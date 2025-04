Wiele zależy od tego, czy państwo młodzi organizują wesele i czy funkcje świadka i starosty powierzają dwóm osobom, czy jednej. Jeśli funkcje te łączą się i zostały powierzone właśnie Tobie, czeka Cię spora odpowiedzialność.

Przed ślubem



Zwykle to do świadka należy zorganizowanie wieczoru kawalerskiego. To, jak będzie wyglądał, zależy od Ciebie i od życzeń Pana Młodego.

Zanim nadejdzie dzień ślubu, narzeczeni mogą Cię także poprosić o drobną pomoc w przygotowaniach – wyprawę po garnitur z Panem Młodym, przewiezienie alkoholu na miejsce wesela itd.

W dniu ślubu powinieneś czuwać nad Panem Młodym i towarzyszyć mu podczas przygotowań, a także zadbać o to, by wszystko przebiegało bez zakłóceń.

Podczas uroczystości



Najważniejsze, o czym musisz pamiętać jako świadek, to zabranie ze sobą dowodu osobistego. Jest on niezbędny do dopełnienia formalności. Ponadto podczas całej mszy będziesz znajdował się w pobliżu Pary Młodej. Może się zdarzyć, że do Twoich zadań będzie należała także opieka nad obrączkami ślubnymi.

Po uroczystości



Podczas składania życzeń pod kościołem wraz z drugim świadkiem (lub świadkową) stajecie dyskretnie za Parą Młodą, aby odbierać od niej kwiaty i prezenty. Do Was należy opieka nad nimi także później, zadbanie o to, by dostarczono je w wybrane miejsce.

Podczas wesela



W niektórych regionach rola świadka i rola starosty na weselu należy do 2 różnych osób. Jeśli jednak powierzono Ci także te obowiązki, oznacza to, że jesteś jedną z głównych osób czuwających nad przebiegiem wesela. Główne Twoje zadania to:

dbanie o to, by na stołach nie brakowało alkoholu i napojów (chyba, że zajmuje się tym obsługa);

komunikacja z zespołem lub dj-em oraz obsługą;

opieka nad gośćmi – to do Ciebie będą się zwracać w razie jakichkolwiek problemów;

określona rola podczas oczepin i zabaw – mogą one być zorganizowane na różne sposoby;

udział w plenerze zdjęciowym z Parą Młodą – jeśli wyrazi takie życzenie;

koordynacja ewentualnego transportu gości po zakończeniu wesela.

Oprócz tego świadkowie mogą zorganizować dodatkowe atrakcje podczas wesela, niespodzianki dla Pary Młodej w postaci zabaw lub dedykacji. Pewne obowiązki mogą także wynikać z regionalnych zwyczajów.



Urszula Skirtun

