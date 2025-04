W polskiej tradycji funkcjonuje wiele przesądów i obyczajów, związanych z zawarciem związku małżeńskiego. Niektóre stanowią element samej ceremonii ślubnej, inne dotyczą stroju czy zachowań. W tym wyjątkowym dniu, nawet ci, którzy nie wierzą w przesądy, wola nie spłoszyć szczęścia.

Najpopularniejsze przesądy związane ze ślubem!



Przedstawiamy kilkanaście najpopularniejszych zabobonów dotyczących zawarcia związku małżeńskiego!

Data ślubu - kiedy się pobierać, kiedy nie?

Mówi się, że miesiąc, w którym ma odbyć się ślub, powinien mieć w nazwie literkę „r”, co wróży trwałość i harmonię w małżeństwie. Najszczęśliwszy okres na ślub to święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne oraz karnawał.

Czas adwentu i wielkiego postu to nie najlepszy moment, ale jeszcze gorszy to maj oraz listopad. Zdecydowanie najgorsze na ślub są... Walentynki!

Co do dni tygodnia tradycja mówi:

Poniedziałek – zdrowie

Wtorek – bogactwo

Środa – najlepszy dzień

Czwartek – straty

Piątek – cierpienia

Sobota – na dwoje babka wróżyła.

Godzina złożenia przysięgi małżeńskiej powinna być okrągła, np. 15:00. Dobrze wróży na przyszłość zorganizowanie ślubu w kościele, w którym była chrzczona panna młoda.

Jak wygląda szczęśliwy strój?

Każda panna młoda w dniu ślubu powinna mieć na sobie:

coś białego – to znak czystości uczuć,

– to znak czystości uczuć, coś niebieskiego – ma zapewnić wierność małżonka,

– ma zapewnić wierność małżonka, coś nowego – gwarantuje dostatek,

– gwarantuje dostatek, coś starego – zapewnia wsparcie krewnych i przyjaciół,

– zapewnia wsparcie krewnych i przyjaciół, coś pożyczonego – gwarantuje życzliwość nowej rodziny,

Przesąd mówi również, że na ślub nie należy wkładać nic różowego, ponieważ ten kolor przyniesie pecha młodej parze.

Nie należy zakładać przed ślubem sukni ślubnej, aby się pochwalić, a na pewno nie może jej zobaczyć pan młody! Panna młoda nie powinna dawać swojej sukni do przymierzenia siostrom, gdyż grozi to ich staropanieństwem. Dostatek w małżeństwie zapewni sobie, kiedy umieści w bieliźnie kryształek cukru oraz okruszek chleba, a do pantofelka włoży grosik. Nie powinna natomiast własnoręcznie szyć swojej sukni. Welon najlepiej, żeby zakładała druhna – panna. Buty panny młodej powinny stać na parapecie, co najmniej dzień przed ślubem, aby mogło wejść w nie szczęście. Zszywanie podartego ubrania ślubnego wróży łzy i nieszczęście, dlatego gdy zdarzy się wypadek tego typu, lepiej spiąć agrafką. W pełnym ubiorze ślubnym panna młoda nie powinna przyglądać się w lustrze. Należy unikać przymierzania obrączek przed ślubem. Bukiet ślubny może składać się z dowolnych kwiatów, oprócz róż. Kwiaty te mają bowiem kolce… Natomiast pan młody, aby zapewnić dostatek swojej przyszłej żonie, powinien trzymać w kieszeni garnituru jakieś pieniądze.

Najpopularniejsze tradycje i zwyczaje weselne - znasz je?

Jak zachowywać się w trakcie ceremonii?

W kościele należy przekroczyć próg prawą nogą, a do ołtarza przemierzać z uśmiechem na ustach. Jeżeli w trakcie uroczystości panna młoda uroni łzę, to oznacza, że nie będzie w małżeństwie płakać z powodu męża. Gdy obrączki upadną na podłogę, nie wolno ich samemu podnosić. Powinien to zrobić jedynie ksiądz lub ministrant.

Przy wkładaniu obrączki na palec pana młodego należy uważać, żeby nie wkładać na serdeczny palec – wróży to zdradę. Panna młoda powinna również uważać, aby jej partner nie wsunął jej obrączki do samego końca palca, oznaczałoby to, że to właśnie on będzie rządził w małżeństwie. Na koniec ceremonii zaślubin pan młody powinien złożyć swej żonie na ustach pocałunek – co zagwarantuje jego wierność.

Jeżeli para młoda przekręci lub pomyli słowa przysięgi to …. bardzo dobrze ! To wróży szczęście. Po wyjściu z kościoła młodzi obsypywani są przez gości ryżem i monetami, by we wspólnym życiu niczego im nie zabrakło. Tradycja mówi, że kto z nich uzbiera więcej monet, będzie w przyszłości zarządzał domowym budżetem. Pierwsze życzenia parze młodej powinien składać mężczyzna.

Na co uważać podczas wesela?

Na progu domu weselnego nowożeńcy witani są najczęściej przez rodziców chlebem i solą.

Pan młody powinien przenieść pannę młodą przez próg domu weselnego, co zapewni jej lekkie życie. Po toaście za zdrowie i pomyślność, nowożeńcy rzucają za siebie puste kieliszki.Jeśli się rozbiją, czekają ich lata szczęśliwego i dostatniego życia. Im więcej szkła stłucze się w trakcie ślubu, tym szczęśliwsze będzie życie pary młodej. Pierwszy taniec na parkiecie należy do młodej pary. W jego trakcie nie mogą pomylić kroków, gdyż oznaczałoby to, że we wspólnym życiu też nie będą iść zgodnym krokiem.

Jak wybrać świadków?

Przesądy ślubne dotyczą również świadków. Świadkiem może być osoba stanu wolnego. Druhna panny młodej nie może być w dniu ceremonii w ciąży. Świadkami na ślubie nie powinna być para, np. swoich przyjaciół, bo to przyniesie im pecha i pewnie nie będą razem. Para, bowiem tylko raz powinna stawać razem przed ołtarzem - na własnym ślubie.

