Wielu świadków organizuje specjalny, ozdobny kartonik na koperty lub kosz na butelki z winem.

Stres przed ślubem - 10 sposobów na jego opanowanie

6. Pomoc w usadzeniu gości

Do obowiązków druhny należy też pomoc w usadzeniu gości. Jeśli miejsca są podpisane, to właśnie druhna powinna znać rozmieszczenie sali, aby mogła wskazać miejsce zagubionym gościom. Do zadań druhny należy też zadbanie o dobrą zabawę i samopoczucie zaproszonych.

7. Dobra organizacja

Druhna musi być przygotowana na wszystko. Fryzura panny młodej może przecież się delikatnie popsuć, makijaż rozmyć, a rajstopy porwać. Aby nie stresować się nagłymi przypadkami, świadkowa powinna mieć ze sobą

zapasowe pończochy,

lakier do włosów,

kosmetyki,

pilniczek,

tabletki przeciwbólowe,

igłę i nitkę

​Będziesz prawą ręką panny młodej - nie możesz jej w żaden sposób zawieść!

