Świadek na ślubie odgrywa niezwykle istotną rolę. Oprócz tego, że składa podpis pod aktem zawarcia związku małżeńskiego, powinien też służyć wsparciem i pomocą dla pary młodej. W polskiej tradycji utarło się, że za nowożeńcami kroczy jedna para drużbów. Na Zachodzie najczęściej występują 3, 5, a nawet 7 par. Zobacz, dlaczego warto mieć 3 pary świadków!

3 pary świadków - dlaczego warto postawić na ten model?

Jeśli organizujesz dużą uroczystość, wybór 3 druhen i 3 drużbów będzie świetnym pomysłem z kilku powodów!

1. Prosty kompromis

Wybór świadków to często powód do poważnej sprzeczki między narzeczonymi. Chociaż zgodnie z tradycją to pan młody wybiera sobie drużka, zaś świadkową najczęściej bywa ktoś z otoczenia panny młodej, to jest to jedynie kwestia umowna i podlega dyskusji.

Nieraz zdarzają się przecież sytuacje, kiedy przyszły pan młody chce, aby świadkiem był jego brat, a panna młoda upiera się, że nie weźmie ślubu, jeśli nie będzie towarzyszył jej najlepszy przyjaciel lub brat. Co zrobić w takiej sytuacji?

Aby uniknąć sprzeczki, lepiej zdecydować się na kilka par świadków. Pamiętaj, aby ich liczba była nieparzysta. Wybierzcie pierwszą, główną parę drużbów oraz 2 lub 4 poboczne.

Zastęp druhen na polskim ślubie - czy ten trend się sprawdzi?

2. Niesamowity efekt

Kilka par świadków to naprawdę spektakularny widok. Pomyśl o wyborze kreacji dla swoich druhen. Zadbaj o to, aby były to sukienki w tym samym kolorze, ale o innym kroju. A teraz wyobraź sobie ten piękny widok. Ty, twój przyszły mąż, pięknie przystrojony kościół i 3 pary świadków. Robi wrażenie? Oczywiście, że tak!

Wyjątkowe sukienki dla świadkowej i druhny - aż 42 propozycje!

3. Funkcjonalność

Mówi się, że co dwie głowy, to nie jedna. Ze świadkami na ślubie jest tak samo. Więcej druhen, to większa wygoda i wsparcie, które na pewno się wam przyda. Twoje najbliższe przyjaciółki lub siostry pomogą ci w przygotowaniach i będą przy tobie podczas samej uroczystości.

